Chàng trai sáng tạo điệu nhảy 'lao ra khỏi xe' phong cách thập niên 80

Khác với phần lớn clip tham gia trào lưu "In my feelings", màn cover theo phong cách thập niên 80 của Simon de Wit nhận được nhiều lời khen ngợi.

Điệu nhảy 'lao ra khỏi xe' phiên bản thập niên 80 Simon de Wit (người Hà Lan) được khen ngợi trên mạng xã hội 9GAG với clip cover điệu nhảy "In my feelings" thu hút hơn một triệu lượt xem.

"Chàng trai đã đưa Kiki Challenge lên một tầm cao mới", lời khen ngợi được đăng tải kèm clip cover điệu nhảy In my feelings của chủ nhân kênh Music by Blanks tại mạng xã hội 9GAG.

Trong đoạn video, nam chính nhảy phía ngoài cửa chiếc ôtô đang chạy chậm. Tuy nhiên, phần nhạc nền được phối lại theo phong cách thịnh hành của thập niên 80. Anh chàng cũng diện trang phục và biểu diễn như những ca sĩ thời đó.

Không chỉ thu hút hơn một triệu lượt xem, màn cover này còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì độ độc đáo, cùng phần nhạc hay hơn bản gốc In my feelings của nam ca sĩ Drake.

Tài khoản chalilarin bình luận: "Tôi thích phiên bản này hơn nhiều hơn bản gốc".

jordyn_schwartz14 khen ngợi: "Ủng hộ việc bạn sáng tạo phiên bản của riêng mình. Rất hay đấy!".

Chàng trai cover Kiki Challenge theo phong cách thập niên 80. Ảnh cắt từ clip.

Nam chính trong clip là Simon de Wit, hiện sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Hà Lan. Sau một thời gian chia sẻ nhiều clip âm nhạc tại kênh video của mình, chàng trai đã phát hành đĩa đơn đầu tay If you ever change your mind, xếp hạng 1 trong bảng xếp hạng Viral Spotify Hà Lan.

Loạt clip nổi tiếng nhất của Simon de Wit có tên One hour song challenge. Trong đó, anh sáng tạo bản cover của bài hát mà fan gửi tới chỉ trong vòng một tiếng.

Instagram của chàng trai trở nên hot hơn nhờ clip trên 9GAG và hiện cán mốc gần 80.000 follow.

Ngoại hình điển trai của Simon de Wit. Ảnh: Instagram NV.

Theo Daily Mail, ban đầu In my feelings (hay Kiki Challenge) đơn giản là phong trào hưởng ứng thần tượng ra album mới của người hâm mộ chàng ca sĩ nổi tiếng Drake. Trong đó, bài hát In my feelings được lựa chọn làm nhạc nền để nhảy nhiều nhất.

Để tham gia, người chơi phải lao ra khỏi ôtô đang chạy chậm, tiếp đất và nhảy song song với chiếc xe. Người đầu tiên khởi xướng trào lưu là Shiggy - chàng trai sở hữu 1,4 triệu lượt theo dõi tại Instagram. Kiki Challenge nhanh chóng được giới trẻ thế giới nhiệt tình hưởng ứng.

Trong đó, xuất hiện nhiều video đến từ người nổi tiếng như nam diễn viên Will Smith, ca sĩ Hàn Quốc - Samuel. Tại Việt Nam một số người nổi tiếng tham gia là DJ Tít, rapper Big Daddy, vlogger Huy Me.

Tuy được giới trẻ yêu thích, trào lưu này cũng được cảnh báo là tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi người chơi có thể gặp chấn thương như đâm vào cột đèn đường, vấp ổ gà hoặc ngã khi leo trở lại ôtô đang chạy.

Cảnh sát thành phố Mumbai (Ấn Độ) đăng lời cảnh báo giới trẻ ngừng tham gia trào lưu "lao ra khỏi xe" trên màn hình lớn ở nơi công cộng. Ảnh: Mumbai Police.

Theo BBC, 3 nam thanh niên ở TP Mumbai (Ấn Độ) phải hầu tòa và nhận hình phạt dọn vệ sinh 3 ngày tại nhà ga Vasai do thực hiện điệu nhảy In my feelings với bối cảnh đoàn tàu đang chạy.

Các nhà chức trách Ấn Độ sau đó tuyên bố những người bị bắt gặp khi đang tham gia Kiki Challenge ở nơi công cộng sẽ lập tức bị bắt vì hành vi gây nguy hiểm cho chính mình và người xung quanh.

Cảnh sát các thành phố Mumbai, Delhi, Bengaluru, UP, Jaipur của Ấn Độ cũng đăng cảnh báo người dân không tham gia trào lưu để đảm bảo an toàn qua mạng xã hội và biển báo đặt ở nơi công cộng.