Chàng công an được tìm kiếm khi đứng làm nhiệm vụ ở sân bay Vinh

Hình ảnh chàng công an điển trai xuất hiện ở sân bay Vinh đảm trật tự khi các cầu thủ U23 Việt Nam về thăm quê hiện được chia sẻ trên nhiều diễn đàn.

Chàng công an được dân mạng tìm kiếm Sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo, chàng công an xuất hiện ở sân bay Vinh được dân mạng quan tâm.

Cùng những thông tin về dàn cầu thủ U23 Việt Nam trở về quê thăm gia đình sau giải U23 châu Á được dân mạng liên tục cập nhật, mới đây hình ảnh chàng công an giữ trật tự ở sân bay Vinh (Nghệ An) cũng gây chú ý.

Nhân vật "gây thương nhớ" cho nhiều cô gái sở hữu gương mặt điển trai, nụ cười ngọt ngào cùng vóc dáng cao ráo.

Dân mạng không tiếc lời khen ngợi và ưu ái gọi chàng trai này là "soái ca", "hot boy lạnh lùng"... Thậm chí, nhiều người còn nhận xét ngoại hình của anh không thua kém tài tử Hàn Quốc.

Khoảnh khắc chàng công an xuất hiện ở sân bay Vinh được dân mạng tìm kiếm. Ảnh cắt từ clip.

Danh tính của nam chính trong hình nhanh chóng được tìm thấy. Anh là Lương Văn Tạo, quê Nghệ An, sinh viên năm cuối Học viện An ninh Nhân dân. Hiện 9X thực tập tại công an TP Vinh, Nghệ An.

Văn Tạo cho Zing.vn biết khoảnh khắc đó được quay vào tối 30/1. Khi đó, 9X đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực ra vào sân bay nên không để ý mình bị quay lúc nào.

Chàng công an khá bất ngờ khi nhận được nhiều sự quan tâm, song có phần lo lắng, vì ít nhiều ảnh hưởng đến công việc đang làm.

Tự nhận mình là chàng trai không có gì nổi bật, song 9X yêu thích và tham gia rất nhiều các hoạt động tình nguyện.

Tạo tâm sự anh là người con đồng bào dân tộc Thái nên từ nhỏ đã thấu hiểu được nỗi cơ cực của người dân vùng cao. Do vậy, khi trưởng thành, 9X muốn góp phần nào công sức nhỏ bé của mình cho quê hương.

Ảnh đời thường của chàng trai Nghệ An. Ảnh: FBNV.

Văn Tạo cho hay anh đên với ngành công an như một cơ duyên, cha mẹ anh là nông dân, không ai định hướng. Trước đó, anh không biết nhiều về ngành nghề này. Cuối năm cấp 3 được nhà trường thông báo đi khám tuyển, chàng trai cùng các bạn nộp hồ sơ và sau đó thi đỗ vào Học viện An ninh Nhân dân.

Ban đầu, học tập trong môi trường kỷ luật nghiêm khắc, Tạo khá bỡ ngỡ. Sau một thời gian làm quen, anh thêm yêu trường nhờ học được nhiều điều trong cuộc sống.

Sở hữu vẻ ngoài sáng, chàng trai Nghệ An tiết lộ từng được không ít cô gái tỏ tình, song tự nhận mình là người nhút nhát, rụt rè trong chuyện tình cảm nên vẫn F.A. 9X thường ấn tượng với các cô gái cá tính, năng động, tâm lý và biết quan tâm đến mọi người.

Dự định tương lai của Văn Tạo là sau khi ra trường được làm đúng với chuyên ngành, trở về cống hiến công sức nhỏ bé của mình cho quê hương.