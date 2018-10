Cậu bé 11 tuổi được chọn ở Giọng hát Việt nhí chỉ là chiêu bài?

Sự xuất hiện của Nguyễn Minh Chiến, 11 tuổi trong tập 5 Giọng hát Việt nhí đang dấy lên nghi án ban tổ chức sắp xếp tình huống để thu hút khán giả.

Trải qua vòng Giấu mặt, lần đầu tiên Giọng hát Việt nhí 2018 có tiết mục đạt lượt xem hơn 423.000 sau 14 tiếng đồng hồ đăng tải - một thành tích nổi bật trong bối cảnh ảm đạm của mùa thi thứ 6.

Một cậu bé 11 tuổi ngồi ở hàng ghế khán giả bất ngờ được chọn vào vòng tiếp theo - tình huống chưa từng xảy ra trong tiền lệ chương trình nhưng lại giúp Giọng hát Việt nhí nhận được sự chú ý.

Tuy nhiên, cũng bởi tình huống lần đầu tiên xảy ra, cộng thêm danh tiếng sẵn có của cậu bé Minh Chiến trước khi trở thành thí sinh, dư luận dấy lên nghi án ban tổ chức đứng sau dàn xếp tất cả.

Gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình thực tế

Tối 20/10, tập cuối cùng vòng Giấu mặt kết thúc nhưng đội huấn luyện viên (HLV) Bảo Anh – Khắc Hưng vẫn chưa tìm đủ 15 thành viên. Để tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng cho đội Anh – Hưng, giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương quyết định kêu gọi các khán giả nhí nếu có đam mê âm nhạc lên sân khấu thử sức. Cuối cùng, cậu bé Minh Chiến - thể hiện ca khúc Nơi ấy con tìm về - đã trở thành thí sinh chương trình theo cách đầy bất ngờ.

Nguyễn Minh Chiến, 11 tuổi thể hiện ca khúc Nơi ấy con tìm về và trở thành thành viên cuối cùng đội Khắc Hưng.

Ở đôi chỗ, sự non nớt về tuổi đời, kỹ thuật hay kinh nghiệm của cậu chưa đủ sức hoàn thành tốt, bị hụt hơi. Nhưng, Minh Chiến là một nhân tố tiềm năng, có chất giọng đặc biệt và khả năng lên nốt cao tròn trịa. May mắn không chỉ của Minh Chiến mà cả đội Bảo Anh cũng thở phào vì giải quyết được bài toán thiếu hụt đội hình, thậm chí có thêm thí sinh “nặng ký”.

Thực tế, trước Giọng hát Việt nhí, Minh Chiến đã là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cậu từng tham gia Thách thức danh hài, Thần tượng tương lai, Gương mặt thân quen nhí và có lượng fan đông đảo.

Nguyễn Minh Chiến đi hát từ năm 4 tuổi để mưu sinh. Năm 2016, cậu tham gia Gương mặt thân quen nhí, cùng đội ca sĩ Hà Thúy Anh. Cậu từng giành chiến thắng trong đêm thi thứ 4 nhờ phong thái tự tin, làm chủ sân khấu và khả năng lên quãng 8 không bị phô.

Minh Chiến là gương mặt quen thuộc, tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Một năm sau, Minh Chiến tiếp tục xuất hiện trong chương trình Thần tượng tương lai. Cậu bé khi đó 10 tuổi nhiều lần được giám khảo và khán giả khen ngợi. Điểm mạnh của cậu ngoài sự tự tin là giọng hát thể hiện được nhiều dòng nhạc khác nhau, như rock, dân ca, hay nhạc trẻ…

Với tư cách giám khảo trong chương trình, Cẩm Ly đánh giá cao khả năng hát cao độ và diễn xuất nội tâm của Minh Chiến. Ở cuộc thi này, cậu lọt vào vòng bán kết.

Mới đây, Minh Chiến ghi danh vào Thách thức danh hài mùa 4, xuất hiện ở tập 12. Cậu vào vai “ông nội” của Trường Giang, Trấn Thành và Tiến Luật. Diễn xuất tự nhiên, xử lý tình huống nhanh nhạy tạo được sự ngạc nhiên cho khán giả và khiến 2 giám khảo bật cười thích thú. Minh Chiến dừng lại ở vòng 2 và nhận 10 triệu đồng.

Nghi án dàn xếp kết quả

Trong tình huống đầy bất ngờ, Minh Chiến tỏ ra tự tin, hào hứng. Cậu bé bước lên sân khấu mà không cho thấy bất cứ biểu hiện lo lắng, hồi hộp. Kinh nghiệm tham gia nhiều chương trình thực tế có thể phần nào lý giải sự dạn dĩ của một cậu bé 11 tuổi khi bước lên sân khấu của cuộc thi âm nhạc lớn.

Nhưng, phần không nhỏ khán giả lại đặt nghi vấn. Sự việc vốn do ban tổ chức sắp đặt, do đó, Minh Chiến không còn e ngại hay sợ hãi cũng dễ hiểu. Trong suốt 5 tập vòng Giấu mặt, khán giả may mắn này nhiều lần xuất hiện trước ống kính máy quay khi ngồi hàng ghế đầu tiên và nhận được sự chú ý từ người theo dõi chương trình.

“Lưu Thiên Hương vừa dứt lời thì rất nhiều bé giơ tay, song may mắn đã thuộc về Minh Chiến. Thực lòng tôi không hồi hộp và háo hức cho lắm bởi tôi chờ đợi một giọng hát mới. Bé Minh Chiến đã nổi tiếng trước đó rồi. Liệu đây có thật là cơ duyên không”, khán giả Nguyễn Hoàng Trang đặt câu hỏi.

Đặc biệt, Nguyễn Minh Chiến từng xuất hiện trong video vòng sơ tuyển trực tiếp chương trình đăng tải cách đây 5 tháng. Trong video, cậu thông báo đã vượt qua vòng sơ tuyển.

Tình huống của Minh Chiến bị nghi có sự dàn dựng của đơn vị sản xuất.

“Chương trình sắp xếp cả, Minh Chiến thi sơ tuyển rồi, và tỉ lệ em ý không qua sơ tuyển rất thấp vì em từng thi nhiều chương trình ca nhạc khác”, sự xuất hiện của cậu bé ở vòng sơ tuyển càng khiến dư luận nghi ngờ.

“Sắp xếp cho một thí sinh xuống ngồi làm khán giả để dựng kịch bản. Sau đó, team Bảo Anh - Khắc Hưng thiếu người để thêm phần kịch tính, câu view chứ khán giả gì. Bé này đi thi bao nhiêu chương trình, nhẵn mặt luôn rồi”.

“Có vụ này luôn, khó tin quá. Cậu bé không xa lạ nếu theo dõi các game show âm nhạc. Thật khó tin khi một chương trình lại hết cả thí sinh sau đó phải kêu gọi khán giả như thế này”, nhiều bình luận nghi ngờ.

“Chiêu trò. Cả trường quay đầy thí sinh dơ tay, tại sao lại chọn Minh Chiến ngồi hàng đầu tiên. Thật sự quá quen cậu Minh Chiến này. Hát cũng hay nhưng chương trình sắp xếp lố quá. Gương mặt này quen thuộc trên sóng vài chương trình rồi”, người xem chỉ ra điểm nghi vấn.

Trả lời những tranh cãi của khán giả xoay quanh trường hợp tuyển chọn hi hữu, đại diện truyền thông của Giọng hát Việt nhí khẳng định đây là “diễn biến thực ngoài sân khấu”.

Đại diện này khẳng định: “Minh Chiến từng tham gia vòng sơ tuyển nhưng vượt qua vòng đó không có nghĩa chắc chắn được chọn. Sau đó, vì đam mê, cậu bé cùng gia đình tới theo dõi chương trình. Vé tham dự là do Minh Chiến tự có chứ không phải ban tổ chức đưa cho”.

Trong một luồng ý kiến khác xoay quanh vụ việc, không ít khán giả nhận xét dù chương trình có dàn xếp thì không thể phủ nhận Minh Chiến có tài năng, chất giọng tốt. Cậu bé xứng đáng vào vòng tiếp theo của cuộc thi.

Nguyễn Minh Chiến tham gia sơ tuyển Giọng hát Việt nhí Nguyễn Minh Chiến từng tham gia vòng sơ tuyển. Đại diện ban tổ chức giải thích việc lọt vòng sơ tuyển không chắc chắn thí sinh sẽ có mặt tại vòng Giấu mặt.