Chẳng cần Marvel hay ‘Star Wars’, phòng vé cuối năm vẫn thừa nhộn nhịp

Lần đầu tiên kể từ 2014, không có phim MCU hay “Chiến tranh giữa các vì sao” nào ra rạp trong bốn tháng cuối năm. Tuy nhiên, khán giả hay các chủ rạp không cần phải lo lắng.

Tính đến hết 21/8, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong năm 2018 đã sớm vượt ngưỡng 8 tỷ USD, tăng trưởng hơn 9% so với cùng kỳ thời gian 2017, và 3% so với cùng kỳ thời gian 2016.

Kể từ đầu năm, hàng loạt bom tấn như Black Panther, Avengers: Infinity War, The Incredibles 2 hay Jurassic World: Fallen Kingdom đã giúp các nhà rạp thu bộn. Bất chấp thực tế rằng số lượng vé bán ra vẫn thuộc hàng thấp nhất trong khoảng một thập kỷ qua và chỉ cao hơn 2017, đây vẫn được coi là mùa phim thắng lợi của Hollywood.

Giờ thì phòng vé Bắc Mỹ đang đứng trước cơ hội lớn để vượt qua thành tích 11,1 tỷ USD toàn năm của 2017, hay thậm chí là 11,3 tỷ USD của 2016. Hollywood rất có thể sẽ thành công, dù chẳng có phim siêu anh hùng Marvel Studios hay phim Star Wars nào ra rạp trong bốn tháng cuối năm.

Sự trở lại của nhiều thương hiệu

Trong vài tháng tới đây, khán giả chuẩn bị có cơ hội gặp lại rất nhiều thương hiệu điện ảnh quen thuộc. Tuy nhiên, liệu gương mặt nào sẽ làm nên điều đột phá thì vẫn cần thời gian để trả lời.

Đầu tháng 9, phim The Nun sẽ giúp nối dài vũ trụ điện ảnh kinh dị The Conjuring. Chọn thời điểm gần như tương tự với IT (2017), Warner Bros. và New Line hẳn rất muốn tác phẩm xoay quanh ác ma Valak tái lặp thành công của tên hề ma quái Pennywise.

Ngay sau đó, Fox sẽ trình làng The Predator với mong muốn tái dựng chỗ đứng cho thương hiệu về quái vật săn mồi nổi tiếng bậc nhất lịch sử điện ảnh.

Bên cạnh The Nun, Halloween là một gương mặt tiêu biểu khác của dòng phim kinh dị trong mùa phim cuối năm nay. Ảnh: Universal.

Tuy nhiên, gương mặt nổi bật hơn cả của dòng kinh dị trong dịp cuối năm phải là Halloween - bộ phim mới về tên sát nhân Michael Myers, với sự trở lại của Jamie Lee Curtis trong vai Laurie Strode kể từ tập đầu tiên ra đời hồi 1978.

Ra rạp đúng dịp Halloween, bộ phim của đạo diễn David Gordon Green được cho là sẽ bỏ qua mọi sự kiện của các phần hậu truyện, và giống như phần tiếp theo trực tiếp đối với nguyên tác cách đây 40 năm của đạo diễn John Carpenter.

Jason Blum vốn là nhà sản xuất rất “mát tay” trong dòng phim kinh dị, và ông khó lòng gây thất vọng khi bắt tay vào một thương hiệu nổi tiếng như Halloween.

Cho tới tháng 11, nhiều bộ phim nhắm tới đối tượng gia đình sẽ rục rịch ra rạp bởi đây là quãng thời gian diễn ra kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Ralph Breaks the Internet là tác phẩm hoạt hình phần tiếp theo của Wreck-It-Ralph (2012). Xưởng Illumination đứng sau Minions thì tung ra How the Grinch Stole Christmas dựa trên một nhân vật quen thuộc của kỳ nghỉ Giáng sinh sắp diễn ra sau đó.

Tuy nhiên, gương mặt nổi bật nhất của tháng 11 phải là Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Đây là phần tiếp theo của loạt phim ngoại truyện Harry Potter, do chính J.K. Rowling làm biên kịch. Lần này, phù thủy hắc ám Grindelwald (Johnny Depp) chính thức lộ diện và tiếp tục gieo rắc tai ương cho thế giới pháp thuật.

Liệu thế giới phủ thủy màu nhiệm có thể tiếp tục tỏa sáng tại phòng vé với The Crimes of Grindelwald? Ảnh: Warner Bros.

Còn bước sang tháng 12, Aquaman của Vũ trụ điện ảnh DC sẽ gánh vác trọng trách lấy lại niềm tin cho khán giả sau khi Justice League (2017) gây thất vọng tràn trề. Đó cũng là nhiệm vụ tương tự mà Bumblebee phải gánh vác đối với Transformers.

Và cô bảo mẫu Mary Poppins thì tái xuất màn bạc sau hàng thập kỷ dưới sự thể hiện của Emily Blunt trong Mary Poppins Returns. Tuy nhiên, ba tác phẩm kể trên mới chỉ là một phần của “cuộc chiến đẫm máu” tại phòng vé vào cuối tháng 12 năm nay.

“Cuộc chiến đẫm máu” mùa Giáng sinh

So sánh phòng vé trong kỳ nghỉ lớn cuối cùng trong năm với “chiến trường đẫm máu” không hề là phép thậm xưng. Với thời điểm 21/12/2018, có tổng cộng sáu bộ phim lớn ra rạp gần như cùng ngày.

Có lẽ các studio không muốn để vuột mất cơ hội siêu anh hùng Marvel Studios hay thươn hiệu Star Wars vắng mặt, và muốn tạo ra điều kỳ diệu giống như The Greatest Showman (2017) hay Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) làm được hồi đầu năm.

Trên thực tế, ngay cả khi tháng 12 chứng kiến sự xuất hiện của những “ông lớn” kiểu Star Wars hay The Hobbit, các tác phẩm nhỏ hơn vẫn có cơ hội giành kết quả khả quan nếu đạt hiệu ứng truyền miệng tích cực.

Nhưng câu chuyện năm nay có một điểm rất khác. Mùa phim 2019 mở màn từ sớm với Hellboy (từ 11/1/2019) và Glass (từ 19/1/2019). Việc các tác phẩm của mùa Giáng sinh 2018 có thể trụ rạp và giữ tốc độ kiếm tiền qua năm mới hiện là dấu hỏi rất lớn.

Sony tỏ ra yếu thế hơn cả trong dịp Giáng sinh 2018. Song, áp lực dành cho họ sẽ không quá nặng nề nếu Venom hoàn thành tốt nhiệm vụ kiếm tiền từ tháng 10. Ảnh: Sony.

Vào ngày 14/12, Sony sẽ tung ra phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse, và sau đó đúng một tuần, họ phát hành Holmes and Watson. Đây là phiên bản hài hước của bộ đôi phá án lừng danh Sherlock Holmes - John Watson do lần lượt Will Ferrell và John C. Reily thể hiện.

Universal cũng có một tác phẩm lớn vào ngày 14/12 là The Mortal Engines. Sau đó một tuần, họ lại tung ra tiếp Welcome to Marwen của đạo diễn Robert Zemeckis. Cả hai đều bị cho là những “canh bạc” lớn tại phòng vé, bởi một đòi hỏi rất nhiều kỹ xảo, còn một mang nội dung tương đối người lớn.

Sau khi “đánh chén no nê” phòng vé kể từ đầu năm, Disney có Mary Poppins Returns vào ngày 19/12. Trong nhóm đại chiến dịp Giáng sinh, đây là tác phẩm khác biệt nhất khi thuộc dòng ca vũ nhạc, và là phần tiếp theo của một bộ phim đã ra đời từ rất lâu. Disney hẳn muốn chứng minh rằng mình hoàn toàn có thể “sống khỏe” mà không cần MCU hay Star Wars với bộ phim.

Cô bảo mẫu Mary Poppins (Emily Blunt) là niềm hy vọng phòng vé lớn nhất của Disney trong dịp cuối năm. Ảnh: Disney.

Fox thì có Alita: Battle Angel vào ngày 21/12. Sở hữu nội dung dựa trên truyện tranh Nhật Bản, dự án điện ảnh có kinh phí lên tới gần 200 triệu USD cũng là một canh bạc rất lớn, và nay chủ yếu dựa vào tên tuổi của nhà sản xuất James Cameron.

Alita: Battle Angel hay Mortal Engines đều có nhân vật chính là một thiếu nữ, và Bumblebee của Paramount cũng vậy. Bộ phim ngoại truyện của Transformers có quy mô nhỏ hơn nhiều so với thương hiệu, và có thể tạo ra bất ngờ cho khán giả. Dù sao, Paramount cũng đã có một năm rất thành công với A Quiet Place và Mission: Impossible - Fallout.

Cuối cùng, rất nhiều người đang muốn chờ xem liệu Aquaman có thể lấy lại được thanh danh cho DCEU dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn James Wan hay không. Bởi Justice League gần nhất của vũ trụ điện ảnh đã thất bại trong cả con mắt giới phê bình lẫn doanh thu phòng vé.

Các studio hẳn đang rất lo lắng cho đứa con tinh thần của mình, nhưng xem ra các chủ rạp thì hoàn toàn có thể yên tâm trước một mùa phim nhộn nhịp chẳng kém gì mùa hè.

Mùa phim cuối năm còn thường chứng kiến nhiều tác phẩm tranh giải Oscar ra mắt. Không ít trong số đó từng đạt doanh thu tốt, và giới quan sát nhận định rằng năm nay, First Man của Ryan Gosling và A Star Is Born của Bradley Cooper - Lady Gaga có thể gây sốt khi ra rạp vào tháng 10. Ngoài ra, một số tác phẩm đáng chú ý dịp cuối năm còn có If Beale Street Could Talk, Boy Erased, Mary, Queen of Scots, Widows… Tất cả sẽ cùng giúp tạo nên mùa phim cuối năm vô cùng sôi động.