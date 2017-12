Chi Pu: Giọng ca 'thảm họa' vì sao được 4 đề cử Zing Music Awards?

Bị gán mác "thảm họa" và nhận không ít gạch đá nhưng qua các con số rõ ràng trên Zing MP3 và #zingchart, có thể thấy "hot girl đi hát" vẫn được có một lượng fan hùng hậu.

Chi Pu hát live Từ hôm nay (Feel Like Oh) Tại showcase Dream Show, Chi Pu trình diễn ca khúc warm up cho dự án mang tên “Từ Hôm Nay” (Feel Like Oh).

Tại Zing Music Awards (ZMA) năm nay, Chi Pu nhận 4 đề cử bao gồm Music Video của năm (dành cho Từ hôm nay - Feel Like Ooh), Nghệ sĩ mới của năm, Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích (cũng cho Từ hôm nay) và Nữ ca sĩ được yêu thích.

Đây là bất ngờ khá lớn với một giọng ca vẫn chưa được nhiều đồng nghiệp công nhận là ca sĩ (Hương Tràm, Quốc Thiên, Thu Minh, Minh Quân...) và có nhiều màn biểu diễn live tệ hại.

Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận: Chi Pu vẫn chinh phục được thị trường nhạc online qua số lượt nghe, lượt xem đáng nể và là từ khóa hot của 3 tháng cuối năm, không riêng trong giới giải trí mà đối với toàn xã hội.

Càng thị phi càng gây tò mò, càng tương tác 'khủng'

Ở trường hợp của Chi Pu, người ta vẫn chưa cắt nghĩa được việc bị gắn mác "thảm họa" là được hay mất. Một mặt, danh xưng này khiến hình tượng Chi Pu bị hạ thấp trong mắt công chúng.

Nhưng mặt khác, chính những ồn ào và thị phi suốt 3 tháng đi hát giúp tên tuổi hot girl một thời đạt đến độ nóng chưa từng có trong sự nghiệp cô.

Bị ném đá là con dao hai lưỡi với sự nghiệp ca hát non trẻ của Chi Pu. Ảnh: Bá Ngọc.

Độ nóng này không chỉ thể hiện qua mạng xã hội hay mặt báo, mà còn thể hiện qua lượng tương tác của các sản phẩm âm nhạc.

Sau khi ra mắt cuối tháng 10, "Chi Pu làm ca sĩ" đã trở thành một trong 3 chủ đề nóng nhất mạng xã hội Việt Nam vào tháng 11 (hai chủ đề kia là "APEC 2017" và "bảng chữ cái tiếng Việt mới"), theo thống kê của trang Buzzmetrics.

Và 4 ca khúc của Chi Pu đều có lượng tương tác khá trên các trang nghe nhạc, xem MV. Từ hôm nay (Feel Like Ooh) có 13,5 triệu lượt nghe qua Zing MP3, Cho Ta Gần Hơn (I'm In Love) là 10 triệu, Em sai rồi anh xin lỗi em đi là 6 triệu, Talk To Me (Có nên dừng lại?) mới ra 10 ngày cũng có hơn 4 triệu lượt nghe.

Những con số khủng này là cơ sở để Chi Pu nhận đề cử ở các hạng mục về thể loại như Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích, Music Video của năm hay thậm chí Nữ ca sĩ được yêu thích.

Dù có lượng nghe ấn tượng nhưng trên #zingchart, Chi Pu chưa từng thống trị bảng xếp hạng, thậm chí chưa từng vào top 10. Lý giải cho điều này, đại diện Zing MP3 cho biết các ca khúc của Chi Pu đều có lượng nghe trong vòng một giờ khá cao khi mới ra mắt, chứng tỏ độ quan tâm của khán giả.

Nhưng số lượt nghe cũng sụt giảm rất nhanh, cho thấy nguyên nhân khán giả tìm nghe nhạc Chi Pu vẫn do tò mò phần nhiều chứ không phải là yêu thích lâu dài.

Teaser "Talk To Me" của Chi Pu với hình ảnh con gà "Miss Showbiz" Teaser này lặp lại hình tượng "Miss Showbiz" của Chi Pu trong teaser MV "Em sai rồi anh xin lỗi em đi".

Với Chi Pu còn có một điều đặc biệt: MV có sức hút hơn hoặc xấp xỉ bản thu của ca khúc. Phần vì giọng hát của cô yếu và chưa cuốn hút, chưa gỡ gạc được phần nghe bất chấp beat hay, phần vì các MV của cô khá chất lượng. Các MV của cô đều có từ 9 đến hơn 14 triệu lượt xem qua YouTube, riêng Talk To Me mới nhất cũng đã hơn 6 triệu.

Bên cạnh số lượt xem ấn tượng, các MV và sản phẩm khác của Chi Pu vẫn vấp phải nhược điểm số lượt dislike lớn, dù đang giảm dần về sau, cho thấy mức độ thiện cảm của công chúng với cô chưa cao.

Đề cử nhiều, cơ hội chiến thắng có cao?

Hạng mục quan trọng nhất Chi Pu được đề cử tại ZMA là Nghệ sĩ mới của năm (hội đồng chuyên môn đánh giá), một hạng mục giá trị từng ghi danh nhiều ngôi sao hiện đã thành danh của nhạc Việt như Vũ Cát Tường, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Đồng Lan, Dương Triệu Vũ, Văn Mai Hương...

Quan trọng, vì trái với việc công nhận một ca khúc hay MV lẻ, hạng mục này mang tính ghi nhận chiều dài sự nghiệp.

Với 3 tháng ngắn ngủi làm ca sĩ, Chi Pu có tên trong danh sách này vì sức nóng không thể phủ nhận mà tên tuổi cô tạo ra với công chúng và truyền thông.

Cùng điểm lại các đối thủ của Chi Pu ở hạng mục này: Ali Hoàng Dương, Anh Tú, Bùi Công Nam, CARA, Gin Tuấn Kiệt, Han Sara, HER, Hiền Hồ, IRIS, Jang Mi, JayKii, JSOL, Kai Đinh, Lê Thiện Hiếu, Phương Ly, Sambi, Tino, Trương Kiều Diễm và Xesi.

Chi Pu khá nổi bật trong bảng đề cử Nghệ sĩ mới của năm. Ảnh: ZMA.

Nhìn vào bảng đề cử này, có thể thấy Chi Pu là cái tên nổi tiếng nhất với công chúng. Hơn thế, cô còn sở hữu 4 sản phẩm âm nhạc chính thức (ca khúc + MV) và được đầu tư bài bản, cũng như được mời biểu diễn tại các sự kiện lớn như lễ trao giải MAMA 2017.

Sẽ còn sớm để nói về khả năng chiến thắng của Chi Pu nhưng so với các tên tuổi khác, cô vẫn có nét vượt trội riêng. Ali Hoàng Dương là quán quân The Voice năm qua nhưng chưa có sản phẩm âm nhạc nổi bật, Phương Ly về cuối năm nổi lên với hit Mặt trời của em, Xesi là tác giả kiêm ca sĩ hát Túy âm nhưng còn đậm chất underground...

Bên cạnh đó, Từ hôm nay (Feel Like Ooh) không quá gây khó hiểu khi được xướng tên ở hạng mục Music Video của năm (cũng do hội đồng quyết định), vì các MV của Chi Pu thường đầu tư về hình ảnh và trang phục, cũng như được quay và cắt dựng chuyên nghiệp, luôn đẹp về phần nhìn.

Mặc dù vậy, cơ hội của MV này khá nhỏ nhoi khi trong đề cử có những ứng viên nặng ký hơn nhiều như Lạc trôi và Nơi này có anh (Sơn Tùng M-TP), Có em chờ (Min và Mr.A), Ghen (Min, Erik), Đi để trở về (Soobin Hoàng Sơn), Em gái mưa (Hương Tràm)...

Chi Pu được lợi về tính thời điểm: hoạt động cuối năm nên khán giả nhớ rõ hơn. Ảnh: GOM.

Sản phẩm của Chi Pu ra mắt cuối năm lại ồ ạt 4 MV trong vòng 3 tháng nên gây cảm giác "nổi đình nổi đám", tuy nhiên đó phần nào chỉ là "ảo giác", bởi sức ảnh hưởng này vẫn không thể so sánh với những MV kể trên ở đầu năm (Lạc trôi, Nơi này có anh, Đi để trở về), giữa năm (Ghen, Có em chờ) hay ngay trước khi Chi Pu tham gia thị trường (Em gái mưa).

Hai hạng mục còn lại của Chi Pu là hai hạng mục do khán giả bầu chọn: Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích và Nữ ca sĩ được yêu thích. Nhưng đây đều là hai hạng mục cô bị coi là yếu thế. Về mặt ca khúc, Từ hôm nay hầu như không có cửa trước những Ngày mai em đi (Touliver, Lê Hiếu, Soobin Hoàng Sơn) hay Lạc trôi, Yêu 5 (Rhymastic), Ghen...

Còn về Nữ ca sĩ được yêu thích, đến tận bây giờ, công chúng vẫn chưa thể chắc là Chi Pu "được yêu thích" hay không. Được quan tâm hay tò mò thì có. Và tranh giải cùng cô là Đông Nhi, Hương Tràm, Bích Phương, Bảo Anh, Vũ Cát Tường, Tóc Tiên...

Nhưng với lượng fan 8,2 triệu (lượt like) qua fanpage cá nhân, biết đâu Chi Pu sẽ làm nên chuyện ở hai hạng mục bầu chọn này?

