Châu lục duy nhất trên Trái Đất không có người sinh sống thường xuyên

Câu 8. Châu Nam Cực do nhà thám hiểm nước nào phát hiện? Mỹ

Anh

Pháp

Nga Mặc dù những huyền thoại và suy đoán về vùng đất phía Nam đã có từ lâu, châu Nam Cực chỉ được phát hiện lần đầu vào năm 1820 bởi hai nhà thám hiểm người Nga là Fabian Gottlieb von Bellingshausen và Mikail Lazarev trên hai con tàu Vostok và Mirny. Tuy vậy, do môi trường khắc nghiệt, thiếu nguồn tài nguyên dễ tiếp cận, và tính biệt lập, châu Nam Cực vẫn bị bỏ mặc trong phần còn lại của thế kỷ 19. Cuộc đổ bộ được xác nhận đầu tiên do một nhóm người Na Uy thực hiện vào năm 1895.