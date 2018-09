Chiếc môtô điện này trông như đến từ hành tinh khác

Theo RMK, E2 có 2 phiên bản: phiên bản tiêu chuẩn cho quãng đường di chuyển 200 km với mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, phiên bản The Bit More Expensive cao cấp hơn có phạm vi hoạt động lên đến 300 km, với mức giá nhỉnh hơn đôi chút so với bản tiêu chuẩn. Thời gian sạc trung bình của E2 vào khoảng 2-3 giờ.