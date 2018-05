'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng M-TP: Hoang mang, ngang trái nhưng hấp dẫn

Với "Chạy ngay đi", Sơn Tùng M-TP khiến số đông khán giả phải nghe đi nghe lại mà vẫn khó kết luận hay - dở. Nhưng nói như Dương Trường Giang, đó lại là "sự hấp dẫn của âm nhạc".

Chạy ngay đi - Sơn Tùng MTP Chỉ chưa đầy 24h giờ phát hành, MV "Chạy ngay đi" của ca sĩ Sơn Tùng MTP đã tạo nên nhiều thành tích đáng nể trong thị trường âm nhạc.

Không quá khi nói rằng, Sơn Tùng M-TP hiện là trường hợp "độc nhất vô nhị" của V-Pop. Làm gì cũng "hot", sản phẩm nào ra mắt cũng gây bão, và quan trọng hơn là luôn phá kỷ lục của chính mình.

Sơn Tùng M-TP còn có lượng fan đông đảo đến mức chỉ cần một lời chê trên mạng xã hội, dù ở bất kỳ hình thức nào (bài viết, bình luận) đều có thể bị Sky "phát hiện" và "vùi dập", trước hết là theo nghĩa đen.

Thế nên, khi Zing.vn đề nghị bình luận công tâm về Chạy ngay đi vừa mới ra mắt của Sơn Tùng M-TP, một producer đã từ chối, một nhạc sĩ cho biết sẽ nghe để cân nhắc trả lời nhưng sau đó vẫn quyết định im lặng.

Không khó để nhận ra rằng chính giới chuyên môn cũng "ngại" đưa ra những nhận xét về Sơn Tùng M-TP vì nếu khen, rất dễ bị người trong nghề cho là "a dua", còn chê thì khó tránh việc bị cộng đồng Sky "ném đá" tơi tả.

Đúng 0h ngày 12/5, Sơn Tùng chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc được ấp ủ trong một năm với tên gọi Chạy ngay đi.

Mới lạ với nhạc Việt, với cả chính Sơn Tùng M-TP

Dương Trường Giang biết điều ấy, nhưng nam nhạc sĩ đồng ý đưa ra nhận định với lý do đã theo dõi Sơn Tùng nhiều năm và thấy rằng giọng ca này mang số phận của một "ngôi sao âm nhạc" đúng nghĩa. Quan trọng, Sơn Tùng càng ngày càng thuyết phục được giới làm nghề.

Tác giả của Phố không mùa nhận định Sơn Tùng M-TP là một trong số ít những người tạo ra xu hướng cho nhạc Việt. Ca khúc của Sơn Tùng sẽ có vị trí tiên phong. Anh dự đoán khoảng 1-2 tháng sau, chất nhạc đó sẽ trở nên phổ biến.

"Chạy ngay đi sẽ là một ví dụ. Đó là một sự mới mẻ, một xu hướng mới, hấp dẫn, bắt tai và dễ nghe về mặt âm nhạc. Tôi đánh giá cực cao ê-kíp âm nhạc Hàn Quốc của Sơn Tùng", nhạc sĩ cho hay.

Theo Dương Trường Giang, phần âm thanh trong Chạy ngay đi được làm rất công phu bởi một ê-kíp hàng đầu của Hàn Quốc, phần mix có thể coi là hoàn hảo. Đặc biệt là sự phân tầng ca khúc, có thể thuyết phục được tai nghe của cả những người khó tính.

Sự phân tầng của ca khúc trong Chạy ngay đi cũng khó có ca khúc nhạc trẻ nào ở Việt Nam hiện nay làm được như vậy. Điệp khúc, đoạn chuyển, đệm cũng đều rất kỹ lưỡng dưới bàn tay thiết kế âm thanh của Onionn.

Bình luận với người viết, một nhà phê bình âm nhạc cho biết ca khúc của Sơn Tùng "không cũ nhưng cũng không quá mới. Mặt âm nhạc ca khúc không gây chú ý bằng hình ảnh MV". Tuy nhiên, Dương Trường Giang lại có ý kiến khác.

Dương Trường Giang là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Phố không mùa, Hà Nội mùa lá bay... Anh là người góp phần không nhỏ vào thành công và sự định hình phong cách của Bùi Anh Tuấn thời gian đầu hoạt động âm nhạc.



Dương Trường Giang đồng ý rằng Chạy ngay đi không phải "tiên phong" trên thế giới vì bản thân âm nhạc Việt Nam vẫn đang mang tính học hỏi, kế thừa. Nhưng Chạy ngay đi là sáng tạo hoàn toàn mới của Sơn Tùng, một hướng đi và một xu hướng mới cho nhạc Việt.

"Có thể thích hoặc không. Nhưng công tâm mà nói, Chạy ngay đi tương đối mới so với Việt Nam. Mỗi nghệ sĩ có những sáng tạo khác nhau, có người làm mới ở xu hướng cũ, nhưng cũng có người đưa ra được thứ quá mới, mới toanh. Đưa ra cái mới luôn là khó khăn của người sáng tạo", nam nhạc sĩ nêu quan điểm.

Về chất liệu, theo tác giả Phố không mùa, Sơn Tùng đã dụng nhạc điện tử kết hợp với "style" nhạc kiểu Hàn Quốc (K-Pop). Sự ảnh hưởng của K-Pop được cho là khó tránh vì gần như toàn bộ ê-kíp âm thanh của ca khúc là do phía Hàn Quốc đảm nhận, trong đó có khâu quan trọng là phối khí.

Nhưng công tâm mà nói, các chuyên gia đánh giá Sơn Tùng M-TP đã biết tổng hợp giữa nhạc điện tử thời thượng vốn "rất Tây" với "chất" nhạc Hàn để tạo nên âm nhạc khác biệt, mang thương hiệu cá nhân.

Chạy ngay đi là loại âm nhạc tiết tấu cao, chưa có định nghĩa về thể loại, do vậy mới lạ so với thị trường nhạc Việt hiện nay, và cũng mới lạ so với chính Sơn Tùng.

Không rõ lời: Nhược điểm hay yêu cầu của thể loại?

Trong ca khúc, giọng ca sinh năm 1994 tiếp tục khoe chất giọng tốt. Giọng tenor (nam cao) vừa cao vừa khỏe giúp Sơn Tùng "trị" những câu hát dài liên tiếp không nghỉ. Vì ca sĩ không nghỉ nên người nghe cũng chỉ có lựa chọn nghe một mạch.

Việc có ít khoảng nghỉ giúp những khoảng trầm, xuống giọng của Sơn Tùng trong ca khúc trở nên đắt giá hơn. Nhưng cách sáng tạo âm nhạc như vậy cũng là "con dao hai lưỡi".

Nhược điểm của "Chạy ngay đi", như nhiều khán giả đã bình luận trên mạng xã hội đó ca khúc "khó nghe", "hát tiếng Việt nhưng cần phụ đề tiếng Việt".

Nghe lần đầu, người yêu nhạc gần như không hiểu nội dung ca khúc, cũng không hiểu ca sĩ đang hát gì.

Lần thứ hai, thứ ba, người nghe mới loáng thoáng nghe được đoạn điệp khúc hay cụm từ "chạy ngay đi" - nhan đề của bài hát. Sơn Tùng vốn được nhận xét là một người hát rõ lời, các ca khúc trước của nam ca sĩ cũng khá rõ ràng về câu chữ, nhưng Chạy ngay đi là một sự khác biệt hoàn toàn.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu Sơn Tùng tiết chế hơn, sẽ cân bằng được cả mặt âm thanh lẫn lời ca. Rõ ràng, Chạy ngay đi có thể đứng độc lập như một bản thu âm thay vì MV nếu như người hâm mộ hiểu được thông điệp mà ca sĩ muốn truyền tải qua sáng tác của mình.

Sơn Tùng M-TP khiến người nghe hoang mang vì thoạt nghe không hiểu gì, nhưng nếu nghe đi nghe lại nhiều lần lại dễ dàng có sự đồng cảm. Ẩn sau lớp nghĩa ca từ là hình ảnh của một chàng trai trải qua đủ thứ cảm xúc ngang trái, nuối tiếc, thất vọng, sụp đổ niềm tin để rồi phải "Chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn".

Chạy ngay đi mang giai điệu và tiết tấu mới mẻ. Trong buổi livestream trước khi phát hành MV, Sơn Tùng tiết lộ anh luôn cố gắng đổi mới mỗi lần xuất hiện trước công chúng.



Dương Trường Giang đồng ý với nhận định "không rõ lời là nhược điểm của Chạy ngay đi". Tuy nhiên, tác giả của Phố không mùa cho rằng đó là yêu cầu của thể loại nhạc này, khó có cách làm khác.

"Tôi nghĩ đó là sự đặc thù của âm nhạc. Có âm nhạc của cảm nhận và âm nhạc giải trí, Chạy ngay đi là âm nhạc giải trí và mới mẻ. Nghe đi nghe lại không chán thì đã đạt được 10 điểm của giải trí rồi".

Nam nhạc sĩ cũng cho rằng nếu công chúng muốn nghe để cảm nhận thì nên tìm đến những ca khúc mềm mại, tinh tế hơn. Chạy ngay đi, rõ ràng là âm nhạc giải trí trong nỗ lực sáng tạo, do vậy, không nhất thiết phải rành mạch toàn bộ phần lời.

"Sau thời gian chờ đợi, Chạy ngay đi đủ thuyết phục tôi về mặt chuyên môn, tôi thỏa mãn. Tôi là người chuyên viết pop ballad chuyên nghiệp nhưng khi nghe Chạy ngay đi thấy rất hay, thú vị. Những thứ âm nhạc khác nhau sẽ làm chuyên nghiệp và đa dạng đời sống thị trường", Dương Trường Giang kết luận.