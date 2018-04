Cảnh sát rượt đuổi như phim bắt 2 nghi can cướp iPhone X

Nghe tiếng hô hoán cướp, cảnh sát hình sự đặc nhiệm đuổi theo khống chế, bắt gọn 2 nghi can cướp iPhone X của một phụ nữ giữa trung tâm Sài Gòn.

Tối 10/4, tổ hình sự đặc nhiệm thuộc Công an quận 1, TP.HCM, tuần tra các tuyến đường trên địa bàn.

Tú và tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến giao lộ Nguyễn Công Trứ - Phó Đức Chính (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), cảnh sát nghe tiếng hô hoán “cướp, cướp” của một phụ nữ cùng lúc thấy 2 thanh niên chở nhau trên xe máy phóng như bay.

Các trinh sát liền lái xe truy đuổi 2 thanh niên qua các tuyến đường Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi - cầu Khánh Hội - Hoàng Diệu - Trần Hưng Đạo. Gần 10 km truy đuổi với tốc độ cao, đến vòng xoay chợ Bến Thành, cảnh sát khống chế và bắt được 2 nghi can.

Tại trụ sở công an, hai nghi can khai tên Nguyễn Hoàng Tú (18 tuổi) và N.H.T. (14 tuổi). Cả 2 gần nhà nhau, do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau cướp tài sản. Tối qua, 2 nghi can vừa giật được iPhone X của một phụ nữ thì bị trinh sát bắt giữ.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.