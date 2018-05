Chân dung nghi can cướp tài sản nhà con gái tướng công an

Kiên được hàng xóm mến vì hiền lành, học giỏi. Vì muốn có tiền, anh ta đã đột nhập gia đình con gái tướng Trần Công Trường, dùng dao khống chế 5 người để cướp.

Sau khi vụ cướp xảy ra, người dân phố Nhật Tân (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) bất ngờ khi biết thanh niên dùng dao khống chế 6 người trong một gia đình là Lê Đình Kiên (29 tuổi), người địa phương.

Anh ta đang là theo học chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc và là con trai của một cặp vợ chồng công chức.

“Kiên là người hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi. Kiên ít nói, sống có đạo đức, được hàng xóm tin yêu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, cả tôi và người trong xóm không ai tin nổi”, một người sống cạnh nhà Kiên cho hay.

Ngôi nhà của Kiên đóng kín cửa sau sự việc xảy ra. Ảnh: Phan Hoài.

Sau khi xảy ra sự việc, bà Thước (57 tuổi, mẹ Kiên) đóng kín cửa, ngồi trong nhà để tránh những lời dò hỏi từ người ngoài về cậu con của trong gia đình.

Học xong đại học, Kiên đăng ký đi du học thạc sĩ, chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc. Trong quá trình học, thanh niên luôn cố gắng rèn luyện và từng đạt học bổng.

Sau kỳ nghỉ Tết, anh ta ở nhà để hoàn thành luận án cho năm cuối.

“Ngày 6/5, Kiên nói với gia đình sẽ sang Trung Quốc nhưng tôi không cho vì chưa đến ngày học. Đây là lỗi do tôi. Nếu tôi để nó đi học thì đã không xảy ra sự việc thế này”, bà Thước buồn rầu nói.

Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc, mẹ nghi can nói rằng Kiên rời nhà từ sáng sớm. Lúc này, bà chỉ nghĩ con ra khỏi nhà để tập thể dục.

Chờ lâu nhưng không thấy con về, người mẹ linh tính có điều không lành nên đã cùng chồng đi tìm. Đến 11h cùng ngày, bà ngã ngửa khi hay tin con trai bị bắt vì liên quan đến vụ cướp tài sản.

Ngôi nhà con gái tướng công an, nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Phan Hoài.

“Nhận tin, tôi không thể nào đứng vững. Lúc đó tôi muốn chết đi vì không nghĩ con mình lại làm chuyện như vậy”, bà Thước nói.

Bà Thước cho biết gần đây, Kiên không có biểu hiện khác thường, chỉ thỉnh thoảng chơi trò chơi trên điện thoại.

Liên quan vụ việc, Công an TP Hà Tĩnh, cho biết Kiên khai rằng do mâu thuẫn với người nhà nên đã lên kế hoạch đi cướp để kiếm tiền rời khỏi gia đình. Thế nhưng, trong lúc hành động, anh ta bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Rạng sáng 9/5, Lê Đình Kiên đột nhập vào nhà chị Trần Hồng Quy (trú đường Tôn Thất Thuyết, Hà Tĩnh) rồi dùng dao khống chế mọi người trong nhà để cướp tài sản.

Tại đây, Kiên dùng dao cắt đứt gân bàn tay trái người giúp việc, sau đó khống chế 5 người trong nhà.

Khi nhận được tin báo, thiếu tướng công an Trần Công Trường, Phó cục trưởng An ninh mạng (Bộ Công an) cùng hai chiến sĩ khác đã lên phương án và giải cứu thành công 6 con tin.