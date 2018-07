Cặp sao 'Thư ký Kim' lên tiếng trước tin đã hẹn hò được 3 năm

Một tờ báo Hàn tiết lộ Park Seo Joon và Park Min Young của bộ phim "Thư ký Kim sao thế" đã bí mật hẹn hò trong 3 năm qua. Hai người nhanh chóng lên tiếng khi thông tin được đưa ra.

Sáng 27/7, một người tự xưng là phóng viên của tờ Sport DongA đã đăng tải hình ảnh chụp lại trang báo giấy với nội dung Park Min Young và Park Seo Joon bí mật hẹn hò. Người này khẳng định trong hình là bản in của tờ báo Sports DongA số phát hành cùng ngày.

Nội dung bài đăng và hình ảnh khiến công chúng xôn xao. Theo bài báo, hai diễn viên của Thư ký Kim sao thế đã bí mật hẹn hò được 3 năm, từ trước khi cùng cộng tác trong tác phẩm mới.

Hình ảnh trang báo khẳng định Park Min Young và Park Seo Joon đã hẹn hò được 3 năm.

Trang báo còn dẫn lời một người trong ngành rằng hai diễn viên hẹn hò "như điệp viên 007" để tránh bị truyền thông phát hiện. Park Min Young và Park Seo Joon không muốn chuyện tình cảm gây ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư và sự nghiệp.

Một nguồn tin khác khẳng định với Sport DongA rằng tình cảm của hai ngôi sao đang ngày càng khăng khít. Họ thường dành thời gian tâm sự với nhau. Đặc biệt, từ sau bộ phim Thư ký Kim sao thế, Park Min Young và Park Seo Joon bắt đầu công khai quan hệ tình cảm với những người xung quanh.

Sau khi hình ảnh chụp lại trang báo được đăng tải, một số người dùng mạng đã tìm kiếm chứng cứ về tin tức hẹn hò của hai diễn viên. Sau đó, loạt bằng chứng cho thấy Park Seo Joon thường xuyên "check in" cùng khoảng thời gian và địa điểm với những chuyến du lịch nước ngoài của Park Min Young.

Sự tương đồng trong các bài viết trên trang cá nhân của Park Min Young và Park Seo Joon khiến nhiều người tin vào nội dung bài báo của Sport DongA. Không chỉ cùng xuất hiện tại các địa điểm du lịch, họ còn có những món phụ kiện thời trang giống nhau.

Loạt bằng chứng được đưa ra về việc 2 ngôi sao thường xuyên xuất ngoại cùng thời điểm.

Awesome ENT, công ty quản lý của Park Seo Joon, nhanh chóng phủ nhận tin tức hẹn hò trên. “Park Seo Joon và Park Min Young đơn giản chỉ là đồng nghiệp. Tin hẹn hò không đúng sự thật”, đại diện công ty khẳng định.

Cùng lúc, công ty đại diện của Park Min Young, Namoo Actors cũng ra thông báo về việc đã xác minh tin đồn hẹn hò. “Chúng tôi đã xác minh tin đồn. Cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết sau khi đóng chung phim”, Namoo Actors viết trong thông báo.

Cả hai công ty đều cho rằng sự ăn ý trong diễn xuất giữa hai ngôi sao trong bộ phim Thư ký Kim sao thế khiến công chúng và truyền thông nảy sinh hiểu lầm. Đồng thời, đại diện quản lý của họ đều khẳng định cả hai chỉ thân thiết hơn sau khi đóng phim.

Đại diện công ty quản lý của hai diễn viên đều phủ nhận tin tức hẹn hò được đưa ra.

Park Min Young sinh năm 1986, được biết đến qua loạt phim ăn khách Sungkyunkwan Scandal, City Hunter, Glỏy Jane, Healer... Cô được mệnh danh là mỹ nữ "dao kéo" thành công nhất ngành giải trí, sở hữu nhan sắc thanh thoát.

Nữ diễn viên 32 tuổi từng hẹn hò Lee Min Ho sau khi hợp tác trong City Hunter. Cặp sao chia tay để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Park Seo Joon bắt đầu diễn xuất từ năm 2012 và bật lên hàng ngũ diễn viên được quan tâm với vai phụ trong phim Kill Me, Heal Me (2015). Nam diễn viên 30 tuổi được coi là ông hoàng của dòng phim rom-com (phim hài tình cảm lãng mạn) với loạt tác phẩm đình đám She Was Pretty, Hwarang: The Beginning, Fight for My Way...