Chi phí bảo vệ cho Mark Zuckerberg hết hơn 7 triệu USD/năm

Năm 2017, Facebook đã chi hơn 7 triệu USD cho công tác bảo vệ Mark Zuckerberg, chỉ tính riêng cho các chuyến đi trên đất Mỹ.

Facebook đã chi 7,3 triệu USD cho công tác bảo vệ CEO Facebook năm 2017, tăng gần 50% so với năm trước đó.

Phần lớn chi phí dành cho các chuyến công tác của Mark Zuckerberg tới các bang của Mỹ. Năm vừa rồi, ông chủ Facebook đặt mục tiêu đi thăm thú tất cả các bang nước này.

Trong khi đó, chi phí bảo vệ Mark Zuckerberg năm 2016 chỉ có 4,8 triệu USD và năm 2015 là 4,2 triệu USD.

Zuckerberg chạy bộ tại Berlin cách đây 2 năm. Đội ngũ vệ sĩ của Zuckerberg có khoảng 16 người thay nhau bảo vệ. Ảnh: Business Insider.

Ngoài ra, chi phí đi lại cho Mark Zuckerberg cũng tăng mạnh. Năm 2017, Facebook chi hơn 1,5 triệu USD cho phi cơ riêng của ông chủ 33 tuổi, tăng 75% so với năm 2016 (870.000 USD).

Chi phí trên được Facebook công bố trong bảng báo cáo chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông thường niên diễn ra ngày 31/5 tới đây.

Năm 2017, Zuckerberg chỉ được trả lương 1 USD, trong khi COO Sheryl Sandberg được trả 805.000 USD và giám đốc sản phẩm Chris Cox được trả 720.000 USD.

Tuy có mức lương chỉ mang tính tượng trưng nhưng số liệu thống kê của Forbes cho thấy Zuckerberg đang là người giàu thứ 7 thế giới với khối tài sản 66,7 tỷ USD.

Chi phí an ninh và máy bay riêng của Zuckerberg được tính vào lương, nên tổng lương của CEO này trong năm 2017 là khoảng 8,8 triệu USD.

Trong báo cáo trên, Facebook cho rằng an toàn của Zuckerberg chính là hình ảnh của công ty, đồng thời cho biết ông chủ đang đối mặt với nhiều đe dọa do vị thế quan trọng của mình.

“Chúng tôi yêu cầu cần có biện pháp an ninh nghiêm ngặt do vai trò quan trọng của Zuckerberg. Chúng tôi tin rằng các chi phí an ninh này là hợp lý và cần thiết. Chi phí này được chi trả cho toàn bộ hoạt động bảo vệ Zuckerberg”, báo cáo của Facebook cho biết.

Trong khi đó, phát ngôn viên Facebook cho biết ban giám đốc công ty tin rằng khoản đầu tư cho an ninh cá nhân của Zuckerberg là thích đáng.

