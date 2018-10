Cầu VD09B trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thấm dột đã từng được chỉ rõ không đạt yêu cầu, vị trí bê tông bịt đầu dầm cầu VD09B không đảm bảo chất lượng.

Đoạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng thấm dột nước xuống dạ cầu. Ảnh: Quảng Đà.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kiểm tra thông tin cầu VD09B (tại Km 107+829 CT.01) bị thấm nước ngay sau khi Zing.vn phản ánh vào chiều 20/10.

Hư hỏng từ trước

Chiều 19/10, từ tin báo của người dân, Zing.vn phát hiện cầu VD09B (ở thôn Phú Lễ 1) và cầu chui qua thôn Phú Lễ 2 (cùng ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có hiện tượng thấm dột.

Theo quan sát, cầu VD09B còn lộ những tấm gỗ, bẹ chuối dưới khối bê tông của dầm cầu. Dạ cầu lầy lội, hai bên thành nước vẫn rỉ xuống, chảy dọc theo những vết ẩm mốc đã có từ trước.

Người dân cho biết kể từ khi hoàn thành, hai cầu này thường xảy ra hiện tượng thấm, dột nước mỗi khi trời mưa.

Cả hai cầu thuộc gói thầu A3, do Công ty TNHH công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) làm nhà thầu chính. Sau đó, Công ty Giang Tô ký hợp đồng với nhà thầu phụ là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng INCICO thi công cầu VD09B.

Vào năm 2017, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước đã có đợt kiểm tra dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Sau khi kiểm tra, Hội đồng Nhà nước đã chỉ ra nhiều vị trí hư hỏng trên đường cao tốc, trong đó có gói thầu A3.

Tháng 7/2017, ông Trần Văn Tám ký văn bản, chỉ đạo Ban quản lý dự án yêu cầu đơn vị thi công khắc phục những vị trí hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong đó có gói thầu A3. Trong công văn chỉ rõ cầu VD09B không đạt yêu cầu, vị trí bê tông bịt đầu dầm cầu VD09B không đảm bảo chất lượng.

Thi công ẩu

Sau khi xem những hình ảnh do Zing.vn cung cấp, kỹ sư Mai Công Sơn nhận định hiện tượng thấm nước trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là do độ dốc dọc của mặt cầu không đảm bảo, không đồng bộ với độ dốc dọc của mặt đường.

Cao độ mặt đường tại khe co giãn 2 đầu cầu thấp hơn so với cao độ trên mặt cầu và mặt đường, dẫn đến việc mặt cầu bị tụ thủy khi trời mưa. Nước mưa sẽ chảy xuống 2 khe co giãn và xuống đất. Tình trạng này kéo dài, nước mưa sẽ thấm vào các đầu dầm làm gỉ thép và cáp đầu dầm.

"Nếu nhà thầu không xử lý sớm sẽ làm giảm cường độ chịu lực của dầm cầu", kỹ sư Sơn nói và nhận định tình trạng cầu VD09B bị thấm nước là do lỗi ở khâu thi công.

Kỹ sư Sơn nói ở vị trí hai đầu cầu khó có khả năng xảy ra xói lở vì mố cầu có tường đầu che chắn. "Nguy cơ nhất là nước mưa thấm vào đầu dầm làm gỉ cáp, giảm khả năng chịu lực và khi xe tải trọng lớn chạy qua sẽ dễ dẫn đến sập cầu", ông Sơn cảnh báo.

Nước mưa thấm dột từ nền đường cao tốc xuống trần cầu chui. Ảnh: Quảng Đà.

Vị kỹ sư này nói thêm, đơn vị thi công làm cầu VD09B rất cẩu thả. Minh chứng là trên trần cầu còn để lại những tấm gỗ và bẹ chuối. "Nhà thầu đã dùng bẹ chuối và mấy tấm gỗ để chèn ván khuôn đổ dầm ngang. Lẽ ra, khi bê tông khô, đơn vị thi công phải tháo các tấm ván và bẹ chuối này xuống rồi tô trát lại trần để đảm bảo tính thẩm mỹ", ông Sơn nói.

Về giải pháp, kỹ sư Sơn kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu phải kiểm tra lại cao độ mặt đường tại các khe co giãn. Sau đó, các công nhân dùng vật liệu tương thích để thảm bù mặt đường nếu cần thiết. Bước tiếp theo, nhà thầu phải tạo các rãnh thoát nước ngang cục bộ tại khe co giãn.

Sẽ kiểm tra

Trao đổi với Zing.vn chiều 20/10, ông Trần Văn Tám nói không biết có việc hai cầu thuộc gói thầu A3 bị thấm nước. "Ngay bây giờ tôi sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án xuống hiện trường kiểm tra. Còn về chất lượng, trước đây cái cầu này (VD09B - PV) cũng có một vài vấn đề nhỏ nhưng theo tôi biết thì đã xử lý rồi", ông Tám nói.

Vì lãnh đạo VEC này cũng bất ngờ về việc bẹ chuối và những tấm gỗ lộ ở trần cầu VD09B. "Cầu VD09B ở cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã sửa xong lâu rồi, tại sao thấm nước mưa được. Anh em đã sửa rồi mà tại sao lại có bẹ chuối và tấm ván gỗ ở cầu?", ông Tám đặt câu hỏi ngược lại với phóng viên và hứa sẽ yêu cầu Ban quản lý dự án kiểm tra và trả lời công khai.

Tổng giám đốc VEC cho biết thêm những chỗ hư hỏng mà báo chí phản ánh thời gian qua, các nhà thầu đã khắc phục xong. Theo ông, vụ việc đang được Thanh tra Bộ GTVT thanh tra để xác định nguyên nhân chính xác.

Tối cùng ngày, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một lần nữa khẳng định việc thiết kế, thi công dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đảm bảo đúng thiết kế được phê duyệt. Liên quan đến việc hai cầu ở gói thầu A3 bị thấm nước, ông Thành nói chưa biết thông tin.

"Tôi sẽ cho anh em giám sát kiểm tra ngay. Đến giờ, tôi cũng chưa biết cầu nào bị thấm và thấm ở chỗ nào. Nhưng sáng mai anh em kiểm tra, nếu đúng bị thấm thì chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu sửa chữa ngay, cái này là nguyên tắc", ông Thành nói.

Trước đó, ngày 8/10, Zing.vn phát hiện những điểm hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Sau khi phản ánh tình trạng hư hỏng mặt đường khi vừa khai thác, các kỹ sư chỉ ra những nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng xuất hiện "ổ gà, ổ trâu" trên cao tốc, ngày 10/10 Tổng cục Đường bộ vào cuộc kiểm tra.

Ngày 11/10, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ trưởng Bộ GTVT làm rõ nguyên nhân hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trách nhiệm của đơn vị thi công và xử lý quyết liệt. Sau đó, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu VEC tạm dừng thu phí để khắc phục hư hỏng, nghiêm khắc phê bình Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc VEC. Đồng thời Bộ GTVT yêu cầu HĐTV chỉ đạo rà soát, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Tiếp đến ngày 13/10, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ thị sát cao tốc và cho rằng cao tốc bị hư hỏng là có vấn đề. Bộ GTVT tiếp tục phê bình VEC, nhà thầu, tư vấn giám sát.

Ngày 16/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan trong việc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng sau khi vừa đưa vào khai thác.

Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể ký quyết định thanh tra đột xuất đối với dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

