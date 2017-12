Chém người khi bị ngăn đốt tàu cá

Phát hiện ông Nghe châm lửa đốt tàu cá, chủ phương tiện ngăn cản thì bị ông này dùng dao bầu chém nhiều nhát vào đầu.

Ngày 28/12, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cho biết nơi này đang làm thủ tục bàn giao Nguyễn Văn Nghe (53 tuổi, trú thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) cho công an điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ông Nghe bị đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An tạm giữ. Ảnh: Đồn biên phòng cung cấp.

Trước đó, khoảng 9h ngày 26/12, khi tàu cá số hiệu TTH-90333TS của ông La Minh (30 tuổi) còn cách cửa biển Thuận An khoảng 32 hải lý thì đột nhiên ông Nghe (lao động trên tàu) dùng chăn tẩm dầu rồi châm lửa đốt.

Phát hiện sự việc, anh La Minh lao vào ngăn cản thì bị ông Nghe dùng dao bầu chém vào đầu bị thương tích nặng. Anh La Văn Nầm (46 tuổi) chạy đến can ngăn cũng bị ông Nghe chém vào chân trái.

Nhận tin báo, lực lượng của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã huy động lực lượng ra hiện trường bắt giữ ông Nghe để điều tra sự việc.

Theo Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An, nguyên nhân dẫn đến vụ chém người là giữa ông Nghe và chủ tàu có mâu thuẫn từ trước. Đồn biên phòng đang làm thủ tục bàn giao ông Nghe cho công an điều tra.