Chủ tịch Hà Nội: Không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người dịp 2/9

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu lực lượng công an nắm bắt tình hình, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, quá khích dịp lễ Quốc khánh.

Sáng 27/8, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp giao ban công tác TP Hà Nội tháng 8. Phát biểu chỉ đạo, ông cho rằng TP Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, về cơ bản hoàn thành đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT phải chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt cho lễ khai giảng năm học mới 2018-2019, đảm bảo trang trọng, đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Đồng thời phối hợp với các sở ngành liên quan có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm trường.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội chỉ đạo Công an TP và các đơn vị liên quan xây dựng tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm vui chơi giải trí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Công an Hà Nội làm tốt hơn công tác phòng chống, đấu tranh với tội phạm trộm cắp, móc túi, cướp giật, đua xe… đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Lâm.

"Công an cần chủ động nắm tình hình, quản lý tốt đối tượng, có giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, hành vi quá khích trên địa bàn thành phố trong dịp cao điểm này", ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông đề nghị Sở Xây dựng đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hạ ngầm các tuyến cáp; dự án cấp nước, cấp điện nông thôn. Sở Y tế phải ngăn chặn, không để phát sinh các dịch bệnh trên địa bàn, ứng dụng công nghệ thông tin nối mạng quản lý tại các nhà thuốc để quản lý việc bán thuốc theo kê đơn.

"Sở Nội vụ phải tăng cường công tác kiểm tra thi hành công vụ của cán bộ công chức, viên chức. Xử lý nghiêm các cán bộ còn có thái độ gây phiền hà, cản trở trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhất là tại bộ phận một cửa của các sở ngành, quận huyện", Chủ tịch Hà Nội nói.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tháng 8, các chỉ số tăng trưởng kinh tế chủ yếu tiếp tục duy trì tăng khá và đều cao hơn cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng cao hơn so cùng kỳ, CPI trung bình 8 tháng tăng 3,76% (cùng kỳ là 3,53%). Khách du lịch tiếp tục tăng khá, ước đạt 2,27 triệu lượt, tăng 8,22%.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Bảo Lâm.

Thành phố tiếp tục duy trì 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, cộng dồn đến ngày 20/8 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 16.467 đơn vị, với số vốn đăng ký là 180.000 tỷ đồng.

"Hà Nội thu hút được 95 triệu USD vốn FDI (51 dự án cấp mới với 20 triệu USD; 16 dự án tăng vốn với 70 triệu USD). Lũy kế 8 tháng ước thu hút được 6,26 tỷ USD, tăng 3,6 lần so cùng kỳ năm 2017", Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho hay.

Trong tháng 9, thành phố sẽ tập trung đôn đốc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục hoàn thiện xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội; chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, thực hiện chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh...