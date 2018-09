Captain Marvel thị uy sức mạnh qua trailer đầu tiên

Đoạn phim quảng cáo đầu tiên từ “Captain Marvel” cho thấy một phần sức mạnh đáng gờm của nữ hùng do Brie Larson thể hiện.

Trailer đầu tiên bộ phim 'Captain Marvel' Bom tấn thứ 21 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel xoay quanh nữ hùng Captain Marvel (Brie Larson).

“Đặc biệt” và “khác biệt” là hai từ khóa được Marvel Studios liên tục nhấn mạnh trong thời gian qua khi nhắc tới Captain Marvel (2019). Bom tấn siêu anh hùng thứ 21 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu trình làng phim riêng về một nữ siêu anh hùng sau hơn 10 năm tồn tại.

Chuyện phim Captain Marvel lấy bối cảnh thập niên 1990, với câu chuyện về nữ phi công Carol Danvers (Brie Larson). Trailer đầu tiên của bom tấn cho thấy bộ phim sẽ mở đầu khi cô đã trở thành siêu anh hùng, bị mất trí nhớ về thời thơ ấu và quãng thời gian còn ở Trái đất.

Khán giả sẽ cùng Carol Danvers khám phá về quá khứ của nhân vật.

Và một tai nạn nào đó khiến Carol trở về hành tinh quê hương, gặp gỡ Nick Fury (Samuel L. Jackson), cũng như tìm cách ngăn chặn tộc Skrull có khả năng đội lốt thành kẻ khác.

Đoạn phim quảng cáo của Captain Marvel đã giới thiệu cho khán giả bối cảnh thời gian của bộ phim, cũng như cho thấy lời quảng cáo rằng nữ hùng là nhân vật "có thể sánh ngang Superman" là hoàn toàn có căn cứ.

Tuy nhiên, trailer đồng thời cho thấy nhiều tình tiết từng xuất hiện trong MCU: một cá nhân ngoài Trái đất nay hợp tác với tổ chức S.H.I.E.L.D. (như Thor), một con người bất đắc dĩ phải chu du ngoài không gian (như Star-Lord), hay có nguồn gốc quân đội (như Captain America).

Song, điểm đáng chờ đợi của Captain Marvel cũng đã được giới thiệu thông qua đoạn phim ngắn ngủi. Đó là tộc Skrull với khả năng biến hóa khôn lường, như khi Captain Marvel toan hạ gục một cá thể đội lốt một phụ nữ già yếu trên tàu điện.

Một pha hành động trong Captain Marvel.

Nhiều fan hiện hào hứng chờ đợi xem liệu các Skrull có đem đến sự kiện Secret Invasion (tạm dịch: Cuộc xâm lăng bí mật) như ở truyện tranh, hay thậm chí liệu có siêu anh hùng nào trong nhóm Avengers thực chất đang bị tộc người ngoài hành tinh giả trang hay không.

Nhân vật Captain Marvel vốn được gợi mở từ đoạn after-credits của Avengers: Infinity War khi Nick Fury gửi tin nhắn cho cô trước khi bị tan biến bởi cái búng tay của Thanos (Josh Brolin).

Chiếc máy tin nhắn trông có vẻ cổ lỗ sĩ cũng thoáng xuất hiện ở trailer bộ phim mới. Tuy nhiên, với bối cảnh thời gian thập niên 1990, Captain Marvel có lẽ sẽ chỉ đem tới kết nối với Avengers 4 thông qua đoạn mid-credits hoặc after-credits.

Trọng trách dành cho Captain Marvel là không hề nhỏ. MCU hiện là thế lực hàng đầu tại phòng vé. Tuy nhiên, đây không phải là quãng thời gian tươi sáng dành cho các nhân vật nữ hùng.

Ngoại trừ Wonder Woman, lần lượt Resident Evil: The Final Chapter (2017), Atomic Blonde (2017), Underworld: Blood Wars (2017), Red Sparrow (2018), Tomb Raider (2018) đều bị khán giả Bắc Mỹ thờ ơ. Chỉ có một vài tác phẩm may mắn là được thị trường quốc tế cứu vãn.

Ngay cả Ant-Man and The Wasp cũng không thành công tại Bắc Mỹ khi Marvel Studios muốn trình làng Chiến binh Ong (Evangeline Lilly). Cũng may cho bom tấn là khán giả Trung Quốc bất ngờ tỏ ra rất thích thú với tác phẩm.

Captain Marvel hẳn là liều thuốc thử đầy thú vị về khả năng hút khách của một nữ hùng, dù bộ phim chắc chắn hưởng lợi nhờ việc thuộc về MCU. Do Anna Boden và Ryan Fleck thực hiện, phim dự kiến khởi chiếu từ 8/3.