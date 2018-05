Chris Brown bị tố cưỡng hiếp phụ nữ tại nhà riêng

Ngôi sao R&B Chris Brown đang phải đối mặt với vụ kiện cưỡng hiếp một phụ nữ tại nhà riêng ở Los Angeles từ năm 2017.

Theo New York Times, luật sư Gloria Allred đã thay mặt một phụ nữ đệ đơn tố cáo ca sĩ/ nhà sản xuất âm nhạc Chris Brown vì cưỡng hiếp cô nhiều lần trong phòng ngủ tại nhà riêng của ngôi sao 29 tuổi.

Theo đó, một phụ nữ giấu tên, yêu cầu được gọi là Doe X, đã tham dự buổi hòa nhạc ở One Oak hồi tháng 2/2017. Lúc đó, Brown cùng người bạn Lowell Grissom, 32 tuổi, đã mời cô đến gặp riêng trong phòng thu. Đến nơi, cô bị tịch thu điện thoại.

Doe X đã cố gắng lấy lại điện thoại nhưng Grissom từ chối, chỉ đồng ý khi cô đến nhà của Brown. Sau đó, cô bị cưỡng hiếp trước khi nhiều lần bị ép uống rượu và đe dọa bằng súng.

Người này còn tố cáo tình cũ Rihanna sử dụng cocaine và cần sa.

Luật sư Gloria Allred đệ đơn tố cáo ngôi sao R&B cưỡng hiếp một phụ nữ tại nhà riêng. Ảnh: New York Times.

“Đây là một trong những trường hợp khủng khiếp nhất liên quan đến các vụ tấn công tình dục mà tôi từng gặp”, bà Allred phát biểu tại phiên tòa hôm thứ tư.

Luật sư cho hay nạn nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng: “Doe đã đi đến một trung tâm điều trị hãm hiếp và báo cáo với cảnh sát”, Allred tiết lộ.

Mark Geragos, luật sư của Chris Brown nói với tờ TMZ rằng bà Allred đã đòi số tiền bồi thường lên đến 17 triệu USD cho nạn nhân. Ngoài ra, Geragos từ chối trả lời các cáo buộc bất lợi đến thân chủ và cho rằng hai người kia đang nhắm ngôi sao R&B làm mục tiêu tống tiền.

Đáp lại, bà Allred phủ nhận chưa bao giờ yêu cầu khoản bồi thường nào. “Tôi sẽ chờ pháp luật phân xử”, vị luật sư lên tiếng.

Đây không phải là lần đầu tiên ca sĩ người Mỹ bị bắt giữ vì hành vi bạo lực. Năm 2009, truyền thông phẫn nộ đưa tin Chris Brown đánh đập bạn gái - ca sĩ Rihanna, dẫn đến chấn thương vùng mặt. Anh sau đó đã bị quản chế hơn 5 năm.

Chris Brown sinh ngày 5/5/1989. Anh được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, đạo diễn âm nhạc người Mỹ. Anh nổi tiếng với các bản hit Look at Me Now, Loyal, Say Goodbye, Party,…

Trong sự nghiệp, With You, đĩa đơn thứ ba của Brown, đạt vị trí thứ hai trên Billboard Hot 100 và trở hành những đĩa đơn thành công nhất lịch sử âm nhạc.