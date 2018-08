Chân Tử Đan giải thích về thất bại của ‘Star Wars’ tại Trung Quốc

Ngay cả khi tài tử họ Chân góp mặt ở tập ngoại truyện “Rogue One” (2016), thương hiệu “Chiến tranh giữa các vì sao” cũng không thể cất cánh tại quốc gia tỷ dân.

Kể từ Star Wars VII: The Force Awakens (2015), Disney khẳng định vị trí thống trị tại phòng vé khi cùng lúc nắm trong tay hai thương hiệu điện ảnh hàng đầu là Chiến tranh giữa các vì sao và Vũ trụ Điện ảnh Marvel, cũng như nhiều bom tấn hoạt hình đáng chú ý khác.

Tuy nhiên, làm mưa làm gió tại nhiều nơi trên thế giới là vậy, loạt phim Star Wars mới gần như không thể gây tiếng vang tại Trung Quốc - thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới.

Đội ngũ sản xuất đã chiêu mộ Chân Tử Đan và Khương Văn cho dự án ngoại truyện Rogue One: A Star Wars Story (2016). Nhưng thành tích của tác phẩm nói riêng và thương hiệu nói chung tại quốc gia tỷ dân vẫn là vô cùng nghèo nàn.

Chân Tử Đan đóng một vai phụ trong Rogue One (2016). Nhưng điều đó cũng không thể giúp Star Wars gây tiếng vang tại Trung Quốc. Ảnh: Disney.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với trang JoBlo, Chân Tử Đan thừa nhận thất bại của Star Wars tại quê hương anh, đồng thời đưa ra lời giải thích cho câu chuyện mà Disney vẫn đang bế tắc trong việc tìm ra đáp án.

Anh phát biểu: “Quả là không may mắn. Khán giả Trung Quốc không lớn lên cùng Star Wars. Họ không có văn hóa Star Wars như nhiều nơi khác trên thế giới. Do đó, mọi chuyện không diễn ra như ý muốn”.

Chân Tử Đan đồng thời đưa ra lý giải về thành công của MCU tại Trung Quốc, ngay cả khi người dân nơi đây không trưởng thành cùng các siêu anh hùng. “Marvel dễ hiểu hơn đối với khán giả rất nhiều. Từ phục trang, âm nhạc, diễn viên… có nhiều cách để tiếp cận người Trung Quốc. Còn Star Wars thì quá rộng lớn và phức tạp”.

Cho đến nay, Star Wars VII: The Force Awakens vẫn là tập phim Chiến tranh giữa các vì sao thành công nhất tại Trung Quốc. Hồi đầu năm 2016, phim giúp Disney thu 124 triệu USD. Đó là con số gây thất vọng bởi thành tích toàn cầu của bom tấn lên tới trên 2 tỷ USD.

Mọi chuyện kể từ đó về sau quả đáng lo ngại. Bất chấp sự tham gia của Chân Tử Đan, Rogue One (2016) chỉ mang về cho Disney khoảng 69,5 triệu USD tại Trung Quốc. Tới cuối năm 2017, Star Wars VIII: The Last Jedi tụt sâu xuống còn 42,6 triệu USD - dù đây là bom tấn thu trên 1,32 tỷ USD toàn cầu.

Solo: A Star Wars Story thu chưa nổi 20 triệu USD tại Trung Quốc hồi đầu mùa hè năm nay. Ảnh: Disney.

Chuỗi thất bại của Star Wars tại Trung Quốc tiếp tục xuống tới điểm đáy hồi tháng 6 năm nay. Phần ngoại truyện Solo: A Star Wars Story (2018) gặp thất bại nặng nề tại nhiều nơi trên thế giới. Và với riêng Trung Quốc, “bom xịt” chỉ mang về vỏn vẹn… 16,5 triệu USD.

Một số nguồn tin cho biết Disney cùng xưởng Lucasfilm đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn sau thất bại của Solo. Họ muốn sớm lấy lại phong độ cho Chiến tranh giữa các vì sao bằng Star Wars IX.

Phần cuối của chuỗi tác phẩm xoay quanh gia đình Skywalker phải tới cuối 2019 mới chính thức ra rạp. Đội ngũ sản xuất và phát hành còn tương đối nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng việc phá “thế cờ bí” tại Trung Quốc chắc chắn không phải là điều dễ dàng.