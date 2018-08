Chelsea vs Arsenal: 'Pháo thủ' tiếp tục đối diện ác mộng

Để thua trước Man City ở trận ra quân, thầy trò HLV Unai Emery phải giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Chelsea nếu không muốn có một chặng khởi đầu thất bại.

Thông cảm với Emery, CĐV Arsenal chỉ nghĩ đến top 4 Sau thất bại 0-2 trước Man City, nhiều CĐV đến sân Emirates nghĩ rằng mục tiêu mong đợi của "Pháo thủ" bây giờ chỉ là tấm vé quay trở lại sân chơi Champions League mùa sau.

Tân HLV Unai Emery tưởng như sẽ có được những ngày tươi đẹp ở sân vận động Emirates với việc thay thế Arsene Wenger cùng kỳ vọng đưa Arsenal bước vào một kỷ nguyên mới sau hơn 2 thập kỷ.

Dù vậy, khủng hoảng sớm ập đến ngay từ những ngày đầu ông đặt chân tới xứ sở sương mù. Môi trường khốc liệt và tính cạnh tranh cao tại Premier League là thứ vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này chưa từng nếm trải trước đó.

Lịch thi đấu đặt "Pháo thủ" vào thế khó khi họ phải đối đầu lần lượt với đương kim vô địch Man City và Chelsea ở 2 vòng đầu. Đoàn quân của HLV Unai Emery mất trắng 3 điểm trên sân nhà tuần trước, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị đánh bại tối nay.

Danh sách tân binh của Arsenal mùa hè này. Đồ họa: Minh Phúc.

Đã nghèo còn mắc cái eo

Lướt qua danh sách "bệnh binh" của Arsenal trước trận đấu này, nhiều cổ động viên "Pháo thủ" có lẽ phải lắc đầu ngán ngẩm với một hàng phòng ngự chắp vá. Sead Kolasinac, Laurent Koscielny và Carl Jenkinson vẫn chưa bình phục, trong khi Maitland-Niles - cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ trái trong trận đấu với Man City, vừa dính chấn thương.

Cựu HLV trưởng PSG xác nhận Nacho Monreal đã trở lại tập luyện, song rất khó để hậu vệ Tây Ban Nha được đá chính trong trận đấu này do không đáp ứng được yêu cầu về thể lực. Hành lang cánh trái nhiều khả năng sẽ do tân binh Stephan Lichtsteiner đảm nhiệm dù lệch sở trường.

Thế nhưng, việc không có trong tay những quân bài chiến lược ưng ý chỉ là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại của HLV Unai Emery ở trận ra quân. Lối chơi mà ông định áp dụng cho Arsenal rõ ràng chưa có đủ thời gian để trở nên thuần thục.

Sau quãng nhiều năm làm việc cùng cựu HLV người Pháp, một vài cầu thủ Arsenal vẫn còn bị ảnh hưởng bởi triết lý của "ông giáo" dẫn đến việc thi đấu với phong cách "nửa Wenger, nửa Emery".

HLV Unai Emery muốn đội bóng chơi tổ chức hơn thay vì tạo ra những tình huống tấn công thiên về cảm xúc như ở người tiền nhiệm. Ông yêu cầu các cầu thủ phải tiển khai bóng từ dưới lên, tức là vị trí của thủ thành Petr Cech.

Dù vậy, Cech được xếp vào hàng ngũ thủ môn của thời đại cũ, không giỏi chơi chân như Ederson hay Ter Stegen. Do đó, việc cựu binh Chelsea nhiều lần khiến khung thành Arsenal bị đặt dưới tình trạng báo động cũng là điều dễ hiểu.

Bất chấp việc đưa về bản hợp đồng mới mang tên Bernd Leno, HLV Unai Emery vẫn khẳng định chắc nịch trong cuộc họp báo trước trận gặp Chelsea rằng ông đặt niềm tin số một vào cầu thủ người Czech. "Quyết định thật dễ dàng. Petr Cech sẽ tiếp tục bắt chính. Tôi tin vào cậu ấy. Kể cả khi Cech không có một khởi đầu tốt, tôi vẫn tin vào cậu ấy", ông chia sẻ.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự của cựu thuyền trưởng PSG lại nằm ở khu vực trung tuyến. Quyết định sử dụng Granit Xhaka đá cặp cùng Matteo Guendouzi trong sơ đồ 4-2-3-1 ở trận đấu trước khiến "Pháo thủ" phải trả giá đắt.

Không loại trừ khả năng tân binh Lucas Torreira sẽ được ra sân ngay từ đầu để thay thế cho Granit Xhaka. Sự có mặt của cầu thủ người Uruguay ở hiệp 2 khiến Arsenal từng bước tìm lại thế trận, song các cơ hội tạo ra vẫn chưa được tận dụng thành công trước đội bóng của HLV Pep Guardiola.

Người hâm mộ "Pháo thủ" sẽ lại phải tiếp tục hy vọng vào phong độ phập phù của Mesut Oezil. Có vẻ như cầu thủ này vẫn chưa sẵn sàng "toàn tâm, toàn ý" thi đấu cho Arsenal sau tuyên bố chia tay đội tuyển Đức. Ngoài ra, khả năng săn bàn của Aubameyang cũng bị đặt dấu hỏi do cựu cầu thủ Borussia Dortmund liên tục bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trong vòng cấm.

Arsenal đã có màn trình diễn tương đối thất vọng trước nhà đương kim vô địch trong ngày ra quân.

Chelsea chưa hay nhưng vẫn may

Cả Unai Emery và Maurizio Sarri đều là những HLV chân ướt, chân ráo đến với xứ sở sương mù. Nếu như Emery thất bại trước nhà đương kim vô địch, vị chiến lược gia người Italy lại có được chiến thắng viên mãn 3-0 trước đối thủ dưới cơ Huddersfield.

Thế nhưng, dấu ấn chiến thuật của HLV Sarri ở trận đấu này là không nhiều. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Chelsea bông đùa rằng "Sarri-ball", lối chơi tấn công máu lửa của ông thầy mới, nay đã trở thành "Lucky-ball" (tạm dịch: may mắn).

May mắn ở chỗ người "mở tài khoản" cho Chelsea mùa này là Kante, cầu thủ chưa bao giờ ghi quá một bàn thắng mỗi mùa kể từ khi thi đấu tại Premier League. Tân binh Jorginho cũng có pha lập công từ chấm 11 m. Trong khi đó, Eden Hazard vào sân ở hiệp 2 và kiến tạo cho Pedro ghi bàn từ tình huống phản công vốn không phải bản sắc của cựu HLV Napoli.

Tất nhiên, ghi bàn theo cách nào không quan trọng, miễn là giành chiến thắng. Bản thân Maurizio Sarri cũng lên tiếng kêu gọi các cổ động viên kiên nhẫn với triết lý của mình. "Sarri-ball" cần thời gian và thực lực hiện tại của các cầu thủ chưa đủ để vị chiến lược gia 59 tuổi này yêu cầu đội bóng chơi nhanh hơn.

Một trong những câu hỏi được đặt ra là liệu Mateo Kovacic, cầu thủ chuyển tới Chelsea trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè từ Real Madrid, có được ra sân ngay từ đầu?

"Lúc này, cậu ấy vẫn đang tập trung luyện tập. Kovacic chưa sẵn sàng cho 90 phút, song có thể được sử dụng ở khoảng 30 phút đầu tiên hoặc cuối cùng. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy rất nhiều, bởi Kovacic là cầu thủ chất lượng và theo tôi, cậu ấy có thể cải thiện nhiều hơn nữa", Maurizio Sarri cho biết.

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ cậu ấy có thể chơi ở hàng tiền vệ 3 người. Điều đó cũng giống như ở những CLB trước đây, có thể là trung tâm, phải hoặc trái. Kovacic là một cầu thủ tấn công rất tốt, nhưng anh ấy đã cải thiện nhiều trong 2 năm ở Real Madrid".

Eden Hazard sẽ là cầu thủ tạo nên sự khác biệt ở trận đấu này.

Cesc Fabregas sẽ không có mặt trong ngày "tái ngộ" CLB cũ do gặp vấn đề về đầu gối ở buổi tập mới nhất cùng các đồng đội. Bộ ba tiền vệ trung tâm sẽ bao gồm Jorginho, N'Golo Kante và một cầu thủ khác. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh nội bộ giữa Ross Barkley, Danny Drinkwater và sao trẻ "Tam sư" Ruben Loftus-Cheek.

Trên hàng công, Pedro với phong độ ổn định nhiều khả năng sẽ tiếp tục được sử dụng. HLV Maurizio Sarri cũng vừa lên tiếng bảo vệ Alvaro Morata trước những chỉ trích của người hâm mộ. Theo Sarri, số 29 của Chelsea là tiền đạo tốt, vấn đề ở đây chỉ là tâm lý.

Quan trọng hơn cả, họ có Eden Hazard, một siêu sao luôn thi đấu với đẳng cấp cao. Tiền vệ người Bỉ vẫn quyết định ở lại Chelsea dù người bạn thân Thibaut Courtois đã chuyển tới Real Madrid cách đây không lâu. Tấm băng đội trưởng trên tay như một "giao kèo" giữa đôi bên về sự gắn bó trong tương lai.

Với sự có mặt của Hazard, cánh trái của Chelsea sẽ vô cùng nguy hiểm và chẳng có lý do gì để HLV Sarri không khai thác tối đa vào khoảng trống mà một cầu thủ thường xuyên dâng cao như Hector Bellerin để lại.

Theo thống kê của Opta, Chelsea đã giành 5 chiến thắng trên tổng số 6 cuộc đối đầu gần nhất tại sân nhà Stamford Bridge, chỉ trừ trận hòa 0-0 ở mùa giải vừa qua. Trong khi đó, 4 trong số 5 lần cuối cùng ghé thăm người hàng xóm, "Pháo thủ" không thể ghi được bàn.

Arsenal và Chelsea đã gặp nhau tổng cộng 52 lần tại Premier League. Ở 26 trận đầu tiên, "Pháo thủ" được đánh giá cao hơn với tỷ lệ thắng 54%, song cán cân đã đảo chiều khi con số này thuộc về Chelsea ở 26 trận gần nhất.

Nếu trong trận đấu mở màn, đương kim vô địch Man City tỏ ra vượt trội so với đối thủ thì tối nay, Chelsea và Arsenal không có quá nhiều sự khác biệt. Họ đều là đội bóng được dẫn dắt bởi những HLV mới cùng triết lý bóng đá mới, đều bổ sung những tân binh mới và chưa thực sự "vào guồng". Do đó, đẳng cấp và may mắn sẽ là thứ quyết định ai là người chiến thắng ở trận đấu này.

Đội hình ra sân dự kiến của cả 2 đội. Ảnh: Whoscored.

Vị trí của 20 câu lạc bộ trên bảng xếp hạng trước vòng 2 Premier League.