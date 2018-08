Chị em Kylie Jenner đồng loạt giơ 'ngón tay thối' trong tiệc sinh nhật

Kylie Jenner thoát y, dát vàng lên cơ thể trong MV của bạn trai

Nữ tỷ phú tương lai có màn xuất hiện đặc biệt trong MV "Stop Trying To Be God" của Travis Scott khi cô làm mẫu cho tác phẩm body painting bằng vàng và vào vai nữ thần.