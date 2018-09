Cất nóc biệt thự ven sông hạng sang giá 20 tỷ đồng/căn

Những căn biệt thư ven sông đầu tiên trong dự án One River tại quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) vừa cất nóc. Mỗi căn biệt thự tại đây có giá từ 20 tỷ.

One River thuộc phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang nằm trong dự án Đà Nẵng Pearl với quy mô 64 ha, được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, được phát triển bởi Đất Xanh Miền Trung.

Là dòng sản phẩm BĐS hạng sang trong khuôn viên biệt lập, mất vài phút di chuyển, cư dân One River có thể tận hưởng những tiện ích 5 sao sẵn có như trung tâm thương mại, nhà hàng, trường học quốc tế đa cấp Singapore, tháp đồng hồ trung tâm và quảng trường ánh sáng bên sông tại Đà Nẵng. Với những ưu điểm này, ĐXMT mong muốn mang đến không gian sống sang trọng, đầy đủ cho cư dân khi sinh sống nơi đây.

Các căn biệt thự liền kề One River sở hữu khu tiện ích chuẩn xanh.

One River Villas toạ lạc 2 mặt tiền đường, mặt trước giáp tuyến đường Song Hào rộng 30 m chạy dọc sông Cỏ Cò, nối liền chuỗi đô thị quận Ngũ Hành Sơn, mặt còn lại giáp tuyến đường 12 m đi bộ dọc sông. Các căn đều có sổ đỏ từng lô, hạ tầng giao thông hoàn thiện. ĐXMT dự kiến khánh thành khu biệt thự vào tháng 2/2019, đưa nơi đây trở thành khu nghỉ dưỡng, kinh doanh cao cấp trong khu vực.

Không gian sống phong cách nghỉ dưỡng sang trọng tại One River villas.

Với 2 mặt tiền rộng lớn, mỗi căn sở hữu tổng diện tích 177 m2 kính, khẩu độ chạm sàn và trần là 3,6 m kết hợp hệ kính 2 lớp hộp màu xám khói. Căn hộ sử dụng phụ kiện CMech có xuất xứ từ Mỹ với cấu tạo hợp kim nhôm, nhiều rãnh gấp mang đến sự mạnh mẽ, bền chắc, chịu được lực vặn xoắn cao. Hệ thống lan can kính an toàn cao 1,4 m, dày 17,5 mm là điểm nhấn đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như sự an toàn cho chủ sở hữu.

Khu biệt thự là sự kết hợp nghệ thuật giữa thiết kế kiến trúc và vật liệu cao cấp.

Thay vì bài trí theo phong cách cổ điển nhiều chi tiết, 36 căn biệt thự hạng sang tại One River lựa chọn ngôn ngữ thiết kế hiện đại với những đường nét gọn gàng, sắc sảo. Sự sang trọng từ những vật liệu cao cấp được kết hợp trong không gian tối giản. ĐXMT bàn giao hoàn thiện từng chi tiết bằng vật liệu cao cấp như thiết bị tắm ngoài trời Koler, công tác Legrand, lam nhôm, trần gỗ, mái kính inox 304…

Ánh sáng thông minh áp dụng tại vỉa hè chia thành 2 không gian là không gian công cộng và không gian an ninh, được điều khiển bởi ban quản lý dự án. Toàn bộ ánh sáng tại dự án và hệ thống cảnh quan được những kiến trúc sư quốc tế thiết kế, giúp khu căn hộ trở thành điểm nhấn kiến trúc khi đêm về.

Phối cảnh ngoại khu về đêm của 36 căn villas với hệ thống chiếu sáng thông minh.

Ngoại thất từ cổng ngõ, không gian sân vườn, tường rào, 3 tầng biệt thự được ốp đá tự nhiên và đá marble. Hồ bơi được thi công bằng gạch mosaic colori Italy đi cùng công nghệ hồ bơi tràn.