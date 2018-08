Cho thôi việc tài xế Vinasun hành hung khách bằng chai nước

Phó tổng giám đốc hãng Vinasun cho biết đã ký quyết định cho thôi việc tài xế hành hung khách bằng chai nước. Lãnh đạo Vinasun nói tài xế này không xứng đáng ở lại công ty.

Trao đổi với Zing.vn, ông Tạ Long Hỷ - Phó tổng giám đốc thường trực Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun), khẳng định sau khi tiếp nhận thông tin và xử lý vụ việc, công ty đã quyết định ngưng hợp đồng với tài xế B.V.H. do tài xế này đã hành hung một nữ khách hàng vào hôm 11/8.

“Tôi đã ký quyết định cho thôi việc tài xế hành hung khách này. Tài xế này không xứng đáng làm việc ở Vinasun”, ông Hỷ nói.

Vinasun đã cho thôi việc tài xế B.V.H. vì có hành vi hành hung khách hàng. Ảnh: NVCC.

Đồng thời, ông cũng cho rằng không chỉ Vinasun mà bất kỳ hãng nào hiện nay, tối thiểu cũng có một vài cá nhân không phục vụ tốt khách hàng. Hãng đã đào tạo kỹ lưỡng tài xế nhưng sự cố này là khó tránh khỏi.

“Quyết định cho thôi việc này cũng là để các tài xế khác rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Chúng tôi cũng rất cảm ơn hành khách đã lên tiếng phản ánh và khiếu nại, nhờ vậy, Vinasun mới biết được những tài xế nào chưa tốt để loại khỏi đội ngũ”, ông Hỷ nói.

Lãnh đạo Vinasun cũng cho biết thêm hãng đã xin lỗi khách hàng bị hành hung. Nếu vết thương nặng, Vinasun sẽ chịu chi phí thuốc, điều trị. Tuy nhiên, nữ hành khách chỉ bị bầm nhẹ ở vai.

Trước đó, Zing.vn thông tin về việc chị L.N.C. tố tài xế B.V.H. của hãng Vinasun có dấu hiệu hành hung mình vào trưa 11/8 tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TP.HCM).

Cụ thể, đoàn người của chị C. gồm có cả người lớn tuổi và trẻ em đón taxi Vinasun từ một khách sạn tại trung tâm quận 1 đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trên đường đi, cho rằng tài xế B.V.H. lái nhanh và không an toàn, đến đoạn công viên Hoàng Văn Thụ, chị C. yêu cầu cho xuống xe để đón xe khác.

Nữ hành khách cho rằng chị vẫn trả 83.000 đồng tiền phí cho tài xế rồi mới đón taxi khác ra sân bay. Tuy nhiên, tài xế này trong lúc mở cốp trả lại hành lý đã ném 2 chai nước uống vào người chị, khiến vai bị bầm tím.

Sau sự cố, tài xế còn thách thức chị phản ánh về hãng và công an khu vực. Nhiều người dân chứng kiện sự việc trên đã ngăn chiếc taxi lại, không cho tài xế đi. Sau đó, công an phường 2, quận Tân Bình và bộ phận thanh tra của Vinasun đã đến lập biên bản về trường hợp này.