Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của những người ở lại

“Khi hơi thở hóa thinh không” và “The Bright Hour” không chỉ là hành trình đi về cái chết mà còn là cầu nối tình yêu cho những người ở lại.

Còn gì tuyệt vời hơn khi những tâm hồn đau khổ tìm thấy ánh sáng của đời mình để vượt qua nỗi mất mát lớn nhất trong đời mình. Theo tờ The Washington Post, John Duberstein, chồng của nữ tác giả quá cố Nina Riggs, đang hẹn hò với Lucy Kalanithi, góa phụ của vị bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng Paul Kalanithi vừa qua đời năm 2015.

Điều đặc biệt là bạn đời của họ đều là tác giả của những cuốn sách tự truyện ăn khách kể về những khoảnh khắc cuối đời mình. Với Nina Riggs, đó là cuốn The Bright Hour - A Memoir of Living and Dying, còn Paul Kalanithi lại làm cả thế giới xúc động về cuốn hồi ký Khi hơi thở hóa thinh không lấy đi nước mắt của hàng triệu độc giả.

The Bright Hour của Nina Riggs.

Nina Riggs qua đời ngày 26/2/2017 chỉ một thời gian ngắn trước khi bà hoàn thành cuốn tự truyện The Bright Hour. Cuốn sách kể lại hành trình bà đã chiến đấu với căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối như thế nào.

Chỉ hai ngày trước khi bà mất, Nina đã có một yêu cầu đặc biệt: bà mong tất cả mọi người khi đọc cuốn sách này sẽ không cảm thấy sợ hãi. Với tư cách là một người vợ, người mẹ, bà hy vọng gia đình mình có thể vượt qua nỗi đau này mà tiến lên phía trước và đi tìm niềm hạnh phúc mới.

Còn Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ phẫu thuật não Paul Kalanithi kể từ khi được phát hành đã trở thành hiện tượng trong giới xuất bản. Tác phẩm đã nhanh chóng trở thành cuốn sách yêu thích của độc giả thế giới, và cả những người nổi tiếng như Bill Gates.

Cuốn sách Khi hơi thở hóa thinh không của Paul Kalanithi.

Kể về hành trình đi đến cái chết vì căn bệnh ung thư phổi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Paul Kalanithi đã gửi gắm tình yêu và ước mơ và lựa chọn cuối cùng khi đối diện với cái chết.

Anh qua đời ngày 9/3/2015 ở tuổi 37, chỉ một năm trước sau khi vợ chồng anh quyết định có con khi khối u chưa di căn. Khi hơi thở hóa thinh không cũng chính là món quà cuối cùng mà Paul dành cho vợ con mình, dành cho những người cần vào niềm tin và tình yêu cuộc sống.

Chính nhờ những lời chúc phúc từ tận đáy lòng của những người đã khuất mà những người ở lại tìm thấy được hạnh phúc. Bạn đời của họ, John và Lucy đã tìm thấy nhau trong giây phút tuyệt vọng nhất. Tuy nhiên, sự việc này cũng không hoàn toàn là tình cờ.

Lucy Kalanithi sau khi tiễn biệt người chồng thân thương đã liên lạc với Nina Riggs, sau khi đọc một bài viết của bà trên tờ The New York Times. Kể từ đó, bà luôn giữ liên lạc với đại diện của Nina, hỏi thăm tình hình sức khỏe và gia đình của nữ nhà văn tài năng này.

Chính những lời động viên an ủi của Lucy đã giúp bà gần gũi với gia đình Nina hơn, và hơn ai hết, chỉ có Lucy mới có thể thấu hiểu nỗi buồn mà John Duberstein, chồng của Nina đã, đang và sắp trải qua.

John Duberstein và Lucy Kalanithi giờ đây đã tìm thấy hạnh phúc mới.

Cho đến giờ Lucy, John và ba đứa trẻ nhà Duberstein và Kalanithi là những người đang sống trong hạnh phúc. Ngày 31/12 vừa qua, gia đình lớn đó đã đến thăm mộ của Paul Kalanithi, nghe những bản nhạc yêu thích của anh và cùng nhau chào đón khoảnh khắc năm mới an lành nhất sau những biến cố đã xảy ra.