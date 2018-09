Chồng 'đánh' thuốc mê rồi sát hại vợ

Cuộc sống khó khăn, vợ chồng Thắng thường xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông 43 tuổi lén bỏ thuốc ngủ vào ly cà phê, rồi sát hại vợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (43 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị Tạ Thị Hồng Điệp, 42 tuổi, vợ Thắng. Theo lời khai của Thắng, hai vợ chồng thuê nhà trọ tại xã Đông Phú (huyện Châu Thành).

Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thế Phong.

Người đàn ông 43 tuổi thừa nhận bản thân có bệnh trong người, sức khỏe yếu nên kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào vợ. Kinh tế gia đình khó khăn, hai vợ chồng thường xuyên cự cãi. Sáng một tuần trước (6/9), vợ chồng Thắng xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện đóng tiền nhà trọ.

Lúc này, Thắng nảy sinh ý định sát hại vợ nên lén lấy thuốc ngủ bỏ vào ly cà phê của vợ rồi ra ngoài ăn sáng. Khoảng một giờ sau, Thắng về phòng trọ thì thấy vợ nằm ngủ trên gác.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, thu giữ con dao nghi phạm dùng gây án. Ảnh: Thế Phong.

Người đàn ông này bị cáo buộc đã dùng dao chém vợ dẫn đến tử vong rồi khóa cửa bỏ ra ngoài.

Người dân phát hiện nạn nhân tử vong nên trình báo cảnh sát. Chiều cùng ngày, Thắng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Xã Đông Phú (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps.