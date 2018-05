Chủ nhân giải Vietlott gần 304 tỷ đeo mặt nạ chú tễu nhận giải

Chiều 22/5 tại Hà Nội, Vietlott đã tổ chức lễ trao giải cho người chơi may mắn trúng giải độc đắc gần 304 tỷ đồng và như thường lệ, người nhận giải vẫn giấu danh tính, đeo mặt nạ.

Ông Q., chủ nhân của giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số Việt Nam, trị giá 303.899.669.850 đồng, chỉ cung cấp tên viết tắt và đeo mặt nạ khi nhận giải.

Ông chia sẻ muốn giấu danh tính để tránh việc cuộc sống bị đảo lộn.

Tấm vé may mắn mà ông Q. đã mua là tấm vé 4 bộ số, trong đó có bộ số 16-32-33-37-40-48 trùng với kết quả Jackpot 1. Vé này được in và bán ra tại điểm bán hàng số 252 Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ông Q. trong lễ trao giải. Ảnh: Ngô Minh.

Theo chia sẻ của ông Q., ông mua vé số tự chọn hàng tuần, mỗi lần khoảng vài chục bộ số. Trong ngày may mắn trúng thưởng, ông bỏ 100.000 đồng để mua cả vé Mega 6/45 và Power 6/55.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân 10%, ông Q. nhận về khoản thực lĩnh khoảng 273,5 tỷ đồng qua hình thức chuyển khoản.

Ngày 22/5, khoản thuế thu nhập cá nhân trị giá hơn 30,4 tỷ đồng mà ông Q. nộp đã được chuyển về ngân sách TP. Hà Nội.

Cũng tại lễ trao giải, ông đã trích 3 tỷ đồng từ số tiền thưởng kỷ lục để làm từ thiện. Các khoản từ thiện này gồm tài trợ chi phí 100 ca phẫu thuật mắt cho Hội người cao tuổi, tặng quà cho gia đình các hiệp sĩ đường phố tử vong và bị thương trong vụ đuổi bắt nhóm trộm xe SH ở TP.HCM, ủng hộ vào nhiều quỹ giúp đỡ trẻ em và người khuyết tật...

Theo ông Q., do ông cảm thấy mình là người may mắn trong cuộc sống nên muốn chia sẻ may mắn của mình với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Q. hiện là công chức và gia đình có cuộc sống ổn định. Về dự định với khoản tiền 274 tỷ đồng thực lĩnh, ông cho hay sẽ không đầu tư mà đem gửi ngân hàng rút lãi.

Cũng theo ông Q. chia sẻ, hiện ông đang là công chức và gia đình ông cũng đang có cuộc sống ổn định, không thiếu thốn gì. Ông khẳng định sẽ không nghỉ việc sau khi nhận giải. Về dự định với khoản tiền 274 tỷ đồng, ông cho hay sẽ không đầu tư mà đem gửi ngân hàng rút lãi.