Chị gái cùng em trai bắt giữ hai người để đòi nợ 1 tỷ đồng

Minh và Sơn (ngụ TP.HCM) vay của Vinh (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) số tiền gần 1 tỷ đồng. Do không có khả năng trả nợ, cả hai trốn xuống Cần Thơ thì bị Vinh tìm đến nơi, bắt giữ.

Ngày 15/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 nghi can để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Những người bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Tiền Quang Vinh (26 tuổi), Nguyễn Tiền Vinh Quang (29 tuổi, cùng ngụ xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyết Vân (34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM); Thổ Minh Chí (21 tuổi); Thổ Hy Vọng (30 tuổi) và Thổ Anh Nguyệt (24 tuổi, cả 2 ngụ huyện Bắc Bình, Bình Thuận).

Vinh cùng chị gái bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: C.A.

Theo cảnh sát, hai anh em Ngô Hồng Minh (29 tuổi) và Ngô Hồng Sơn (35 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) khai có vay mượn của Nguyễn Tiền Quang Vinh khoảng 1 tỷ đồng, nhưng không có khả năng trả nợ.

Một tuần trước (ngày 4/4), Minh và Sơn bỏ trốn xuống thuê nhà trọ tại phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Trưa 8/4, chị ruột Vinh là Nguyễn Thị Tuyết Vân theo đoàn cúng chùa đến phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn) thì phát hiện Minh và Sơn đang trốn tại đây.

Người chị liền thông báo cho Vinh hay. Trong lúc chờ đợi nhóm của Vinh từ TP. HCM xuống Cần Thơ đòi nợ, Vân nhờ người mua sợi dây dù 8 m cắt ra thành 6 đoạn.

Vân là người nhờ đi mua dây dù, gọi cho em trai và chở cả nhóm từ TP.HCM xuống Cần Thơ bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: C.A.

Sau đó, cả nhóm 6 người gồm Vân, Vinh, Quang, Chí, Vọng và Nguyệt hẹn gặp nhau tại quán cà phê phường Châu Văn Liêm bàn tính việc khống chế, bắt trói hai anh em Minh và Sơn.

Tối cùng ngày, cả nhóm thuê taxi đến chỗ Minh và Sơn thuê trọ khống chế và dùng dây dù trói tay, chân các bị hại. Từ tin báo của người dân, Công an quận Ô Môn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A.

Nhóm 6 nghi can đã thừa nhận hành vi dùng dây dù bắt, giữ người trái pháp luật. Cảnh sát đã thu giữ 6 đoạn dây dù màu xanh lá, 7 điện thoại di động, hơn 20 triệu đồng và một số giấy tờ có liên quan.