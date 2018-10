Chủ nhà trọ tự tử tại trụ sở công an có 6 vết thương chí mạng

Trên cơ thể nạn nhân có 6 vết thương, trong đó có 5 vết thương sâu. Cụ thể, 3 vết thương dưới ngực, 2 vết thương ở ngực và một vết thương sâu ở cổ.

Liên quan vụ án bà Huỳnh Thị Nhung (45 tuổi, trú xã Ninh Sim) tử vong tại trụ sở Công an thị xã Ninh Hòa, ngày 17/10, ông Nguyễn Trọng Chinh, chồng nạn nhân cho biết gia đình vừa có đơn gửi Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị khởi tố vụ án chết người.

"Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của vợ tôi?"

Theo đơn của ông Chinh, chiều 13/10, Công an thị xã Ninh Hòa giữ bà Nhung để xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật về ngành nghề kinh doanh nhạy cảm.

Ông Nguyễn Trọng Chinh (bìa trái) mong muốn làm rõ cái chết của vợ mình. Ảnh: An Bình.

Đến 18h cùng ngày, công an đưa bà Nhung về trụ sở Công an thị xã Ninh Hòa làm việc. Đến 8h sáng 14/10, ông Chinh nhận điện thoại từ Chủ tịch UBND xã Ninh Sim, thông báo vợ ông đã tử vong sau khi dùng kéo tự đâm vào cổ.

Ông Chinh cho hay trong quá trình kinh doanh, gia đình chưa lần nào bị xử phạt hành chính vì vi phạm các quy định về lĩnh vực kinh doanh nhà nghỉ. Trước thời điểm xảy ra sự việc, tinh thần vợ ông bình thường, không mâu thuẫn với ai. Việc vợ ông tự sát như thông báo của Công an thị xã Ninh Hòa là không có cơ sở.

“Tôi đề nghị cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án chết người để làm rõ các nội dung. Đó là nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của vợ tôi? Ai là người phải chịu trách nhiệm? Có hay không dấu hiệu của việc bắt giữ người trái pháp luật, dẫn đến hậu quả là cái chết của vợ tôi”, ông Chinh nêu trong đơn.

Anh Nguyễn Đại Tôn, con trai nạn nhân Nhung, kể: “Trước khi xảy ra sự việc, tôi và mẹ còn nói chuyện bình thường, vui vẻ”.

Nạn nhân nhập viện với 6 viết thương

Liên quan đến vụ việc, bác sĩ Lê Quang Lệnh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa, cho biết khoảng 22h50 khuya 13/10, khoa Cấp cứu tiếp nhận bà Huỳnh Thị Nhung trong tình trạng nguy kịch. Nhóm người đưa bà Nhung đến cho biết nạn nhân tự sát bằng kéo.

Bệnh nhân Nhung nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, thở ngáp, tứ chi lạnh, da và niêm mạc nhợt, không bắt được mạch, điện tim nhịp nối, nghe rời rạc. Trên cơ thể nạn nhân có 6 vết thương, trong đó có 5 vết thương sâu. Cụ thể, bệnh nhân Nhung có 3 vết thương dưới ngực; 2 vết thương ở ngực, một vết thương sâu ở cổ.

“Khoảng 30 phút sau khi đến bệnh viện, bệnh nhân Nhung tử vong”, bác sĩ Lệnh thông tin.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Vụ án đã được công an tỉnh rút hồ sơ từ Công an thị xã Ninh Hòa để điều tra".