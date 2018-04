Chân dài 22 tuổi bị bắt gặp đến nhà Justin Bieber

Cô gái tóc vàng được bắt gặp vui vẻ bên Justin Bieber trong hộp đêm gần đây tiếp tục xuất hiện tại nhà giọng ca “As Long As You Love Me" vào hôm thứ tư (11/4).

Baskin Champion bị phát hiện rời khỏi nhà Justin Bieber hôm thứ sáu.

Baskin vừa bị cánh săn ảnh bắt gặp tại khu nhà Bieber ở Beverly Hills, Los Angeles. Sau khi bước ra khỏi chiếc SUV màu trắng, người mẫu 22 được người đàn ông hộ tống vào bên trong. Cô đã dành khoảng 2 giờ đồng hồ để ở cạnh Bieber rồi rời đi. “Baskin đến chăm sóc Bieber. Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ bên trong căn hộ”, một nhân chứng cho biết. “Bieber ở nhà chờ đợi cô ấy suốt nhiều giờ liền. Sau khi dành cả buổi chiều cùng nhau, cả hai rời khỏi căn hộ và bước vào những chiếc xe hơi riêng”, người này cho biết thêm. Baskin Champion xuất hiện tại nhà Justin Bieber hôm thứ tư. Nguồn: Dailymail.com Cách đây một tuần, một nguồn tin khẳng định Justin đang sử dụng Baskin để khiến cho tình cũ Selena Gomez phải ghen tị: "Justin vẫn còn yêu Selena và muốn trở lại với cô ấy. Baskin thực chất không phải là sự lựa chọn của anh ta". Một người trong cuộc khác tiết lộ thông tin với E! News: "Justin rất thất vọng về kỳ nghỉ gần đây của Selena và đang cố gắng để giải quyết mọi chuyện." Ngược lại, nhiều fan của giọng ca As Long As You Love Me cũng cho rằng: “Baskin đang cố gắng lợi dụng Bieber phát triển sự nghiệp người mẫu của mình”. Trước đây, cánh săn ảnh còn bắt gặp cả hai vui vẻ trên dải Sunset ở Los Angeles. “Chúng tôi nghĩ đó là một cô gái bí ẩn, nhưng ngay lập tức phát hiện ra cô ấy chính là Baskin Champion”, một phóng viên nói. Trong khi đó, Selena đã có thời gian vui vẻ tại một sự kiện ở khách sạn Transylvania, Romanila . Cặp đôi thường xuyên bị bắt cặp đi chơi riêng với nhau. Justin Bieber dính nghi án hẹn hò người mẫu 22 tuổi khi cả hai đến thưởng thức buổi biểu diễn của Craig David ở nhà hát Roxy, khu Tây Hollywood. Mặc dù chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng cả hai đã nhiều lần được bắt gặp đi cùng nhau. Một nguồn tin tiết lộ người mẫu tóc vàng và Bieber ở cạnh nhau ít nhất hai lần một tuần. Hậu chia tay, Bieber được cho là đã thoải mái hơn với các cô gái xung quanh. Cả Bieber và Gomez chưa chia sẻ về lí do chia tay. Theo nhiều thông tin được đăng tải, nguyên nhân đơn giản dẫn tới đường ai nấy đi là giữa hai ngôi sao luôn tồn tại những vấn đề không giải quyết được.