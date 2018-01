Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tối nay: Ai sẽ đăng quang?

Câu hỏi đang được quan tâm nhất là “Ai sẽ là hoa hậu?”. Nếu năm 2015, Phạm Hương khiến tất cả đứng dậy vỗ tay khi đăng quang thì năm nay, không có thí sinh nào nổi bật đến vậy.

"Năm 2015, vào đêm chung kết, ngay tại khoảnh khắc công bố người đăng quang (là Hoa hậu Phạm Hương), cả khán phòng đã cùng đứng lên vỗ tay. Tôi hy vọng khoảnh khắc đó sẽ được lặp lại vào đêm chung kết năm nay", ông Trần Ngọc Nhật, Trưởng ban tổ chức (BTC) cuộc thi, bày tỏ trong buổi họp báo chiều 3/1.

Đến chặng này của cuộc thi, có thể khẳng định một thí sinh nổi bật và thuyết phục như Phạm Hương đã không xuất hiện. Thay vào đó là khoảng 10 cô gái nổi bật gần ngang nhau, và những cô gái ít tiềm năng hơn nhưng vẫn ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Cùng điểm qua một số nhóm thí sinh nổi bật và đánh giá tiềm năng của từng nhóm.

1. Nhóm thí sinh ngôi sao: Hoàng Thùy - Mâu Thủy

Ban đầu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được so sánh với... Vietnam's Next Top Model All Stars, và còn có những thí sinh tham gia với tâm thế truyền hình thực tế (Mai Ngô, muốn làm "quán quân") nên không thể phủ nhận chất giải trí của cuộc thi.

Hoàng Thùy, cao 1,77 m, nặng 50 kg, các số đo 80-61-92.

Trong nhóm thí sinh ngôi sao, nổi bật nhất là Hoàng Thùy (số báo danh 404). Ngay từ đầu, nhóm cựu quán quân, á quân và thí sinh Vietnam's Next Top Model các năm vốn đã đông đảo, nhưng sự tham gia của Thùy được chú ý nhất, và cũng ngay lập tức giúp cô gia tăng số lượng người hâm mộ. Nhờ thành tích bình chọn luôn cao, Hoàng Thùy cũng chiến thắng những giải không chính thức như Best Face, Best Catwalk và danh hiệu Miss của một thương hiệu tài trợ.

Nhưng đó là bình chọn trên mạng xã hội. Còn với giải phụ mang tính động viên "Người đẹp được yêu thích nhất", ban tổ chức (BTC) cho bầu chọn qua tin nhắn điện thoại. Quá trình bầu chọn sẽ kết thúc sáng nay (6/1) và công bố vào đêm chung kết tối nay. Sẽ không bất ngờ nếu Hoàng Thùy thắng giải này.

Mâu Thủy, cao 1,77 m, nặng 60 kg, các số đo 87-63,5-96.



Cũng được nhắc đến như một ngôi sao của cuộc thi nhưng Mâu Thủy (242) yếu hơn Hoàng Thùy về tố chất ngôi sao. Cô không nổi tiếng bằng do chưa tham gia một chương trình truyền hình thực tế ăn khách sau Next Top Model (với Thùy là The Face). Thủy cũng không có nhiều fan bằng Thùy, căn cứ vào bầu chọn qua mạng xã hội.

Mâu Thủy xuất hiện trong cuộc thi với những lời giới thiệu có cánh: "mang vẻ đẹp chuẩn hoa hậu", "có tố chất đi thi quốc tế" hay hiện tại là được đồn đại ứng viên số một. Nhưng những gì cô thể hiện thời gian qua lại khá đuối, bao gồm: thân hình chưa chuẩn (eo khá lớn), gương mặt cười có nếp nhăn, catwalk chưa xuất sắc, khá trầm trong chương trình truyền hình thực tế...

H'Hen Nie, cao 1,72 m, nặng 52 kg, các số đo 84-60-93.

Còn lại, các gương mặt người mẫu hay từng thi Next Top Model có H'Hen Nie (424), Tiêu Ngọc Linh (349) và Nguyễn Thị Ngọc Thúy (103). H'Hen Nie nổi bật nhất trong ba người còn lại với mái tóc tém ấn tượng và nước da nâu. Hình thể đẹp và "có gì đó rất cuốn hút" theo nhận xét của nhiều người dù không phải là fan của cô, H'Hen Nie vào sâu là hy vọng của khá nhiều khán giả.

Nếu huấn luyện viên The Face Minh Tú tham gia năm nay (như thông tin ban đầu), cuộc thi đã có thêm một ngôi sao đáng gờm nữa, nhưng điều đó không xảy ra.

Dự đoán: Một trong hai người, Hoàng Thùy và Mâu Thủy, sẽ có mặt trong top 3.

2. Nhóm thí sinh học thức

Càng về cuối cuộc thi, Vũ Thị Tuyết Trang (115) càng bứt phá và được chú ý. Sau khi những hình ảnh của cô được đăng tải nhiều hơn, cái tên Tuyết Trang cũng được nhiều người nhắc đến khi dự đoán nằm trong top 3.

Vũ Thị Tuyết Trang, cao 1,71 m, nặng 50 kg, các số đo 80-63-89.



Tuyết Trang tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, hiện là biên tập viên tiếng Anh thuộc ban Đối ngoại - Đài Truyền hình Việt Nam. Học vấn của cô được chú ý từ tập Tôi thanh lịch và Tôi bản lĩnh, khi cô thể hiện được khả năng nói tiếng Anh trong khi nhiều thí sinh "khóc thét". Khi nhìn vào dàn đồng diễn của top 42, người ta cũng dễ dàng bị thu hút bởi cô thí sinh có đôi mắt biết cười.

Mặc dù vậy, Tuyết Trang có nhược điểm catwalk chưa đẹp, thiếu duyên dáng. Sau mấy tháng đồng hành với cuộc thi, từ những ngày đầu bị Võ Hoàng Yến chê "xách váy một cách bạo lực", cô vẫn chưa khắc phục được điều này. Nét mặt tri thức của cô cũng được cho là hợp với Hoa hậu Việt Nam hơn là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - nơi đề cao vẻ đẹp nóng bỏng, hiện đại.

Đỗ Lan Vy, cao 1,69 m, nặng 55 kg, các số đo 82-64-92 .

Bên cạnh Tuyết Trang là những "đồng môn" Đại học Ngoại thương như Tiêu Ngọc Linh (116) hay Đỗ Lan Vy (347). Tiêu Ngọc Linh có làn da nâu và gương mặt "lạ", ấn tượng, dễ nhớ nhưng các đường nét trên mặt khá ngắn và không phải là nhan sắc hoa hậu.

Còn Đỗ Lan Vy có gương mặt yêu kiều, một trong những gương mặt đẹp nhất trong cuộc thi, rất thu hút nếu đứng một mình nhưng phong cách trình diễn yếu và cũng không có hào quang khi đứng trên sân khấu cùng 41 cô gái khác.

Bùi Thanh Hằng , cao 1,66 m, nặng 50 kg, các số đo 86-60-90,5.

Nhóm học thức còn có Bùi Thanh Hằng (413), Nguyễn Phương Hoa (240), Chu Thị Minh Trang (119). Bùi Thanh Hằng gây bất ngờ từ khả năng vẽ tranh, chơi piano cho đến việc là trợ giảng bộ môn Nội thất khoa Kiến trúc của Đại học Xây Dựng, hay từng là Chủ nhiệm CLB nữ sinh tại trường đại học cho thấy kỹ năng xã hội tốt... Gương mặt của Thanh Hằng có điểm nhấn là ánh mắt, cuốn hút và sexy, nhưng cô chỉ cao 1,66 m.

Dự đoán: Tuyết Trang sẽ có mặt trong top 5 hoặc vào sâu hơn. Bùi Thanh Hằng là nhân tố gây bất ngờ.

3. Nhóm thí sinh có gương mặt đẹp

"Là thí sinh hoa hậu thì ai chẳng có gương mặt đẹp?", khán giả sẽ thắc mắc. Nhưng thực ra, gương mặt đẹp chỉ là một trong những yếu tố tạo nên một cô gái đẹp, bên cạnh thân hình, thần thái, dáng dấp khi di chuyển, cách nói chuyện... Một Hoa hậu Việt Nam từng nói: "Người có gương mặt đẹp nhất chưa chắc đã là hoa hậu", chính là ở lý do này.

Ngọc Nữ, cao 1,65 m, nặng 48 kg, các số đo 82-63-89 .

Nhóm này nổi bật là Nguyễn Thị Ngọc Nữ (346) và Trình Thị Mỹ Duyên (414). Cả hai đều nhận được những lời khen có gương "xinh nhất", "sáng nhất" khi nhìn trong cả dàn thí sinh nhưng đến nay, cả hai vẫn chưa được coi là những thí sinh mạnh. Nhược điểm lớn nhất, ai nhìn vào cũng thấy, cả hai đều có chiều cao khiêm tốn: Ngọc Nữ 1,65 m và Mỹ Duyên 1,67 m, cũng như đôi chân không đủ dài.

Mỹ Duyên, cao 1,67 m, nặng 50 kg, các số đo 79-61-90.



Với tiêu chuẩn hoa hậu ngày nay, những người đẹp dưới 1,7 m khó có cửa chiến thắng, dù có thể vào đến top 10. Vậy nên, cơ hội cho Ngọc Nữ và Mỹ Duyên không cao, nhưng vào sâu tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng là một lợi thế cho hoạt động giải trí sau này.

Cũng có gương mặt đẹp nhưng sở hữu chiều cao khủng là Trần Thị Thùy Trang (234) với 1,8 m. Chiều cao của thí sinh người Huế giúp cô nổi bật trong nhiều kiểu trang phục, và cải thiện nhan sắc rất nhiều. Nhưng Thùy Trang cũng có gương mặt hút ánh nhìn, không phải kiểu xinh như Ngọc Nữ hay sắc nétnhư như Mỹ Duyên, mà là vẻ đẹp kiêu kỳ, càng nhìn lâu càng hút.

Trần Thị Thùy Trang, cao 1,8 m, nặng 57 kg, các số đo 84-67-96.



Thực tế, Thùy Trang đang là một trong những thí sinh mạnh nhất ở chặng cuối.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hồng Thương (143) là cái tên bị truyền thông hơi bỏ sót, một cách đáng tiếc. Cô gái Vũng Tàu có nét mặt rất Tây và đặc biệt "bắt" trang điểm. Nhìn bình thường, Hồng Thương có thể hơi chìm khuất nhưng chỉ cần trang điểm đúng tông - đậm, Tây - gương mặt cô cực kỳ tỏa sáng. Mặc dù vậy, đã vào giai đoạn cuối cuộc thi và quá muộn để cô bứt phá.

Dự đoán: Nhóm này vẫn là ẩn số, nhưng Ngọc Nữ và Mỹ Duyên có thể vào đến top 15. Thùy Trang có thể vào top 5.

4. Nhóm thí sinh bứt phá ở chặng cuối

Nhóm này rất đông đảo, tạo nên những đối thủ đáng gờm với nhóm ngôi sao hay nhóm học thức. Họ bao gồm Trần Thị Thùy Trang (234), Lê Thu Trang (238), Nguyễn Thanh Vân Anh (423), Hoàng Hải Thu (106), Hoàng Như Ngọc (335), Phan Thị Hồng Phúc (247)...

Để có thể bứt phá ở chặng cuối là điều khó. Bởi với cuộc thi sắc đẹp kéo dài hơn 4 tháng, đôi khi các thí sinh mạnh, có ê-kíp hùng hậu cũng có biểu hiện đuối sức. Bởi vậy, những cô gái bứt phá được hẳn cũng có nội lực lớn. Nhưng cũng có thể, giai đoạn đầu truyền thông quá thổi phồng những thí sinh ngôi sao, nên các nhân tố thú vị phải đợi đến cuối mới có thể tỏa sáng.

Lê Thu Trang, cao 1,73 m, nặng 55 kg, các số đo 85-62-94 .

Lê Thu Trang là một ví dụ, không chỉ bứt phá, cô còn có thể coi như một thí sinh nổi bật của toàn bộ cuộc thi.

Với khuôn mặt nhỏ, nét mặt phảng phất chút trẻ con nhưng rất sắc sảo, hài hòa, thí sinh Hà Nội đang vươn lên nhờ kỹ năng catwalk cuốn hút, gợi cảm, được đánh giá cao hơn cả một vài thí sinh là người mẫu chuyên nghiệp.

Dự báo: Thùy Trang và Lê Thu Trang có thể vào sâu, top 10.

5. Nhóm thí sinh da nâu

Da nâu không phải là ưu thế đối với một cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam. Nhưng với gu nhan sắc ngày càng thiên về phương Tây, nước da nâu cũng được công chúng đón nhận và còn là điểm nổi bật giúp các thí sinh được chú ý ngay từ đầu.

Cần nhắc ngay đến Huỳnh Thị Cẩm Tiên (332), H'Hen Nie, và phần nào là Tiêu Ngọc Linh. Nhưng sau phần mở đầu nổi bật và được quan tâm, Huỳnh Tiên lại đuối sức ở chặng giữa và cuối cuộc thi, dù sự thực là cô đẹp lên nhiều, giảm cân, trang điểm nỗ lực hơn và cũng rất cố gắng trình diễn.

H'Hen Nie, như đã nói ở trên, vừa có sự chuyên nghiệp trong trình diễn của một người mẫu, lại có yếu tố truyền cảm hứng được Á hậu Dương Trương Thiên Lý khen ngợi - cô muốn làm nhiều điều cho bản làng của mình nếu đăng quang. Bên cạnh đó, cô cũng có được thái độ khiêm tốn, không mạnh miệng tuyên bố "Tôi xứng đáng với danh hiệu" như nhiều thí sinh khác.

Dự đoán: H'Hen Nie có thể là thí sinh đi xa nhất trong nhóm này.