Chính phủ với phương châm hành động 10 chữ cho 2018

"Tôi thống nhất chủ đề 2018: kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Sáng 29/12, phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" khi thực tế đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc để cải cách, áp dụng những cách làm mới để thúc đẩy phát triển.

"Chúng tôi rất hoan nghênh các đồng chí ngồi đây. Không chỉ các đồng chí ngồi hàng đầu - các đồng chí bộ trưởng, bí thư, chủ tịch mà các đồng chí hàng thứ 2, thứ 3 cũng phải vào cuộc để thúc đẩy đổi mới. Nếu chỉ hàng thứ nhất làm mà anh thuế, anh hải quan, anh kho bạc, anh tổng cục, cấp sở, cấp huyện không vào cuộc đổi mới, không áp dụng công nghệ số thì khó khăn lắm", Thủ tướng lưu ý và cho rằng "cần nâng trình độ, tư duy của anh em lên, phải tạo chuyển biến tới các cấp liên quan, tới cơ sở, tới người dân".

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng các tập đoàn, các công ty có vai trò rất quan trọng trong cuộc cách mạng 4.0 mà cụ thể ngay trong Hội nghị này các lãnh đạo tập đoàn ngồi ngang hàng với lãnh đạo các bộ, ngành.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VPG.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tiếp thu toàn diện ý kiến của các địa phương về vấn đề phân cấp, thể chế, tập trung tăng trưởng, giải quyết việc làm để hoàn thiện nghị quyết 01 năm 2018 chứ không để hết tháng 1 mà chưa có nghị quyết.

Năm 2017 là năm của nhiều kỷ lục

Thủ tướng đánh giá những thành tựu và kỷ lục của năm 2017 đã tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp, thị trường và quốc tế.

Nêu một loạt dẫn chứng kỷ lục của năm 2017 như GDP đạt 5 triệu tỷ đồng, khách du lịch tăng, giảm nợ công, thành công APEC... Thủ tướng yêu cầu phải tìm ra nguyên nhân vì sao đạt được kết quả trên.

"Tôi nói điều này để biểu dương, đánh giá cao các đồng chí xả thân vì công việc, đồng hành cùng Chính phủ, về với người dân. Tôi xin thay mặt lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao các đồng chí, các địa phương lăn lộn, xông pha tìm hướng đi mới. Nhiều đồng chí cứ thứ 7, chủ nhật lặn lội xuống cơ sở để lắng nghe chứ không phải "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về", giấy tờ quan liêu mà thành công đâu", Thủ tướng chia sẻ và cũng không quên nhắc lại những kỷ lục về thiên tai, kỷ lục về các vụ án liên quan tới cán bộ cấp cao.

Thủ tướng lưu ý mọi cấp, mọi ngành cần không ngừng nỗ lực phấn đấu, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Các chỉ tiêu phải được lượng hóa, đo đếm được, kiểm tra được. Anh làm ì à ì ạch thì sao có phong trào được. Phải lắng nghe để tháo gỡ, để tạo niềm tin cho doanh nghiệp, cho người dân chứ không thể bảo thủ cho rằng mình thành công.

Thứ ba là thường xuyên đôn đốc kiểm tra tình hình, chỉ đạo linh hoạt hợp lý kịp thời đi liền với nó là cơ chế khen thưởng, xử lý cán bộ, xử lý thay đổi công tác. "Một kinh nghiệm từ Chính phủ là các tổ công tác đôn đốc xử lý công việc. Các ông bí thư, chủ tịch, bộ trưởng tốt và trí tuệ nhưng ở dưới có ai làm không? Đừng để chủ trương nằm trên giấy không đi vào cuộc sống. Chủ trương phải rất khoa học, rất thực tiễn, sát cuộc sống hơn nữa", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thứ tư là đoàn kết, cả hệ thống nhất là hệ thống chính trị cùng hỗ trợ giải quyết khó khăn. Nêu ví dụ Chính phủ họp đã mời Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự, Thủ tướng cho biết đây không phải là hình thức mà để đưa chủ trương vào toàn hệ thống.

Thủ tướng cũng nêu bài học về chỉ đạo toàn diện, về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. "Ngay nuôi bò, nuôi tôm, nuôi cá tra cũng phải áp dụng khoa học công nghệ mới có thành công", Thủ tướng nói và nhấn mạnh bài học kinh nghiệm này là của toàn dân.

Năm 2018 cần làm việc gì lớn?

Đặt câu hỏi về mục tiêu, phương hướng năm 2018, Thủ tướng cho rằng thứ nhất là yêu cầu tăng trưởng phải đạt trên mức Quốc hội thông qua. "Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng 6,5-6,7% nhưng chúng ta phải đạt ít nhất 6,7%. Tăng trưởng để giải quyết nợ công, thu ngân sách, giải quyết việc làm", người đứng đầu Chính phủ đặt quyết tâm.

"Bình quân thu nhập của chúng ta còn thấp, vì vậy chất lượng tăng trưởng phải được nâng lên, phúc lợi xã hội phải cao hơn, chỉ số môi trường phải được cải thiện rõ rệt", Thủ tướng nói.

Thứ hai, có chuyển biến mạnh mẽ về sức sống, năng lực cạnh tranh của từng ngành, từng địa phương và doanh nghiệp. Phải có những mơ ước có những sản phẩm cạnh tranh tầm quốc tế.

Thứ ba, xã hội được bình yên hơn, an ninh, an toàn hơn, mọi người dân Việt Nam, nhất là người nghèo, người yếu thế có được sống vật chất tốt hơn. "Anh là giám đốc công an địa phương mà anh để dân không yên tâm, băng nhóm xã hội đen xuất hiện thì anh có hoàn thành nhiệm vụ không?", Thủ tướng đặt vấn đề.

"Tôi thống nhất chủ đề 2018: kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", người đứng đầu Chính phủ khẳng định và yêu cầu các bộ, các địa phương hoàn thiện hệ thống thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp và Trung ương và Quốc hội.

Nhắc lại lưu ý của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng nhấn mạnh việc phải có biện pháp xây dựng nền kinh tế tự chủ trong bối cảnh mới chứ không phải nền kinh tế phụ thuộc. Cả quốc gia, cả địa phương, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tăng cường đối thoại với người dân

Đề ra các mục tiêu, Thủ tướng cũng yêu cầu kịp thời giải quyết những vướng mắc của người dân với chính sách với sự phát triển.

"Cần giảm khúc mắc trong dân chúng kể cả tư tưởng và hành động. Còn không chúng ta thấy căng thẳng hoài các đồng chí ạ. Phải tăng cường đối thoại giữa Nhà nước và người dân. Chúng ta phục vụ nhân dân mà để nhân dân khúc mắc thì làm sao? Tư tưởng phải đi trước. Tư tưởng không thông, mang bình không cũng nặng", Thủ tướng lưu ý và yêu cầu các địa phương giải quyết khiếu nại tố cáo, không để người dân kéo ra Hà Nội kiện tụng.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy lối sống tiết kiệm trong toàn xã hội. Chính phủ tiết kiệm để xây dựng đất nước. Ngay mùa lễ hội năm 2018 phải được kiểm soát tốt nhất để không gây sự lãng phí ảnh hưởng tới dư luận xã hội.

Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục xây dựng thể chế, cải cách hành chính để đẩy nhanh môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. “Tại sao một nhóm số tỉnh cứ ì ạch như thế. Cứ tư duy cũ thì rất khó”, ông nhấn mạnh việc Việt Nam phải phấn đấu cải thiện 4 chỉ số quan trọng là: môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý một loạt những nhiệm vụ như phát triển kinh tế nhưng phải giữ gìn văn hóa, tiếp tục quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng thiên tai, biến đổi khí hậu, nói không với doanh nghiệp FDI gây ảnh hưởng tới môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Thủ tướng nhấn mạnh đến việc biến lời nói thành hành động bằng việc thực hiện cụ thể. “Tăng trưởng nằm ở đâu, từ địa phương như nguồn lực đất đai, người dân, tài nguyên thiên nhiên. Địa phương mạnh, Chính phủ sẽ mạnh”, Thủ tướng nói.

Cuối cùng, Thủ tướng nhấn mạnh đến công tác tổ chức Tết an toàn cho người dân. “Tết không có pháo nổ, cờ bạc. Cần lo Tết cho người dân bị bão lũ, thiên tai, không thể để màn trời chiếu đất. Cũng cần chỉ đạo giải quyết việc xâm hại trẻ em, trẻ em đuối nước, việc phá rừng”, Thủ tướng nói.