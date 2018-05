Chồng đâm chết vợ rồi đến công an đầu thú

Sau khi đâm nhiều nhát khiến người vợ 28 tuổi ở Hà Nội tử vong, Kiên được người thân đưa đến công an sở tại đầu thú.

Liên quan vụ án mạng xảy ra ở xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), ông Lương Mạnh Hà, Trưởng công an xã này cho biết vụ việc đã chuyển lên công an thành phố tiếp tục điều tra.

Theo đó, sáng 21/5, sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ, Nguyễn Thành Kiên (34 tuổi, trú ở xã Đông Lỗ) đã dùng dao đâm vợ mình nhiều nhát. Người dân sống gần đó vào can ngăn nhưng bất thành.

Nạn nhân Mai (đã đổi tên) được chuyển vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Ứng Hòa cùng Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Kiên đã được người thân đưa đến công an sở tại đầu thú.

Ông Lương Mạnh Hà nói, vợ chồng Kiên có 2 người con (một trai, một gái). Gần đầy, họ liên tục xảy ra to tiếng và cãi vã khiến người phụ nữ phải bỏ về nhà ngoại.