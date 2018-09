Cảnh sát thu 3 khẩu súng trong vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang

Nghi phạm đặt mua súng, xe máy rồi nghiên cứu lên kế hoạch cướp ngân hàng tại Tiền Giang. Số tiền cướp được, nghi phạm 36 tuổi khai cá độ qua mạng nên thua số tiền lớn.

Chiều 18/9, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về vụ cướp ngân hàng tại huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang). Hai nghi phạm đang bị tạm giữ là Châu Cường (36 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và Trần Ngọc Đức (22 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM).

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Anh.

Cường được xác định là người trực tiếp gây ra vụ cướp vào chiều 13/9 tại phòng giao dịch ngân ngân hàng trên địa bàn xã Tân Lý Tây (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) lấy đi số tiền 940 triệu đồng và tẩu thoát về TP.HCM.

“Công an Tiền Giang với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, sau 3 ngày điều tra đã bắt giữ anh ta vào khuya 16/9 tại nhà riêng ở TP.HCM”, đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang nói.

3 khẩu súng rulo cảnh sát thu giữ trong vụ cướp. Ảnh: Minh Anh.

Cảnh sát đã thu giữ 8 điện thoại, 2 khẩu súng (rulo) và 11 viên đạn, 655 triệu đồng, quần jean, áo khoác (nghi thủ phạm sử dụng khi gây án).

Theo lời đại tá Tảo, Cường khai đã dùng số tiền trong vụ cướp để cá độ qua mạng và thua số tiền lớn.

Trước khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, Cường khai đã uống thuốc diệt cỏ, dẫn đến nôn, ói và được cơ quan điều tra đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo cơ quan điều tra, Đức đã bán cho Cường 2 khẩu súng, mỗi khẩu 10 triệu đồng. Quá trình khám xét nơi ở của thanh niên này, cảnh sát đã thu giữ thêm khẩu súng rulo và 13 viên đạn.

Giám đốc Công an Tiền Giang trao khen cho các lực lượng phá án. Ảnh: Minh Anh.

Trước đó, Zing.vn đã thông tin, vụ cướp xảy ra vào chiều 13/9, tại phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Công Thương (Vietinbank) chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Nhân viên ngân hàng khai với cảnh sát rằng vào cuối giờ làm việc buổi chiều, một nam thanh niên đeo khẩu trang bước vào phòng giao dịch.

Khi bảo vệ yêu cầu người này tháo khẩu trang, anh ta cầm vật giống súng khống chế bảo vệ và nhân viên giao dịch, cướp trên 940 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Rà soát hiện trường, cảnh sát phát hiện xe máy, mũ bảo hiểm nghi là của nghi phạm gây ra vụ cướp bỏ lại.

Lực lượng điều tra nhận định có thể khi rời khỏi phòng giao dịch, thủ phạm đã bỏ xe máy, đón taxi trên quốc lộ 1 và tẩu thoát về hướng TP.HCM.