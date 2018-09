Cảnh sát vây bắt nhóm trộm Trung Quốc chuyên phá két sắt

Cấu kết với một số người Việt, nhóm trộm Trung Quốc nhiều lần đột nhập vào các doanh nghiệp, trạm BOT phá két sắt lấy cắp hơn 4,5 tỷ đồng.

Cục cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh Thái Bình, Hải Dương vừa bắt 9 người nằm trong băng trộm xuyên quốc gia do Ma Ting Di (41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.

Đây là nhóm đã 4 lần đột nhập vào các doanh nghiệp, trạm BOT ở TP.HCM, Thái Bình, Hà Nam và Hải Dương lấy cắp gần 4,6 tỷ đồng .

Ma Ting Di (ngoài cùng bên phải) cùng đồng phạm. Ảnh: T.V.

Hồi tháng 4, Ma Ting Di cầm đầu nhóm trộm gồm 3 người Trung Quốc câu kết với Hoàng Quốc Huấn (25 tuổi, quê Bình Dương) đột nhập vào phòng kế toán của trạm thu phí Chợ Đệm ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Phá 2 két sắt, nhóm này lấy được 2,8 tỷ đồng .

Trên đường bỏ chạy, Huấn và một nghi phạm Trung Quốc bị bắt. Từ đó, Ma Ting Di lôi kéo ông Hoàng Minh Long (50 tuổi, bố của Huấn) và 2 người khác tham gia.

Theo phân công, nhóm nghi phạm Việt Nam đứng ra đặt phòng khách sạn, thuê ôtô chở Ma Ting Di cùng đồng phạm đi tìm các doanh nghiệp sơ hở trong bảo vệ. Ban đêm, họ mang theo dụng cụ cắt phá chuẩn bị từ Trung Quốc đột nhập vào các địa điểm đã theo dõi.

Rạng sáng 10/9, cảnh sát có thông tin nhóm trộm lẻn vào phá két sắt của một công ty tư nhận ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ma Ting Di và một số nghi phạm ở cách hiện trường 3 km để cảnh giới, chỉ đạo đồng bọn qua điện thoại.

Khi nhóm này rút lên xe di chuyển về Nam Định thì bị cảnh sát bắt giữ. Kiểm tra chiếc Innova các nghi phạm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện gần 60 triệu đồng và công cụ để đột nhập lấy cắp tài sản như thang nhôm, kìm cộng lực, xà cầy...

Khai thác mở rộng, Ma Ting Di khai ngoài 2 vụ trộm ở Hà Nam và TP.HCM, hồi đầu 8, nhóm này còn đột nhâp vào một doanh nghiệp ở Thái Bình lấy cắp gần 700 triệu đồng. Sau đó ít ngày, họ tiếp tục phá két sắt phòng kế toán một trạm BOT ở Hải Dương lấy 1,1 tỷ đồng .

Sau vụ việc, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Cục cảnh sát hình sự và các đơn vị tham gia triệt phá nhóm trộm cắp tài sản hoạt động xuyên quốc gia. Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị đơn vị cơ quan điều tra khẩn trương khai thác nghi phạm, củng cố chứng cứ để xử lý người liên quan, đồng thời tuyên truyền thủ đoạn trộm cắp để người dân được biết.