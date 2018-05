Chú chó trung thành bảo vệ chủ say rượu nằm ngủ giữa đường

Bất kỳ ai có ý định đánh thức người đàn ông say rượu đang nằm ngủ giữa đường đều bị chú chó lông vàng phản kháng dữ dội.

Chú chó đáng yêu quyết bảo vệ người chủ say rượu Chú chó không để bất kỳ ai đến gần ông chủ đang say ngủ giữa đường.

Chó là vật nuôi trung thành, mến chủ. Chúng không chỉ ríu rít mỗi khi thấy bạn về nhà hay quấn lấy bạn đòi âu yếm, mà còn có thể bảo vệ bạn khi có trường hợp xấu xảy ra.

Câu chuyện của chú chó vàng đáng yêu và người chủ say rượu này chính là minh chứng rõ rệt cho lòng trung thành, tình cảm thân thiết giữa con người và loài chó.

Theo Daily Mail, đoạn video được quay tại Columbia, Mỹ. Nó ghi lại cảnh một chú chó lông vàng quấn chặt bên người đàn ông say mèm đang nằm ngủ giữa đường không rời nửa bước.

Đặc biệt, cứ hễ có ai đến gần hoặc có ý định đánh thức người đàn ông này, chú chó sẽ sủa rất dữ dội và không ngừng sủa cho đến khi tránh xa khỏi khu vực đó. Không chỉ vậy, nó còn dành cho những người qua đường cặp mắt dò xét, đề phòng, hòng không cho ai đến gần làm phiền giấc ngủ của chủ.

Mọi việc vẫn sẽ như ý chú chó muốn cho tới khi cảnh sát đến. Như hiểu được tình hình, nó nhẹ nhàng dụi vào chủ, cố gắng đánh thức ông khỏi cơn mê man sau một trận uống say.

Chưa hết, khi cảnh sát kéo tay người đàn ông say khướt, chú chó phản ứng rất dữ dội. Nó sủa to hơn và quyết giằng co với cảnh sát bằng cách ngậm chặt tay áo chủ vẫn còn đang nửa tỉnh, nửa mê.

Hành động trung thành bảo vệ chủ của chú chó vàng khiến dân mạng ấm lòng. Ảnh: Daily Mail.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng, người đàn ông say rượu cũng bị đánh thức và động đậy. Ông ngay lập tức nhận ra chú chó cưng của mình, dành cho nó những cái vỗ đầu đầy yêu thương, thay cho lời khen trước khi bị cảnh sát "hỏi tội".

Cũng bởi hành động đáng yêu này, đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 650.000 lượt xem chỉ trong 24 giờ.

Dưới clip, tài khoản Bill Blinky bình luận: "Loài chó thực sự tuyệt vời. Chúng sẽ luôn ở bên bạn, dù đau buồn hay hạnh phúc. Mong rằng người đàn ông và chú chó trong video đều ổn".

Bên cạnh đó, Slyvester Kitten cho rằng: "Tôi xin lỗi nhưng chú chó này đang gây ra rất nhiều vấn đề và làm hỗn loạn cả khu vực đó. Nó đáng lẽ phải bị trừng phạt vì gây rối".