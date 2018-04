Chi phí sản xuất ‘Avengers: Infinity War’ cao thứ 2 lịch sử Hollywood

Chi phí sản xuất của bom tấn “Avengers: Infinity War” thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) lên đến 300 triệu USD, cao thứ hai trong lịch sử Hollywood.

Trailer chính thức bom tấn 'Avengers: Cuộc chiến vô cực' Phần tiếp theo của loạt phim "The Avengers" và thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 25/4.

Theo nguồn tin của báo Wall Street Journal, mức đầu tư dành cho Avengers: Infinity War là 300 triệu USD. Khoản tiền này tương đương với kinh phí sản xuất của Justice League và Pirates of the Caribbean: At World’s End. Chỉ có một bộ phim tiêu tốn số tiền nhiều hơn 3 bom tấn này là Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides với 2378,5 triệu USD.

Trước đó, dự án tiêu tốn nhiều tiền nhất của MCU là Avengers: Age of Ultron với 279,8 triệu USD. Chi phí của Infinity War bị dội lên cũng là điều dễ hiểu bởi đây là tác phẩm đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển của MCU, tập trung cả hai nhóm siêu anh hùng Avengers và Guardians of the Galaxy.

Dù vậy, có lẽ hãng Disney không cần quá lo lắng. Bởi theo Screen Rant, các khảo sát đều cho thấy Avengers: Infinity War có thể đạt doanh thu tối đa 255 triệu USD trong 3 ngày công chiếu đầu tiên tại Bắc Mỹ, vượt qua kỷ lục 247,9 triệu USD của Star Wars: The Force Awakens.

Avengers: Infinity War là bộ phim đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển của MCU. Ảnh: Marvel.

Trang web bán vé Fandango cho biết số vé đặt trước của Avengers: Infinity War cao gấp đôi so với Black Panther, bom tấn MCU đạt doanh thu 1,3 tỷ USD trên toàn thế giới. Riêng ở Mỹ, hơn 1.000 suất chiếu sớm của bộ phim ngập tràn các siêu anh hùng đã hết sạch vé.

Trong Avengers: Infinity War, siêu ác nhân Thanos sẽ tấn công Trái đất để thâu tóm 6 viên Đá Vô cực. Với chúng, hắn sẽ hoàn tất vũ khí Găng tay Vô cực để thực hiện mục tiêu hủy diệt 50% sự sống trong vũ trụ. Nhóm Avengers và Guardians of the Galaxy sẽ phải ngăn chặn Thanos.