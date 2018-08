Xảy ra mâu thuẫn trong đêm, Hải dùng liềm chém vợ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hải tự sát nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu.

Ngày 8/8, Công an huyện Con Cuông đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An điều tra vụ chồng sát hại vợ rồi tự tử, xảy ra ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông.

Ông Lô Văn Thuật, Chủ tịch UBND xã Mậu Đức, thông tin tối 7/8, Lang Văn Hải (34 tuổi) xảy ra xích mích, mâu thuẫn với vợ là chị Lang Thị Hà (36 tuổi).

Trong lúc cãi nhau, người chồng dùng liềm cứa cổ, chém nhiều nhát vào người vợ, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Hải tự chém vào người mình và dùng mũi tên tự sát.

Lúc này, đứa con trai 7 tuổi đang nằm ngủ, nghe tiếng kêu thất thanh liền chạy sang hàng xóm cầu cứu. Tuy nhiên, chị Hà đã tử vong, Hải được người dân đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường và tử thi, lấy lời khai những người liên quan phục vụ công tác điều tra.