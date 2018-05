'Chị đẹp' Son Ye Jin khoe vẻ quyến rũ ở hậu trường chụp ảnh

Những hình ảnh hậu trường một buổi chụp hình tạp chí được nữ diễn viên Son Ye Jin khoe trên trang cá nhân và lập tức gây bão trên mạng xã hội.

Ngày 17/5, nữ diễn viên Son Ye Jin bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân 2 bức ảnh của cô khi chuẩn bị cho buổi chụp hình tạp chí. Ngay lập tức, những tấm ảnh này gây bão trên mạng xã hội và lọt top tìm kiếm nhiều nhất trên trang Naver của Hàn Quốc. Hàng loạt bài báo về hình ảnh hậu trường này cũng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Nhan sắc trẻ trung cùng vẻ quyến rũ ngay cả khi chưa trang điểm cầu kỳ của Son Ye Jin được cho là nguyên nhân khiến 2 bức hình hậu trường gây "sốt". Trong ảnh, "chị đẹp" búi tóc cao khoe trọn vẹn khuôn mặt đẹp và phần cổ thanh mảnh.

Hình ảnh với trang phục quyến rũ đang gây "sốt" của Son Ye Jin.

Cô mặc bộ váy trắng hai dây mảnh với thiết kế xẻ ngực quyến rũ. Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho hình ảnh vừa thanh khiết vừa quyến rũ của nữ diễn viên. Nhiều trang mạng gọi cô bằng cụm từ "Nữ thần váy trắng", "Nữ thần thanh khiết"...

Son Ye Jin sinh năm 1982, gia nhập làng giải trí từ năm 2000 thông qua một vai nhỏ trong bộ phim Secret Tears. Với vẻ đẹp ấn tượng cùng diễn xuất chắc tay, cô nhanh chóng vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng A qua các tác phẩm để đời như The Classic, Hương mùa hè, A Moment To Remember...

Gần đây, Son Ye Jin quay trở lại và gây sốt với vai diễn trong bộ phim truyền hình Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi và phim điện ảnh Be With You. Dưới 2 bức ảnh gây sốt chiều nay, một số cư dân mạng hài hước bình luận rằng dù không mua cơm cho bất kỳ ai thì Son Ye Jin vẫn mãi là "chị đẹp" của showbiz Hàn Quốc.