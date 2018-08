Cặp vợ chồng cùng bé 7 tháng tuổi chết trong phòng trọ

Thấy cặp vợ chồng khóa cửa, đánh nhau trong phòng trọ, người dân báo công an đến can thiệp. Khi công an phá được cửa để vào trong thì thấy 3 người đã tử vong.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức điều tra vụ án mạng tại phòng trọ thuộc ấp 3, xã La Ngà (huyện Định Quán, Đồng Nai). Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: N.Đ.N. Theo xác minh ban đầu, vào 4h sáng cùng ngày, chủ nhà trọ là bà Lê Thị Xinh phát hiện cặp vợ chồng sống trong dãy trọ đang cự cãi nên đến can ngăn. Lúc này, cửa khóa trong và cặp vợ chồng đánh nhau nên bà gọi điện báo công an địa phương đến can thiệp. Khi công an đến, phá cửa để vào trong thì phát hiện ông Trần Minh Thắng (40 tuổi, ngụ TP.HCM) và vợ là Trần Trúc Ly (32 tuổi) cùng cháu bé 7 tháng tuổi (chưa rõ lai lịch) đã tử vong. Theo chủ trọ, ông Thắng và vợ đến thuê phòng trên từ tháng 5 và làm nghề buôn bán trái cây ở địa phương. Sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm pháp y, lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ việc. Vị trí xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.