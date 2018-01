Chủ kho phế liệu ở Bắc Ninh khai mua 7 tấn đầu đạn

Làm việc với công an, ông Tiến chủ kho phế liệu phát nổ ở Bắc Ninh khai nhận đã mua 7 tấn đầu đạn cũ từ một cán bộ của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn quốc gia.

Toàn cảnh vụ nổ kho phế liệu tại Bắc Ninh Vụ nổ tại làng Quan Độ (Bắc Ninh) sáng 3/1 khiến 2 người chết và gần 10 người khác bị thương. Ông Nguyễn Văn Tiến, chủ kho phế liệu ngay sau đó bị khởi tố và bắt tạm giam.

Tối 3/1, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến (53 tuổi, trú tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng theo điều 304, Bộ luật hình sự năm 2015.

Đại tá Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết tại cơ quan điều tra, ông Tiến khai đã mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ từ một người làm tại Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn quốc gia (Bộ tư lệnh Công binh) để tháo dỡ, lấy phế liệu vào cuối năm 2016. Số đạn trên được ông Tiến tập kết trong sân nhà.

Vụ nổ tạo hố sâu 3 mét, phạm vi công phá hàng nghìn m2. Ảnh: Hoàng Hà.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra, xác minh về nguồn gốc vật liệu gây nổ; có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ để bảo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 15/1.

Khoảng 4h30 ngày 3/1, tại thôn Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) xảy ra một vụ nổ khiến 2 cháu bé tử vong, 8 người bị thương và gần 10 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Hàng chục căn nhà trong bán kính 1 km cũng bị ảnh hưởng.