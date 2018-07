Cầu Vàng Đà Nẵng lọt top những cầu đi bộ ấn tượng nhất thế giới

Cây cầu Vàng được nâng đỡ bởi hai bàn tay màu đá khổng lồ trên núi Bà Nà, Đà Nẵng là cầu dành cho người đi bộ mới nhất được công bố trên thế giới. Khai trương hồi tháng 6, cầu Vàng dài 150 m và cao hơn 1.400 m so với mực nước biển, với tầm nhìn ra cảnh quan núi non trùng điệp, xanh tươi. Cây cầu chỉ mất chưa đầy một năm xây dựng và hoàn thiện. Ảnh: Amazing Things in Vietnam.