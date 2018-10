Chris Evans chính thức chia tay vai diễn Captain America

Ngôi sao 37 tuổi khẳng định “Avengers 4” (2019) sẽ là lần cuối cùng anh cầm trên tay chiếc khiên biểu tượng thuộc về Captain America.

Trên trang Twitter cá nhân, Chris Evans thông báo Avengers 4 đã đóng máy, và bom tấn đồng thời là lần cuối cùng anh sắm vai Captain America. Đây là vai diễn siêu anh hùng được nhiều người yêu mến, và đã gắn liền với tên tuổi nam diễn viên trong suốt 8 năm qua.

Ngôi sao viết: “Avengers 4 mới chính thức đóng máy. Đó quả là một ngày đầy cảm xúc. Tôi thực sự vinh dự khi có cơ hội đảm nhận vai diễn trong suốt 8 năm qua. Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai ở trước camera, sau camera, và khán giả đã đồng hành cùng tôi! Tôi thực sự biết ơn mọi người”.

Avengers 4 tới đây là lần cuối cùng khán giả được thấy Chris Evans vào vai Captain America.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Chris Evans đã bóng gió nhắc đến việc chia tay vai diễn Captain America khi phát biểu rằng: “Bạn cần phải nhảy khỏi con tàu, trước khi họ đẩy bạn khỏi đó”.

Trước khi đến với Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Chris Evans từng sắm vai một siêu anh hùng khác là Johnny Storm trong chuỗi Fantastic Four hồi đầu thế kỷ của hãng Fox. Tuy nhiên, tên tuổi anh chỉ trở nên thực sự nổi bật kể từ khi tài tử quyết định gắn bó với chiếc khiên huyền thoại của Captain America.

Chris Evans lần đầu sắm vai nhân vật trong Captain America: The First Avengers (2011). Người hùng Captain America sau đó được yêu mến hơn qua từng tập phim, với lần lượt The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016) và Avengers: Infinity War (2018).

Ngoài ra, nhân vật đôi lúc còn xuất hiện trong các bom tấn siêu anh hùng khác cũng thuộc MCU với tư cách khách mời (cameo).

Evans tổng cộng đã có hơn 8 năm gắn bó với nhân vật siêu anh hùng của nhà Marvel.

Hiện chưa rõ kế hoạch tiếp theo mà Marvel Studios dành cho Captain America là ra sao. Ở nguyên tác truyện tranh, danh hiệu có lúc thuộc về Bucky Barnes / Winter Soldier, hoặc Sam Wilson / Falcon. Cả hai nhân vật đều đã xuất hiện trên màn ảnh rộng, đang do lần lượt Sebastian Stan và Anthony Mackie thể hiện.

Trong Avengers: Infinity War, đất diễn dành cho Captain America của Chris Evans thực tế khá ít ỏi. Tuy nhiên, đội ngũ sản xuất sau đó tiết lộ rằng anh sẽ là nhân tố quan trọng khi các siêu anh hùng muốn lật ngược thế cờ trong trận chiến với tên Thanos (Josh Brolin) ở Avengers 4.

Avengers 4 dự kiến khởi chiếu từ 3/5/2019.