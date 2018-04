Cha của thanh niên đánh cô gái tại quán bánh xèo: 'Con tôi sai rồi'

Cha của nam thanh niên đánh cô gái tại quán bánh xèo cho biết con trai của ông đã sai khi đánh người và phải chịu trách nhiệm về việc đã gây ra.

Ngày 10/4, ông Nguyễn Hữu Chỉnh (bố Khang), cho biết hôm xảy ra vụ việc (tối 8/4 PV), ông có chạy đến Công an phường An Hải Đông. Sau khi biết rõ sự việc, ông Chỉnh biết con mình đã sai.

'Con tôi phải chịu trách nhiệm'

Ông Chỉnh cho biết khi đến công an phường ông đã nói chuyện với chị Võ Thị Kim Lan (em dâu chị Quỳnh). Lúc này, một công an phường Thanh Khê Đông (người đi tuần tra cùng ông Nguyễn Tri Phương, Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông) cùng đến nói chuyện.

Ông Chỉnh cho biết con trai mình phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Ảnh: Giáp Hồ.

Theo ông Chỉnh, trong cuộc nói chuyện này, ông và cán bộ công an phường Thanh Khê Đông có nói về chỗ ở của hai người và ông cho biết không còn ở đường Trịnh Công Sơn (quận Hải Châu) nữa, mà gia đình đã chuyển về sống phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ).

“Lúc nói chuyện tôi có nhắc đến việc mình là hàng xóm của đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Tôi không có ý đưa anh Mưu ra hù dọa ai hết. Cháu gái đó có lẽ nghe câu chuyện của tôi nên phóng đại lên vậy. Làm như vậy rất ảnh hưởng đến anh Mưu”, ông Chỉnh nói.

Cũng theo ông Chỉnh, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã tìm đến bệnh viện để xin lỗi cô gái và mong cô gái bỏ qua cho hành động của Khang. Đồng thời ông cũng phân tích cho con trai thấy việc đánh người là sai và phải chịu trách nhiệm về hành vi đã gây ra.

Yêu cầu trưởng công an phường giải trình

Cùng ngày, đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê, cho biết đã yêu cầu ông Nguyễn Tri Phương, Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông, viết báo cáo để giải trình về việc lấy xe công vụ đi qua địa bàn phường An Hải Đông (quận Sơn Trà).

“Nếu việc lấy xe công vụ đi làm chuyện riêng là trái với quy định. Còn vụ việc liên quan đến công dân phường mình quản lý nhưng chưa có yêu cầu phối hợp của đơn vị bạn mà lấy xe công vụ đi cũng bất hợp lý. Chúng tôi đang chờ báo cáo của phường gửi lên để xem xét, sai đến đâu xử lý đến đó”, ông Hải cho hay.

Quán bánh xèo nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Giáp Hồ.

Trước đó Zing.vn đưa tin tối 8/4, chị Trần Thị Quỳnh Như (32 tuổi, trú quận Thanh Khê) cùng em dâu đến ăn bánh xèo tại quán Hà Điệp trên đường Phạm Cự Lượng. Thời điểm này, quán đông khách nên em dâu chị Như tự phục vụ để hai chị em cùng ăn.

Lúc này, anh Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) ngồi bàn bên cạnh cùng bạn gái cho rằng hai cô gái vào sau nhưng giành bánh xèo trước nên tỏ ra bực tức. Thấy Khang phản ứng, chị Như nói nhường đĩa bánh cho Khang và bưng qua bàn nam thanh niên này.

Khi chị Như vừa đi về chỗ ngồi thì bất ngờ bị Khang đạp và đập đầu vào tường, sau đó đấm liên tiếp vào mặt. Chị Như được mọi người đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng mắt phải sưng tím, gãy răng cửa, chấn thương mũi. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.