Chủ tịch 577: Cháy Carina, người ta ‘nắm kẻ có tóc’ và nói tôi ác nhân

Ông Triệu cho rằng 577 “đứng ngoài” vụ cháy Carina nhưng mình là “kẻ có tóc” thì người ta mới nắm. Và là “kẻ có tóc” nên 577 phải đứng ra hỗ trợ chủ đầu tư khắc phục sự cố này.

Trả lời Zing.vn bên lề Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư 577, nói đi nói lại doanh nghiệp này không phải là chủ đầu tư dự án Carina mà do công ty con là Hùng Thanh đầu tư. Vì thế, trách nhiệm khắc phục sự cố là Hùng Thanh.

“Mọi người phải biết rằng, con gây tai nạn thì mẹ có trách nhiệm bán nhà cho con đền bù, chứ mẹ không thể đi ở tù thay con”, ông Triệu nói.

'Trên mạng họ nói tôi là ác nhân'

- Tròn một tháng sau vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người chết và nhiều người bị thương, ở thời điểm mà doanh nghiệp tổ chức ĐHCĐ để thông qua các kế hoạch sản xuất năm 2018, ông có thể chia sẻ vài thông tin về những ảnh hưởng trực tiếp mà 577 gặp phải thời gian qua?

- Thực tế nói ảnh hưởng lúc này cũng chưa rõ ràng, vì ngay khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã dừng toàn bộ các kế hoạch bán hàng, để tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy. Do đó, cũng không thể nói là có ảnh hưởng hay thiệt hại thống kê ngay được.

Đặc thù là doanh nghiệp bất động sản, kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận bán hàng năm 2018 chúng tôi đã xây dựng từ 3 năm trước rồi. Vì thế lợi nhuận năm nay tôi nghĩ không ảnh hưởng, vì dòng tiền đã từ trước. Quý I/2018, lợi nhuận của chúng tôi vẫn đạt 23 tỷ đồng.

"Tôi có thể nói thẳng là 577 đứng ngoài vụ cháy. Nhưng mình là "kẻ có tóc" nên người ta mới nắm. 577 đứng ra gánh vác hỗ trợ công ty con vì uy tín, thương hiệu của mình" - ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư 577, nói.

Tuy nhiên, vụ cháy sẽ tác động đến công tác bán hàng của năm nay và ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của 3 năm sau.

Cái ảnh hưởng trực tiếp thấy rõ là cổ phiếu NBB giảm mạnh. Cổ đông hoảng loạn bán tháo bằng mọi giá, đẩy thị giá NBB giảm đến 25%.

- Nếu việc khắc phục sự cố này kéo dài, lấy tình huống xấu nhất là mất cả nửa năm hoặc hơn thế, không lẽ 577 vẫn dừng bán hàng?

- Tại sao phải dài? Câu chuyện đánh giá lại chất lượng tòa nhà và kết luận vụ cháy, công bố cho người dân biết là trách nhiệm xã hội và trách nhiệm dân sự, không được kéo dài. Mọi người phải xắn tay áo hỗ trợ chủ đầu tư là Hùng Thanh, để công ty tập trung sửa chữa tòa nhà, ổn định cuộc sống của cư dân. Chuyện kéo dài vì một lý do gì đó là không thể, và không được xảy ra.

Và quan trọng ở đây chúng tôi dừng bán hàng chứ không dừng đầu tư. Chúng tôi vẫn xây dựng các dự án của mình đang làm, vẫn triển khai các kế hoạch khác đã có. Hai khái niệm đó không thể đánh đồng được. Còn mọi chiến lược khác tôi chỉ nói được sau khi khắc phục xong vụ cháy này.

Khi tôi công bố thông tin 577 không phải chủ đầu tư Carina, trên mạng người ta nói tôi bỏ chạy, người ta gọi tôi là đại ác nhân. Chủ tịch HĐQT Công ty 577 Đoàn Tường Triệu

- Ông có tính đến phương án khách đã đặt cọc giữ chỗ sẽ ồ ạt hủy hợp đồng lấy lại tiền, tẩy chây sản phẩm của công ty không, đặc biệt là với các dự án Hùng Thanh làm chủ đầu tư?

- Trong 9 dự án 577 triển khai có 2 dự án Hùng Thanh là chủ đầu tư trực tiếp, là Carina và City Gate Towers, có một dự án liên kết khác, còn lại do 577 là chủ đầu tư. Tôi khẳng định là chưa có hiện tượng khách trả cọc hay có phản ứng khác.

Như tôi đã nói, chúng tôi dừng toàn bộ kế hoạch bán hàng, khắc phục xong mới tính tiếp. Tôi cũng chưa đánh giá được gì lúc này nên chưa thể nói đầy đủ.

Cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cần làm rõ nguyên nhân cháy từ đâu, vì sao lại cháy. Dư luận nói hệ thống PCCC không hoạt động, hệ thống báo cháy bị liệt… Nhưng nên nhớ, Carina không phải dự án mới. Tòa nhà đưa vào hoạt động từ 2012, tức là 6 năm nay.

Ở thời điểm đưa vào hoạt động, nếu chủ đầu tư không hoàn thiện các quy định an toàn PCCC thì ai nghiệm thu cho đưa vào tòa nhà vào vận hành. Nên nhớ, dự án này đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nhà đã có sổ hồng.

Như vậy, câu chuyện ở đây chủ đầu tư đã đầu tư đúng và đủ hệ thống PCCC. Chủ đầu tư thuê đơn vị quản lý, vận hành tòa nhà. Nếu vụ cháy xảy ra mà được can thiệp kịp thời thì đã không có hậu quả nặng nề. Như vậy, chúng ta xác định nguyên nhân cháy ở đây là do lỗi kỹ thuật, hay là do bất cẩn trong công tác vận hành?

Tôi nói thì người ta cho là đổ lỗi, nên tôi chờ cơ quan chức năng kết luận. Chúng tôi thuê đơn vị vận hành tòa nhà gần cả năm rồi. Nếu bảo hệ thống hư hao gì đó thì họ vận hành cả năm, họ phải có trách nhiệm kiểm tra, sửa chữa chứ.

- Nhưng chủ đầu tư cũng phải có trách nhiệm yêu cầu hoặc cùng đơn vị vận hành đi kiểm tra thường xuyên, để phát hiện máy móc hư hỏng, hay có sự cố, để xử lý kịp thời chứ?

- Việc kiểm tra thường xuyên là việc của đơn vị được thuê vận hành đã quy định tại hợp đồng, chứ không phải là việc của chủ đầu tư.

Chúng ta nên hiểu chuyện con gây tai nạn thì mẹ phải có trách nhiệm bán nhà cho con bồi thường, chứ mẹ không thể đi tù thay con. Ở đây 577 và Hùng Thanh là mẹ con. Chủ tịch HĐQT Công 577 Đoàn Tường Triệu,

Trong vụ cháy này, 577 có thể xem như là người đứng ngoài. Bởi Hùng Thanh và 577 là 2 công ty. Hùng Thanh là chủ đầu tư Carina còn 577 góp vốn vào Hùng Thanh thôi. Điều này tôi đã công bố. Lúc tôi công bố, trên mạng họ nói tôi bỏ chạy, họ chửi tôi là đại ác nhân. Tôi vẫn nói thẳng 577 có thể đứng ngoài cũng không ai có thể kết tội. Tuy nhiên, câu chuyện ở đây là 577 đã hỗ trợ Hùng Thanh khắc phục sự cố.

Tôi lưu ý ví dụ mẹ và con. Con gây ra tai nạn thì mẹ phải bán nhà đi để hỗ trợ con đền bù, chứ không phải con gây tai nạn thì mẹ phải đi tù. 577 và Hùng Thanh là mẹ con. Và chúng tôi đã làm như vậy, tức là hỗ trợ Hùng Thanh xử lý.

Website ghi chủ đầu tư chỉ để hoành tráng, cho oai?

- Trên website của 577 lại ghi công ty là chủ đầu tư tòa nhà Carina Plaza. Ông nói sao về việc này?

- Website ghi vậy là để cho hoành tráng, cho oai. Còn chủ đầu tư không phải do 577 muốn công bố là được, mà phải do Nhà nước quy định, công bố theo đăng ký thông tin đầu tư của doanh nghiệp. Mọi người đang lấy cái lỗi trên website của 577 để nói chúng tôi là chủ đầu tư là không đúng.

Mọi người đang coi 577 là "kẻ có tóc", và tất nhiên mọi người đều đang làm chuyện chụp "kẻ có tóc".

Một tháng sau vụ cháy chung cư Carina gây hậu quả nghiêm trọng, cư dân vẫn chưa thể biết được khi nào mới trở lại nhà.

- Ông khẳng định đó là lỗi công bố thông tin sao?

- Mình nói qua nói lại lúc này thì cũng không giá trị. Nhưng tôi đã có thông báo, đã trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình, đã công bố rất rõ ràng trong công bố thông tin của 577, là chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ Hùng Thanh khắc phục hậu quả của sự cố.

Vấn đề tôi muốn nói ở đây là dư luận cần nhìn nhận ai sẽ chịu trách nhiệm trong vụ cháy này? Nhà bạn thuê một bảo vệ, họ ở nhà làm mất xe của bạn. Vậy thì bảo vệ đó có chịu trách nhiệm pháp lý, có đền bù cho bạn không?

Chúng tôi sẽ tuân thủ pháp luật, sai đến đâu xử lý đến đó, ai sai người đó phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong rằng các cơ quan bảo vệ pháp luật, truyền thông hãy đối xử công bằng với chúng tôi.

- Tức là ông đang thấy điều gì đó không công bằng?

- Chúng tôi không gây ra vụ cháy, nhưng điều tôi rất bất ngờ là cơ quan điều tra đã truy tố, bắt tạm giam cựu giám đốc Công ty Hùng Thanh của chúng tôi. Chỉ một mình chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong khi các đơn vị liên quan khác lại coi như không liên quan. Điều này vô tình tạo cho dư luận hiểu rằng việc cháy là do chúng tôi chịu trách nhiệm chính.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết Vụ cháy bùng phát vào khoảng 1h30 sáng 23/3, khói bốc lên khiến nhiều người bị ngạt. Đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất trong 15 năm qua ở Sài Gòn.

- Rõ ràng trách nhiệm chính phải là chủ đầu tư. Tại thời điểm đó Hùng Thanh đang quản lý tòa nhà?

- Tôi nói lại, mình thuê người về bảo vệ nhà mình. Bây giờ bị mất xe gắn máy thì chủ nhà bị bắt hay sao?

- Thế nhưng tiền bảo trì Hùng Thanh vẫn giữ. Dư luận cho rằng nếu Hùng Thanh đã tổ chức bầu ban quản trị, giao lại phí bảo trì gần 20 tỷ đồng cho cư dân thì có thể họ sẽ chọn một đơn vị vận hành uy tín, hiệu quả hơn?

- Tôi nói các bạn đang hiểu sai hết, báo chí nói sai hết.

Thứ nhất, Hùng Thanh quản trị chung cư Carina trong thời gian chưa có ban quản trị không lấy tiền lời dù là 50 xu. Cái đó tôi khẳng định luôn.

Phải nói thẳng là 577 đang giữ giùm tiền bảo trì của chung cư Carina, bằng cách vay từ Hùng Thanh và trả lãi ngang với lãi suất ngân hàng. Hùng Thanh dùng tiền lãi, cộng với tiền thừa của vận hành (tiền cư dân góp hàng tháng) để bảo trì. Chúng tôi đã làm bao nhiêu năm như vậy.

Tôi không nhớ con số cụ thể, nhưng khẳng định chi phí bảo trì khoảng 19 tỷ đồng, chưa hao đồng nào, khi có ban quản trị chúng tôi sẽ giao lại đầy đủ. Nếu ai không tin tưởng thì có thể mời một công ty kiểm toán vào để kiểm toán.

Mọi người nghi ngờ chúng tôi có động cơ gì với phí bảo trì của cư dân. Tôi khẳng định chúng tôi chẳng có động cơ gì phải khổ. Lương anh Tùng - giám đốc Carina, người đang bị tạm giam, là 30 triệu đồng/tháng, do công ty Hùng Thanh trả chứ không phải lấy từ phí bảo trì ra. Như thế, chúng tôi có động cơ gì không.

Tôi cam đoan khi có ban quản trị thì phí bảo trì sẽ chuyển đủ cho bà con, không hao hụt một xu.

Không đại hội nhà chung cư vì Hùng Thanh phải kinh doanh và... lu bu

- Vậy tại sao Hùng Thanh lại không đại hội nhà chung cư để bầu ban quản trị khi căn hộ đã có chủ quyền, tòa nhà đã vận hành 6 năm?

- Thật ra cái này cũng có một phần lỗi của Hùng Thanh. Sau khi dự án hoàn thiện, bàn giao nhà năm 2012 thì công ty còn kinh doanh, vẫn phải bán nhà, đến 2013 dân mới tập trung về ở nhiều. Sau đó Hùng Thanh cũng… lu bu, đến đầu năm 2016 mới đại hội.

Nhiều xe máy thành tro bụi sau vụ cháy kinh hoàng tại chung cư Carina.

Khi đó, 2 lần đại hội đều không thành vì nhiều lý do, cuối cùng mới thuê đơn vị vận hành, là Sejco vào năm 2017, cho đến khi xảy ra sự cố.

- Ông đánh giá khoảng bao lâu nữa thì công tác khắc phục hậu quả vụ cháy sẽ hoàn tất và cư dân có thể về lại nhà?

- Cái nào chủ động được thì chúng tôi sẽ làm rất nhanh. Ví dụ như đền bù xe cộ hư hỏng. Hiện chúng tôi đã ứng 60 tỷ đồng để chi cho công tác đền bù, hỗ trợ người dân thuê nhà ở tạm và sửa chữa tòa nhà. Đến sau 23/4 số tiền đã chi ra là 21 tỷ đồng, bao gồm đền bù ôtô, xe máy, xe đạp bị cháy rụi, hư hỏng. Cái gì làm được chúng tôi đã làm hết sức.

Còn những phần việc khác lớn hơn, chúng tôi không chủ động được. Có tới 736 căn hộ là chỗ ở của hơn 1.000 cư dân. Chúng tôi đâu có tự sửa chữa được, phải do đơn vị chuyên môn nghiệm thu, đánh giá lại chất lượng tòa nhà. Thành ra không phải chúng tôi muốn bao giờ xong là được. Còn về sửa chữa thì như tôi đã nói, nếu được phép sửa chúng tôi sẽ làm xong trong một tháng.

- Là người làm trong ngành xây dựng lâu năm, ông đánh giá thế nào về chất lượng của tòa nhà này sau vụ cháy?

- Tôi là dân kinh tế, không phải chuyên gia xây dựng nên không thể nói gì về chất lượng công trình, về kỹ thuật được. Hiện đơn vị uy tín là Viện khoa học công nghệ thuộc Bộ xây dựng đang đánh giá. Họ sẽ có kết luận cụ thể, khách quan nhất khi mọi việc xong.

Trong cuộc đời điều hành của tôi, có một người khuyên tôi rằng: kẻ thù của bạn chính là những đối tác hôm nay của bạn nếu khi có sự cố xảy ra. Chủ tịch HĐQT Công ty 577 Đoàn Tường Triệu

Còn trách nhiệm của chúng tôi bây giờ là trách nhiệm xã hội, điều lớn hơn hết mà chúng tôi tập trung. Ở đây mình làm còn vì cuộc sống của biết bao nhiêu người, và vì vong linh của 13 người thiệt mạng. Chúng ta vẫn sống, vẫn tiếp tục sản xuất kinh doanh, nhưng trách nhiệm trong vụ việc này thì không ai được chối bỏ, không được quên.

Bức xúc là chúng tôi không được Sejco phối hợp khắc phục hậu quả.

- Đó là đơn vị do chính các anh chọn hợp tác vận hành mà?

- Trong cuộc đời điều hành của tôi, có một người khuyên tôi rằng: kẻ thù của bạn chính là những đối tác hôm nay của bạn nếu khi có sự cố xảy ra.

Trong câu chuyện hợp tác và khắc phục hậu quả vụ cháy này, quan điểm của chúng tôi là cho dù đã xảy ra sự cố và sự cố do ai đi nữa, thì tôi vẫn xem họ là đối tác.

- Thế tại sao ngay từ đầu, khi vụ việc xảy ra ông không thể hiện thiện chí như thế, lại công bố nhiều thông tin khiến dư luận hiểu lầm?

- Đó là dư luận gán cho chúng tôi. Mọi người cứ đọc kỹ văn bản tôi công bố. 577 chưa bao giờ nói không hỗ trợ giải quyết vụ việc. Tôi nói 577 không phải là chủ đầu tư Carina thì có phải tôi chối trách nhiệm không? Nhưng tôi cũng nói 577 cam kết hỗ trợ Hùng Thanh khắc phục vụ việc.

Có thể chúng tôi rắn, nhưng chúng tôi làm đúng cam kết, và ít ra chúng tôi làm được trách nhiệm xã hội của chúng tôi. Còn việc dư luận họ nói đi nói lại và "dìm hàng", quy kết thì chúng tôi chịu thôi.