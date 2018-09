CĐV sốc với pha chọc mắt của Vertonghen với Firmino

"Chấp luôn đôi mắt, Firmino vẫn có thể ghi bàn". Tiền đạo số 9 của "The Kop" vẫn nổi tiếng với pha "no look goal, tạm dịch: không cần nhìn vẫn ghi bàn". Anh thường sử dụng kỹ năng này khi trước mặt là cơ hội ngon ăn không thể bỏ lỡ.