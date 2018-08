Chủ quán nước bị thầy cúng lừa 176 triệu

Nữ thầy cúng 50 tuổi gặp chủ quán nước và hứa làm “phép” để anh này trúng giải đặc biệt của chương trình xổ số. Tin tưởng, vị chủ quán đã đưa cho “thầy” tổng cộng 176 triệu đồng.

Ngày 13/8, đội “hiệp sĩ” của anh Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao nghi can Bùi Thị Lý (50 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ) cho Công an phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) điều tra theo thẩm quyền.

Nghi can Bùi Thị Lý bị các "hiệp sĩ" giao cho công an. Ảnh: N.An.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Hòa (ngụ phường Thuận Giao) báo với nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương về việc anh bị một phụ nữ lừa lấy số tiền 86 triệu đồng. Anh Hòa kể rằng anh mở quán nước giải khát và có một khách nữ ghé vào giới thiệu mình là người biết bùa phép, có thể giúp chủ quán trúng giải đặc biệt của chương trình xổ số.

Tin tưởng khách nữ, anh Hòa đưa cho bà ta 86 triệu đồng để bà mua lễ vật, tổ chức cúng bái. Sau khi nhận tiền, nữ thầy đi khỏi khu vực.

Sáng 13/8, nữ thầy cúng quay lại quán anh Hòa và tiếp tục yêu cầu anh này chi 90 triệu đồng để làm “phép” cho anh trúng 8 tỷ đồng.

Lúc này, anh Hòa ra ngoài, giả vờ mua vé số rồi báo vụ việc với nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Ít phút sau, nữ thầy cúng nhận tiền từ anh Hòa thì bị các “hiệp sĩ” tới bắt, giao công an địa phương.

Nữ nghi can khai tên Bùi Thị Lý, sống lang thang. Nhiều ngày trước, bà này đến thị xã Thuận An thuê phòng ở khách sạn. Ban ngày, bà này tìm những người cả tin để lừa đảo.