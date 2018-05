Charlize Theron: Làm mẹ ngoài đời vất vả không kém trên màn ảnh

Không mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng như trong phim Tully, nhưng Charlize Theron ở ngoài đời cũng thường sống trong trạng thái âu lo khi làm mẹ.

Trailer bộ phim 'Cuộc chiến bỉm sữa' "Tully" xoay quanh tình bạn kỳ lạ giữa một bà mẹ có ba con và cô trông trẻ của gia đình.

Nổi tiếng là nữ hoàng bách biến và liều lĩnh của Hollywood, Charlize Theron từng khiến người ta vị nể vì tự cạo trọc đầu để xin vai trong Mad Max: The Fury Road, cũng như bị thương nặng, suýt liệt nửa người khi đóng Aeon Flux năm 2005.

Sau hơn một năm vắng bóng trên màn ảnh, người phụ nữ bản lĩnh lại sẵn sàng tăng 22kg, để vào vai người mẹ trầm cảm sau sinh qua phim Tully (tựa Việt Tully: Cuộc chiến bỉm sữa) đang phát hành ngoài rạp.

Không còn là nữ điệp viên lạnh lùng, gợi cảm nhưng đầy bạo lực của Atomic Blonde. Cũng khác nhiều so với hình ảnh ác nữ độc đoán chỉ mặc đồ đen trong The Fate of The Furrious. Charlize Theron hiện diện trong phim mới với gương mặt để mộc, thần thái rệu rã, mái tóc rối bù, quần áo luộm thuộm, cùng những cơn giận dữ luôn thường trực.

Bộ phim mở ra vòng tuần hoàn của nhân vật: thay bỉm – hút sữa – ru con ngủ - làm việc nhà, cộng thêm việc chăm sóc một cô con gái ở lứa tuổi tiểu học và cậu con trai mắc chứng tăng động. Đừng nói là nữ chính Marlo, khán giả xem phim cũng căng thẳng phát điên khi đối diện nhịp sống này.

Luôn xuất hiện trên trường quay, thảm đỏ hay sự kiện với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng, vậy mà Charlize Theron lại thú nhận, cô tìm thấy nhiều sự đồng cảm khi nhận vai Marlo.

“Sự thật là tôi không thể nhập vai nếu không có trải nghiệm làm mẹ. Lúc tôi nhận nuôi August, con bé mới 6 tháng tuổi, chuyện thức dậy hai tiếng mỗi đêm là thói quen của tôi suốt thời gian dài”, minh tinh Hollywood tâm sự với báo People.

Dù không tội nghiệp như nhân vật của mình – tức sống chung với ông chồng vô tâm, một mình vật lộn với con cái, việc nhà, cô đơn tới mức hoang tưởng, thì Theron lại phải học cách chung sống với chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD).

Vì con mà từ bỏ tình yêu

Trải qua vài mối tình trong showbiz, song Charlize Theron lựa chọn sống độc thân, nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi, thay vì tự mang bầu và sinh con. Không ít người phỏng đoán, vì nữ diễn viên trưởng thành trong gia cảnh đổ vỡ, chứng kiến mẹ mình bắn chết người bố nghiện rượu và vũ phu, nên cô không đủ can đảm gắn kết đời mình với bất cứ người đàn ông nào. Theron thẳng thắn phủ nhận, bởi với nữ minh tinh 43 tuổi, mọi cuộc tình vốn dĩ đều giống như một cuộc hôn nhân, còn đám cưới chỉ là một hình thức.

Theron bảo, hồi 20 tuổi, cô chưa có ý niệm gì về chuyện nuôi con, nhưng khi bước qua tuổi 30, cô trở nên sẵn sàng với bản năng làm mẹ”. Cô thổ lộ cùng tạp chí Elle:

“Lúc tôi điền vào tờ đơn nhận nuôi con lần đầu tiên, mẹ tôi đưa cho tôi một lá thư tôi viết cho bà hồi còn nhỏ. Trong thư, tôi hỏi mẹ liệu chúng tôi có thể tới trại trẻ mồ côi không. Tại Nam Phi quê hương tôi, trại trẻ mồ côi mọc lên khắp mọi nơi và tôi thì muốn có một đứa em, dù trai hay gái.

Tôi biết có rất nhiều đứa trẻ bơ vơ không gia đình. Nhận con nuôi là một việc mang tính cá nhân rất lớn. Nhiều người quen của tôi không thể nuôi dạy những đứa trẻ không do mình sinh ra.

Còn với tôi, con đẻ hay con nuôi không có gì khác biệt. Tôi vẫn luôn thẳng thắn với người yêu rằng tôi sẵn sàng sinh con, nhưng việc nhận con nuôi sẽ là một phần trong cuộc đời tôi. Tôi nhận nuôi con không phải vì muốn trở thành biểu tượng của phụ nữ thế giới, đơn giản vì tôi tin mình có thể làm tốt vai trò của người mẹ, có thể cho bọn trẻ đầy đủ tình yêu thương và sự quan tâm mà chúng cần".

Năm 2015, ba năm sau khi nhận nuôi con trai Jackson, Charlize Theron mong muốn nhận nuôi thêm cô con gái August 6 tháng tuổi. Ý định này không được đạo diễn Sean Penn – bạn trai đã đính hôn của Theron khi ấy ủng hộ, và nữ diễn viên đã lựa chọn thiên chức làm mẹ, thay vì níu kéo cuộc tình không chung tiếng nói. “Tôi không nghĩ gì nhiều, tôi chỉ cảm thấy mình cần làm mọi thứ để bảo vệ con của mình”, Theron nhớ lại.

Là người Nam Phi, nên Charlize Theron nhận nuôi hai con là những đứa trẻ da màu. Trong các cuộc phỏng vấn hay talkshow truyền hình, bà mẹ nổi tiếng này chẳng ngại bộc bạch niềm yêu thương với màu da của các con. Cô gọi đó là một thứ đam mê kỳ lạ.

Trưởng thành trong thời đại phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, Theron thấm thía sự bất bình đẳng về nhân quyền, hay sự phân biệt chủng tộc trong xã hội đương đại. Cô bảo, có những nơi trên đất Mỹ, cô không dám đưa các con theo cùng, dù là du lịch hay quay phim, bởi vấn nạn này quá nặng nề. “Nếu sự kì thị còn lan rộng, không chừng tôi sẽ rời bỏ nước Mỹ để đảm bảo an toàn cho các con. Tôi muốn bọn trẻ biết bản thân là ai, đến từ đâu và tự hào về điều đó”, người mẹ ngôi sao trải lòng.

Cuộc chiến bỉm sữa và cuộc chiến tâm bệnh

Đầu năm 2016, một phóng viên của tạp chí Wall Street Journal tìm tới Budapest để phỏng vấn Charlize Theron, khi cô đang ghi hình ngoại cảnh cho phim The Coldest City. Đó là một buổi sáng hiếm hoi Theron không phải tới trường quay. Cô ngồi trong phòng ăn ngập nắng của khách sạn, vừa cho con gái chưa tròn tuổi August ăn sáng, vừa không ngừng nhắc nhở cậu con trai 4 tuổi nghịch ngợm Jackson ra khỏi gầm bàn và ngồi vào chỗ của mình.

Ở một nơi không có kết nối wifi, Theron dường như bị tách biệt với cả thế giới. Cô không hay biết trào lưu #OscarsSoWhite cùng vai diễn của Leonardo Dicaprio trong The Revenant đang gây bão tại Hollywood thế nào. Bởi bà mẹ đơn thân xinh đẹp lúc này còn bận chăm sóc cho hai gia tài bé nhỏ của mình.

Charlize Theron đưa hai con theo cùng trong mỗi chuyến đi quay xa, tìm trường học cho bọn trẻ tại nơi cô dừng chân. Ảnh: Daily Mail

Nhìn vẻ mặt an yên của Theron trong khoảnh khắc ấy, chẳng mấy ai ngờ, cuộc sống làm mẹ của cô lại lắm gian nan, nhất là khi cùng lúc cô loay hoay chiến đấu với guồng quay bỉm sữa lẫn chứng bệnh tâm lý.

Từ nhiều năm về trước, Charlize Theron vốn đã không trốn tránh chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế (OCD) mà mình mắc phải. Dù chỉ ở mức độ nhẹ, nhưng thứ tâm bệnh này đủ để khiến nữ cường nhân Hollywood rơi vào trạng thái âu lo quá mức về mọi việc.

Charlize Theron duy trì thói quen làm việc có kế hoạch và sắp xếp nhà ở, nơi làm việc ngăn nắp, bởi nếu không, đầu óc cô sẽ rối tung. Cô thường cảm thấy bứt rứt trước những ngăn tủ lộn xộn và những âm thanh đồ đạc xô đẩy. Mỗi lần dọn tới một căn hộ mới, dù chỉ là thuê ngắn hạn trong thời gian tạm trú quay phim, Theron cũng kiểm tra kĩ càng từng hộc tủ, ngăn kéo, sắp đặt đồ đạc đúng ý rồi mới yên tâm làm việc. Có nhiều đêm, cô trằn trọc không chợp mắt nổi, chỉ vì mải nghĩ về một món đồ chẳng may đặt không đúng vị trí.

Chứng bệnh này vốn khiến Charlize Theron khổ sở từ thuở trước, càng làm cô bối rối hơn khi bước vào cuộc sống bỉm sữa. Kể chuyện với trang ET Online, nữ minh tinh không che giấu tâm trạng tồi tệ trong những ngày tưởng mình phát điên tới mức nhập viện. Đó là khoảng thời gian cô vừa chăm con nhỏ, vừa nuôi thú cưng, phân xử chưa xong cuộc cãi vã của lũ trẻ, đã phải dọn dẹp “bãi chiến trường” mà chú chó của mình gây ra.

Hồi mới chỉ có duy nhất Jackson, Charlize Theron muốn tự tay làm mọi việc cho con. Cô sợ nếu không như vậy, người ta nhìn vào sẽ phê phán cô là người mẹ thất bại. Nhưng rồi người phụ nữ cầu toàn phải từ bỏ suy nghĩ này khi đón thêm cô bé August về nhà. Theron chủ động chia sẻ việc chăm sóc con với mẹ và một vài người bạn thân thiết. Cô gọi họ là hậu phương của mình. Lúc nào quá mệt, cô nhờ họ đưa bọn trẻ tới công viên, khu vui chơi, dành cho bản thân một quãng nghỉ ngơi dù ngắn ngủi.

Một lần tham gia show The Ellen DeGeneres, Charlize Theron không che giấu sự khó khăn khi nhận nuôi con, nhất là với một phụ nữ “ba trong một” – độc thân, làm nghệ sĩ và mắc chứng OCD như cô.

Giọng xúc động, cô trải lòng: “Việc nhận nuôi con không dễ dàng gì, nhưng khi ẵm đứa con trong tay, tôi thấy hạnh phúc hơn tưởng tượng.Tôi yêu cuộc sống khi làm mẹ của Jackson và August, cả những buổi sáng thức giấc, tôi có chúng ngay bên mình. Vì là con một trong gia đình, tôi chưa từng biết đến cảm giác có anh chị em. Nhìn hai đứa nhỏ yêu thương nhau, đã có lúc tôi cảm thấy kỳ lạ. Hình ảnh đó thực sự rất đẹp đối với tôi”.