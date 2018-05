Chi Pu tung loạt hình gợi cảm gây tranh cãi

Chi Pu vừa tung ra loạt hình mới và bị so sánh với phong cách Lolita từng khiến Sulli bị công chúng Hàn Quốc chỉ trích.

Chi Pu vừa gây xôn xao cộng đồng mạng khi tung ra loạt hình mới với hình tượng thanh xuân thuần khiết. Cựu hot girl trang điểm nhẹ mặc áo hai dây trắng và váy xếp ly khoe vòng eo gợi cảm. Hình tượng mới của Chi Pu nhận được nhiều lời khen ngợi, đặc biệt là vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng.

Tuy nhiên, concept vừa thanh khiết vừa gợi cảm của giọng ca Talk To Me cũng gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là tấm hình cô đưa tay vào trong áo. Không ít bình luận so sánh loạt hình mới của Chi Pu với phong cách lolita từng bị chỉ trích dữ dội trên thế giới.

Tấm hình bị chê phản cảm của Chi Pu.

Với phong cách Lolita, các cô gái đã trưởng thành, có biểu cảm, hành động sexy nhưng mặc trang phục như trẻ em. Trước đó, Sulli -ca sĩ thần tượng Hàn Quốc - đã vấp phải làn sóng tẩy chay khi chụp hình theo phong cách này.

“Quen lắm, giống phong cách của Sulli bên Hàn thì phải”, khán giả Trinh Võ bình luận.

“Chị đẹp nhưng chụp tấm này hơi lố”, tài khoản Minh Đỗ tỏ ra không hài lòng về tấm hình người đẹp đưa tay vào trong áo.

Liên quan đến loạt hình, không ít khán giả chê bai: “Tổng thể hình ảnh thì đẹp, nhưng có một số dáng hơi kỳ, phản cảm”, “Bộ hình sẽ không gây tranh cãi nếu không có hành động đưa tay vào trong áo, thực tình không hiểu ý đồ của tấm hình đó”….

Về phần Chi Pu, cựu hot girl sinh năm 1993 từ chối bình luận về những tranh cãi xoay quanh loạt hình. Đại diện của cô cho biết loạt hình được thực hiện một cách ngẫu hứng thay vì lên ý tưởng trước.

Bộ hình theo phong cách thanh xuân.

Từ thời điểm chính thức theo đuổi sự nghiệp ca hát với MV Từ hôm nay vào cuối năm 2017, Chi Pu dần chuyển hướng gợi cảm. Ở MV Talk To Me (Có nên dừng lại), cô hoá thân thành một vũ công quyến rũ.

Hình tượng trưởng thành trong sản phẩm âm nhạc của cô được khen ngợi, tuy nhiên, phần giọng hát lại vấp phải sự phản đối.

Giọng hát quá yếu, thường xuyên hụt hơi, đặc biệt khi hát live khiến Chi Pu bị công chúng chỉ trích. Họ yêu cầu cô luyện tập thêm phần thanh nhạc trước khi quyết tâm theo đuổi sư nghiệp ca hát chuyên nghiệp.