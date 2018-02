Chủ khách sạn 4 sao Bavico bị bắt giam 4 tháng vì chứa mại dâm

Ông Đinh Tiến Sử, chủ khách sạn Bavico ở Khánh Hòa, bị bắt tại TP.HCM. Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang di lý bị can về địa phương để điều tra.

Chiều 2/2, nguồn tin của Zing.vn xác nhận lúc 17h cùng ngày cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối ông Đinh Tiến Sử (45 tuổi, quê Hà Tĩnh, trú quận Tân Bình, TP.HCM), để làm rõ hành vi Chứa mại dâm.

Địa điểm thi hành lệnh bắt tại trụ sở Công an quận 3 (TP. Hồ Chí Minh). Quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn trước đó.

Ông Đinh Tiến Sử (giữa), tại lễ đón nhận khách sạn Bavico đạt chuẩn 4 sao hồi tháng 11/2015. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Ông Đinh Tiến Sử là Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Bạch Việt (công ty Bạch Việt) và chủ khách sạn Bavico (số 2, Phan Bội Châu, TP Nha Trang).

Trước đó, đêm 24/10/2017, khi kiểm tra khách sạn này, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện tại tầng 8, 20 và 21 có 3 tiếp viên nữ đang bán dâm cho 3 du khách Trung Quốc.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Hiếu (51 tuổi, trú TP Nha Trang) thừa nhận là người trực tiếp tuyển và điều hành đường dây bán dâm tại đây. Hiếu khai việc làm trên có thông qua ông Đinh Tiến Sử.

Ngày 31/10/2017, PC45 (Công an tỉnh Khánh Hòa) ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Văn Hiếu. Đến ngày 5/1, văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Tiến Sử về hành vi Chứa mại dâm.

Dự án khách sạn Bavico do ông Sử làm chủ đã xảy ra rất nhiều tai tiếng. Ngoài cáo buộc tổ chức bán dâm, ông này đang bị hàng chục khách hàng có hợp đồng mua căn hộ du lịch gửi đơn tố cáo về hành vi Lừa đảo.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng ra văn bản yêu cầu công ty Bạch Việt giải quyết dứt điểm sự việc liên quan đến mua, bán căn hộ du lịch.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định dự án khách sạn Bavico nằm trên đất quốc phòng. Khu đất này cho công ty Bạch Việt thuê làm dự án khách sạn, chứ không được kinh doanh dưới hình thức căn hộ du lịch.

Đầu tháng 1/2018, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ra văn bản yêu cầu công ty Bạch Việt giải quyết vấn đề mua bán căn hộ du lịch, nếu không đơn vị này sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng thuê đất, thu hồi dự án.