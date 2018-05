Chủ tịch tập đoàn LG Koo Bon-moo qua đời ở tuổi 73

Ông Koo Bon-moo, Chủ tịch tập đoàn LG, người đã biến một nhà sản xuất thiết bị rẻ tiền thành một nhà sản xuất thiết bị công nghệ và hóa chất toàn cầu, đã qua đời ở tuổi 73.

Theo thông cáo của tập đoàn LG, ông Koo đã qua đời lúc 9 giờ 52 phút sáng 20/5 - giờ Seoul sau một năm lâm bệnh nặng.



Ông Koo Kwang-mo, 40 tuổi, con trai nuôi đã được đề cử là người kế nhiệm ông Koo Bon-moo tại cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn LG vào hôm thứ Năm 17/5, sẽ phải chờ sự chấp thuận của các cổ đông vào ngày 29/6 để chính thức đảm nhiệm vị trí tân chủ tịch tập đoàn.

Chủ tịch tập đoàn LG, người đã biến một nhà sản xuất thiết bị rẻ tiền thành một nhà sản xuất thiết bị công nghệ và hóa chất toàn cầu đã qua đời ở tuổi 73. Nguồn: Bloomberg.

Theo Yonhap, ông Koo Bon-moo đã trải qua nhiều ca phẫu thuật não trong những năm gần đây.

Trong 23 năm điều hành tập đoàn, ông Koo đã đưa tổng doanh thu tại LG Group tăng hơn năm lần, từ 30.000 tỷ won vào cuối năm 1994 lên đến 160.000 tỷ won (148 tỷ USD) vào năm 2017. Doanh số bán hàng ở nước ngoài của tập đoàn tăng gấp 10 lần lên 110.000 tỷ won giai đoạn 1994-2017.

“Chủ tịch Koo là người đã xây dựng nền tảng cho các doanh nghiệp toàn cầu của LG, từ sản xuất pin cho đến màn hình OLED và viễn thông,” Park Ju-gun, Chủ tịch công ty nghiên cứu doanh nghiệp CEOScore, cho biết.

Dưới sự lãnh đạo 23 năm của ông Koo, LG từ một nhà sản xuất thiết bị gia dụng Hàn Quốc - sản xuất radio đầu tiên vào năm 1959 - trở thành một trong năm thương hiệu điện thoại hàng đầu thế giới và doanh nghiệp LCD của tập đoàn này hiện đang là đói thủ "một chín, một 10" với với Samsung Electronics.

Ông Koo bước vào kinh doanh viễn thông vào cuối những năm 1990 và cũng chuyển sang kinh doanh các sản phẩm khác như pin xe hơi và năng lượng để tìm kiếm doanh thu mới.

LG Chem Ltd. đã phát triển thành một nhà sản xuất pin xe hơi hàng đầu, cung cấp các sản phẩm cho những nhà sản xuất ôtô như Ford Motor Co. và Renault SA. Vào năm 2015, LG Electronics Inc. đã đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển xe điện Bolt của General Motors Co.

Ông Koo Bon-moo là thế hệ thứ ba của gia đình họ Koo điều hành tập đoàn LG. Ông tiếp quản chức Chủ tịch tập đoàn từ người cha vào năm 1995.

Ông Koo đã thông qua cơ cấu tổ chức tập đoàn vào năm 2003 và sau đó LG được chia thành bốn phần nhỏ hơn, trong đó ông Koo trực tiếp nắm các doanh nghiệp điện tử, hóa chất và viễn thông.

Chủ tịch Koo là cháu trai cả của nhà đồng sáng lập LG Group Koo In-hwoi, người thành lập Công ty hóa chất công nghiệp Lak Hui và bắt đầu làm mỹ phẩm trước khi mở rộng thành sản phẩm nhựa và đồ gia dụng như kem đánh răng.

Ông Koo có vợ, con trai Kwang-mo và hai con gái. Người con trai được nhận nuôi vào năm 2004 từ em trai của ông Koo, Koo Bon-neung, chủ tịch tập đoàn Heesung.

Theo ông Park Ju-gun, ông Koo Bon-moo và gia đình đã chuẩn bị người kế nghiệm ông Koo từ khá sớm và ông Koo Kwang-mo - hiện là Phó chủ tịch tập đoàn được đánh giá là đã sẵn sàng tiếp quản ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Koo Kwang-mo gia nhập LG Electronics của tập đoàn LG vào năm 2006. Ông đã tham gia vào ban lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp thuộc LG như thiết bị gia dụng, giải trí gia đình và nhóm chiến lược.

LG đứng thứ tư trong số các tập đoàn do gia đình quản lý ở Hàn Quốc vớigiá trị tài sản lên đến 123.000 tỷ won, gồm 70 chi nhánh.