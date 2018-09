Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn và An Nguy mất gì sau ồn ào 'tình tay ba'?

Lẽ thường, câu chuyện tình tay ba luôn tồn tại người đáng thương và kẻ đáng trách. Nhưng Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn và An Nguy lại không thuộc trường hợp thông thường này.

Trước vụ An Nguy, Kiều Minh Tuấn từng nói lời yêu Cát Phượng thế này Trước khi xảy ra nghi án phim giả tình thật với An Nguy, Kiều Minh Tuấn từng nhiều lần thể hiện tình cảm với Cát Phượng trên sóng truyền hình.

An Nguy khóc rất nhiều khi thừa nhận "tình yêu" dành cho Kiều Minh Tuấn sau hợp tác trong Chú ơi, đừng cưới mẹ con. Đáp lại, Kiều Minh Tuấn tự nhận lỗi khi "nảy sinh tình cảm" với bạn diễn, làm tổn thương Cát Phượng.

Ở phía còn lại, Cát Phượng vui vẻ đăng ảnh dạo chơi ở Đà Nẵng. Cô như người phụ nữ đáng thương đầy mạnh mẽ dù bị phụ bạc. Trên trang cá nhân, Cát Phượng vẫn chia sẻ poster phim mới của Kiều Minh Tuấn cùng “tình địch”. Cô không quên nhắn nhủ kêu gọi mọi người đến rạp xem Chú ơi, đừng cưới mẹ con.

Câu chuyện ba người nhưng không ai được đồng cảm.

Một chuyện tình tay ba lâm ly hơn cả kịch bản “ngược” ngôn tình. Thế mà, công chúng hoàn toàn quay lưng với ba nhân vật chính. Họ ngoảnh mặt, thậm chí chỉ trích. Chẳng ai trong ba người nhận được sự đồng cảm từ khán giả.

Nước mắt kẻ thứ ba đập nát “biểu tượng Vlogger”

Nhắc đến An Nguy, khán giả 8X một thời vẫn nhớ về giọt nước mắt của cô khi tới viếng bạn trai cũ Toàn Shinoda. Năm đó, cô vội bay từ Mỹ về Việt Nam để dự tang lễ.

Để rồi, An Nguy lại lặng lẽ trở về Mỹ theo đuổi việc học. Khi đó, cô đã là hot Vlogger. An Nguy (Ngụy Thiên An) sinh năm 1987 tại Hà Nội. Trước khi trở thành diễn viên, cô được khen xinh đẹp, cá tính và thông minh. Trang cá nhân của An Nguy có hơn 3,2 triệu người yêu thích.

Năm 2016, An Nguy từng mất điểm ít nhiều khi tham gia The Face. Những hình ảnh thiếu nghiêm túc của cô tại show này từng khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm. Những người bênh vực An Nguy cho rằng cô không hợp showbiz. Thế nên, showbiz với cô như cuộc dạo chơi và The Face cũng vậy.

Vlogger cá tính, từng miệt thị so sánh những kẻ thứ ba trong tình yêu với việc xếp hàng ở nhà vệ sinh.

Nhưng chắc chắn ngay cả những người yêu quý An Nguy nhất cũng không ngờ có ngày cô phạm lỗi về đạo đức. An Nguy thẳng thắn chia sẻ tình cảm (nếu có thật) dành cho người đàn ông đã có gia đình, Kiều Minh Tuấn.

Trong quá khứ, An Nguy từng làm hẳn clip chỉ trích kẻ thứ ba. Cô chế nhạo họ là những người không ra gì. Theo An Nguy, đi vệ sinh cũng cần thứ tự trước sau chứ đừng nói đến tình yêu.

Nhưng nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác xa. An Nguy không chỉ tự nhận mình người thứ ba mà cô còn kể lể tâm sự chuyện tình (không biết có thật hay là giả tạo này) trên báo chí. Hành động này bị chê "mặt dày" và coi thường khán giả và khó có thể gọi là khôn ngoan.

Từ một biểu tượng thành công của giới Vlogger, An Nguy đang bị gán mác “hồ ly tinh”, “con giáp thứ 13”, “người đàn bà đáng ghét và ấu trĩ”.

“Kiều Minh Tuấn nói gì đừng nghe”

Đó là câu nhận xét của rất đông khán giả sau chia sẻ của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Kiều Minh Tuấn nổi lên sau Em chưa 18 và được nhắc nhiều với mối tình bên đàn chị hơn 18 tuổi.

Họ gắn bó 10 năm và đã trải qua không ít thăng trầm cuộc sống. Trong loạt chương trình xuất hiện chung, Kiều Minh Tuấn hút không ít fan bởi những câu nói đầy tình cảm với Cát Phượng.

Tại Là vợ phải thế phát sóng hồi tháng 4, nam diễn viên hùng hồn: “Tôi đã chuẩn bị tâm lý để sau này sẽ nuôi một người lớn tuổi, rửa chân và đút cơm cho người lớn tuổi ăn".

Kiều Minh Tuấn đã nhiều lần nói trọn đời yêu Cát Phượng. Anh cũng đôi lần kể đã say nắng trước các bạn diễn.

Ở Sau ánh hào quang, Cát Phượng kể Kiều Minh Tuấn bày tỏ với chị rằng sẽ “lo cho bà mồ yên mả đẹp, lo cu Bom (con riêng Cát Phượng) cưới vợ, tôi mới yên tâm cưới vợ khác”.

Nhưng cũng chính anh khi hợp tác cùng Kaity Nguyễn đã tâm sự: “Nếu còn độc thân, chắc tôi yêu Kaity Nguyễn thật”.

Mới đây, anh nói từng mơ về ngôi nhà với An Nguy sau khi nảy sinh tình cảm với cô. Cư dân mạng nhận ra Kiều Minh Tuấn thường thừa nhận tìm thấy "cảm xúc" với bạn diễn nữ và sẵn sàng chia sẻ điều đó với công chúng.

Cộng đồng mạng tấn công trang cá nhân của Kiều Minh Tuấn. Họ dùng từ giả dối, đạo đức giả, bám váy đàn bà để gây chú ý khi nói về anh. Với Kiều Minh Tuấn, hình ảnh xây dựng bao lâu của anh cũng đã bị ảnh hưởng tiêu cực. Từ một diễn viên được đánh giá có khả năng diễn xuất, anh bị gán mác chỉ thích gây chú ý nhờ chiêu trò khi ra mắt phim.

“Nói cho cố giờ thì giở mặt hơn giở bàn tay. Đừng mang tình yêu và cảm xúc đóng phim ra ngụy biện, đàn ông như thế hèn lắm. Những lời anh nói vấy bẩn hai chữ tình yêu, tẩy chay anh ta”, bạn Trần Thúy Hải bình luận.

Lung lay niềm tin ở Cát Phượng

Im lặng hoặc nói “tôi ổn, vẫn ổn” là phản ứng từ Cát Phượng sau ồn ào tình cảm. Cô cũng né tránh trả lời phỏng vấn truyền thông hay lời hỏi thăm từ đồng nghiệp. Cô chỉ hé lộ là người “set up” buổi phỏng vấn của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Khó biết được Cát Phượng lúc này thực sự cảm thấy thế nào.

Giữa những sóng gió, cô bị bắt gặp vui vẻ bên Kiều Minh Tuấn tại Đà Nẵng. Khán giả không bày tỏ sự thương cảm dành cho "người bị phản bội" Cát Phượng bởi chỉ trong vài tiếng, cô đã tự vui vẻ với chuyện tình yêu của mình. Cô không lộ dấu hiệu buồn khổ về chuyện tình cảm dù chỉ trong giây lát.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều khán giả, nghệ sĩ và cả người làm truyền thông tin rằng mọi thứ đều là sự sắp đặt của ê-kíp sản xuất phim Chú ơi, đừng cưới mẹ con.

Thậm chí, Cát Phượng bị cho là đồng tình với kịch bản PR này. Sự việc ồn ào đến mức Cát Phượng sau đó còn phải ra mặt phản bác tin đồn là đạo diễn các tình tiết gay cấn của Kiều Minh Tuấn cùng An Nguy.

“Người thứ ba tung hê” chỉ ở showbiz Việt

Chiêu trò gây chú ý bằng tin đồn tình cảm thường xảy ra ở nhiều ê-kíp phim. Ở Trung Quốc, truyền thông gọi chiêu này là “sao tác cặp đôi”. Ở đó, đơn giản các ê-kíp chọn ra hai nghệ sĩ nổi bật và gán ghép họ nảy sinh tình cảm khi quảng bá.

Fan của hai nghệ sĩ vì thế được dịp “đẩy thuyền tình yêu” tạo sức hút nhất định. Nhưng yếu tố tiên quyết cho chiêu trò này là “trai chưa vợ, gái chưa chồng”.

Còn nhớ diễn viên Lưu Khải Uy và người đẹp Vương Âu hứng chịu đủ cay nghiệt và chấp nhận cảnh tỷ lệ người xem thảm hại sau bê bối ngoại tình ở phim trường. Thời điểm đó, Lưu Khải Uy đã kết hôn và có con gái.

Chưa kịp thương cho Cát Phượng đã thấy cô cùng Kiều Minh Tuấn tình cảm ở Đà Nẵng sau vài tiếng.

Chẳng ê-kíp nào ở showbiz Trung Quốc dại dột đến độ đi lăng xê câu chuyện tình có sự xuất hiện của người thứ ba. Tất nhiên, cũng chẳng người đẹp nổi tiếng nào dám dũng cảm tự phơi bí mật là người thứ ba nếu không bị bắt quả tang.

Vậy nên quá khó để giải thích cho việc An Nguy sẵn sàng chia sẻ “tất tần tật” mọi góc khuất trong cuộc tình bóng đêm chỉ một tuần trước ngày phim mới ra mắt.

Và ai cũng cạn lời để giải thích vì sao mới buổi sáng, Kiều Minh Tuấn day dứt vì mối tình với An Nguy, đến buổi chiều người ta đã thấy anh tung tăng bên Cát Phượng ở Đà Nẵng, bình yên như chưa hề có sự rạn nứt.

Cảm xúc quả thật là điều dễ thay đổi nhất. Nhưng chỉ trong vài tiếng nhiều cung bậc diễn ra lại là điều phi lý. Rất nhiều người trong giới showbiz và cả khán giả đều tin rằng đây là chiêu trò PR rẻ tiền từ ê-kíp phim. Hơn thế nữa đó còn thể hiện sự coi thường khán giả.

Dù chỉ là phỏng đoán nhưng cả ba nghệ sĩ đều đang đánh mất đi niềm tin và tình yêu của khán giả. Còn với ê-kíp Chú ơi, đừng lấy mẹ con, cộng đồng mạng đưa ra nhiều lời khuyên nên đổi tên phim, ví dụ như “An ơi, đừng lấy chồng Phượng”, “Chú ơi, đừng xem phim”.